Комментарий: Нежелательная Россия будущего

Около 200 муниципальных депутатов и других участников форума "Муниципальная Россия" в Москве в гостинице "Измайлово" задержала в субботу полиция. На словах их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, но протоколы оформляли за участие в деятельности "нежелательной организации". Накануне полиция задержала также двух депутатов Мосгордумы (от "Яблока" и КПРФ). Это разовая акция или тотальная зачистки всех оппозиционных кандидатов под выборы в Госдуму?

Куда торопится Кремль?

Годами, выдавливая оппозицию с государственного уровня, власти поучали инакомыслящих: Вы вначале наберитесь опыта на муниципальном. Идите с низов. Многие оппозиционеры так и сделали, став серьезной политической силой. Вместо власти они получили разгон своего форума и фактический запрет на политическую деятельность.

Иван Преображенский

Можно думать, что это разовое событие. Например, кто-то в Кремле посчитал собрание в Москве попыткой создать новую партию, которая была бы опасна даже без официальной регистрации.

При этом может показаться, что власть допустила фальстарт. Сотни задержанных под камеры, громкий скандал. Это же все равно что помочь им с рекламой под выборы в Госдуму, до которых еще полгода.

При внимательном анализе - нет. Госпропаганда будет доказывать, что сорвали форум "наймитов Запада". Зато самим кандидатам не дали ни договориться о координации, ни сделать красивый старт в предвыборной кампании.

Чтобы победить, им надо было стартовать как раз сейчас. Иначе не успеть сформировать штабы, набрать агитаторов и сборщиков подписей, найти спонсоров, чтобы всем им платить. Не надо рассказывать про выборы на голом энтузиазме - их не может быть при такой жесткой регламентации процесса, как в России. Один сбор подписей, как доказала даже далеким от выборов людям кампания 2019 года в Мосгордуму, - адски тяжелое дело. А без подписей никак - в партийные списки "несистемных" оппозиционеров те, кто получил "лицензию" от Кремля, брать побоятся.

Часть большого плана

Впрочем, до участия "несистемной" оппозиции в выборах, скорее всего, не дойдет совсем. Задержанным накануне форума депутатам Мосгордумы Сергею Митрохину и Екатерине Енгалычевой власти "шьют" так называемую "дадинскую статью" - многократное участие в несанкционированных массовых акциях.Юлию Галямину по этой статье власть уже лишила возможности баллотироваться в Госдуму.

Участники разогнанного 13 марта форума получили протоколы за связь с "нежелательной организацией" - штраф до 15 тыс. рублей для физлиц по КоАП. Силовики уверяют, что форум организовала "Открытая Россия" Михаила Ходорковского. По обвинению в сотрудничестве с ней недавно в Ростове-на-Дону была приговорена к условному сроку активистка Анастасия Шевченко.

В отсутствие в России справедливого и независимого суда административный штраф может стать для таких известных участников разогнанного муниципального форума, как Илья Яшин, Максим Резник, Евгений Ройзман и многих других только первым шагом. А дальше - условные сроки или тюрьма, что закроет им путь к регистрации кандидатами на выборы в Госдуму, да и вообще в "легальную" политику.

Это похоже на стройный план, который было отлично видно еще в 2020 году. Кремлю надо сохранить лидерство за "Единой Россией", причем она не должна потерять конституционное большинство, позволившее годом раньше радикально переписать основной закон страны. Причем, сделать это надо при действующей смешанной системе выборов

Война на уничтожение

В 2016 году проблему падения рейтинга "Единой России" решили за счет восстановления смешанной избирательной системы. Появление 225 одномандатников помогло теряющей популярность партии власти добрать недостающие до конституционного большинства голоса. Однако в 2019 году во время выборов в Москве оппозиция вскрыла схему, по которой единороссы выбирались как "самовыдвиженцы". Вдобавок, Алексей Навальный успешно протестировал свое "Умное голосование".

Перейти назад к выборам только по партийным спискам Кремль не может, потому что рейтинги "Единой России" продолжают падать. А в одномандатных округах оппозиционеры, если их допустить, вполне могут побеждать. Снимать их в процессе выборов или фальсифицировать итоги голосования - скандалов не оберешься и легитимность пострадает. Самый простой способ - заранее лишить оппозицию шансов на участие. По этому пути Кремль последовательно идет с прошлого года, приняв последовательно два пакета репрессивных законов - в конце 2020 года и в марте 2021-го, - включая расширение понятий "нежелательная организация" и "иностранный агент".

Следующим этапом был арест в январе Алексея Навального и его изоляция от общества. Теперь разогнан муниципальный форум. Осенью будут безальтернативные выборы в Госдуму с послушной "системной" оппозицией и единороссами.

Это - шоссе с односторонним движением, и остановок, а тем более разворотов в сторону политической оттепели, не предвидится. Налицо стратегический план по запрету оппозиционной политической деятельности на много лет вперед. Ну, а "Прекрасной России будущего" Алексея Навального в плане Кремля и силовиков уготована роль "Нежелательной России". Той самой, которая сидит в тюрьме, если пытается бороться за власть.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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