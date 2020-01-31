Комментарий: Китайские города в плену коронавируса

Борьба с коронавирусом стала главной целью китайской элиты. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о "серьезнейшем испытании". Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян поехал в Ухань, чтобы находясь на передовой в защитной маске, получить представление о масштабе эпидемии. По государственному телевидению КНР в Новый год (по лунному календарю. - Ред.) - самый большой праздник в стране - даже вели трансляцию кризисной встречи членов Постоянного комитета Политбюро. Заглянуть за кулисы обычно крайне закрытой пекинской политической элиты удается крайне редко. Но сигнал понятен: мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее побороть вирус, распространяющийся из Китая по всему миру. Си Цзиньпин заявил своим товарищам совершенно четко: "Кто будет скрывать случаи заражения вирусом, будет навечно прикован к позорном столбу".

Меры, ныне принимаемые Пекином, ни с чем не сравнимые и действительно гигантские. Такие, какие может себе позволить в срочном порядке принять только авторитарное однопартийное государство. Около 56 млн человек оказались в карантине, находясь в своих городах. Воздушное, железнодорожное и междугороднее автобусное сообщение прекращено в 14 городах. Удивительно при этом, что в затронутых вирусом регионах не было демонстраций и акций протеста. Понимание среди жителей Китая поистине драконовских мер, принимаемых властями, сравнительно велико.

Крупные мероприятия отменены

Все мероприятия по случаю Праздника весны, с большим количеством народа, а также спортивные соревнования, которых так долго ждали, в Китае отменены. Великая китайская стена закрыта. До начала февраля в Ухане на площади 25 000 квадратных метров должна быть построена больница на 2300 койко-мест. В провинции Хубэй приняты срочные меры по борьбе с вирусом, на которые было выделено более 100 млн евро. Сотни врачей и медперсонал уже отправились в этот регион. Весенние каникулы будут продлены, школы закрыты дольше обычного, а в некоторых городах не только школы, но и фирмы.

Франк Зирен

Во время эпидемии вируса SARS в 2002-2003 годах все было иначе. Тогда о масштабах эпидемии умалчивали на протяжении месяцев. В итоге от вируса умерли 800 человек. Сейчас Пекин практически каждый час информирует граждан о числе заразившихся и умерших. А за строительством больницы вообще можно наблюдать в режиме прямой трансляции в интернете.

Социальные сети сейчас, как никогда, кажутся совершенно не подверженными цензуре. Коронавирус является темой номер один. Видео изнуренных медсестер, перегруженных работой, курсируют здесь так же часто, как и мемы, которые построены на фрагментах грандиозного новогоднего шоу, контрастирующих с кадрами уставших от огромного числа пациентов врачей, которые вместо того, чтобы пышно праздновать, спешно едят дешевый фастфуд на задворках больниц. Сейчас пока еще возможно так критиковать государство.

Суп из летучей мыши стал причиной вируса?

В Пекине запретили наконец торговлю мясом диких животных. Хотя это должно было произойти уже давно. Без проблем можно было бы запретить и употребление в пищу змей и летучих мышей.

Эпицентром эпидемии стал рынок в центре Уханя, где продавали экзотических животных. Ставшее знаменитым видео, которое демонстрирует, как китаянка ест суп, а в нем плавает летучая мышь, как выяснилось было снято не на этом рынке, не в Ухане, и вообще не в Китае, а в Палау, островном государстве на западе Тихого океана. Поэтому настоящее место происхождения вируса, вопреки распространенным версиям, все еще не известно. Можно лишь с определенной долей вероятности предположить, что вирус передался человеку при употреблении в пищу чего-то, что можно сравнить с супом из летучих мышей, который в Китае все еще считается деликатесом.

Строящаяся в Ухане больница

Вообще-то дебаты на эту тему в китайских социальных сетях сразу исчезают, чтобы не провоцировать панику. Но в настоящий момент правительство не так сильно закручивает гайки. Пекин знает, что сейчас нельзя переходить границы. Если население будет сильно подвергнуто цензуре, всеобщая неуверенность быстро перерастет в гнев. Во время такого кризиса китайцы не полностью доверяют официальным цифрам, которые часто не соответствуют действительности, как показывают разные примеры: от скандала вокруг меламина в молочных продуктах в 2008 году до крушения поезда в 2011.

И то, что в Ухане были допущены серьезные упущения, нельзя замалчивать. Потребовалось слишком много времени, чтобы информировать общественность, признался в интервью государственному каналу CCTV мэр Уханя и заявил, что готов уйти в отставку. Такая современная форма маоистской самокритики. Ударом в спину для Пекина стало мужественное заявление мэра Уханя о том, что у него как локального политика не было полномочий оглашать важную информацию без разрешения сверху.

Кризис заставляет держаться вместе

Китайские высокотехнологичные компании тоже борются против коронавируса. Популярный китайский мессенджер WeChat ввел специальную функцию, с помощью которой можно сообщать о подозрительных случаях и недостающей медицинской помощи. Платформа Taobao помогает бороться с продажей поддельных защитных масок, на которых сейчас многие делают деньги. А платформа Douyin, известная в Европе под названием Tiktok, показывает фильмы, которые нельзя посмотреть из-за того, что закрыты кинозалы. Кризис заставляет держаться вместе. Большинство китайцев не считает, что правительство страны своими недавними мерами заходит слишком далеко.

Еще непонятно, какие масштабы обретет эпидемия. Пока число погибших от коронавируса значительно меньше, чем от вируса SARS и других легочных инфекций. Для сравнения: в Германии от вируса гриппа и его последствий ежегодно умирают 20 000 человек. По всему миру до 650 000. Но одно понятно: для Пекина стабильность сейчас стоит на первом месте. Поскольку китайцы сами не могут выбирать свое правительство, Пекин должен быстро действовать, чтобы не допустить протестов и народного волнения.

Какими будут экономические последствия эпидемии, пока трудно сказать. Туризм уже просел. Некоторые СМИ публикуют прогнозы, согласно которым рост экономики Китая сократится из-за вируса на один процент. Так было и во время вируса SARS. На сегодняшний день это всего лишь спекуляции. Вполне возможно, что вирус скоро удастся победить. И если после этого разгорятся дебаты об улучшении системы здравоохранения, положения животных и даже цензуре, это будет означать, что кризис помог Китаю стать более открытым.

Автор: Франк Зирен, немецкий журналист, живущий в Китае и пишущий для Handelsblatt

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