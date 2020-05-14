Комментарий: В период пандемии коронавируса теории заговора - на подъеме

Теории заговора не только процветают - они достигли основной части общества. Только за последние несколько дней мы увидели если и не эмпирические, то по крайней мере анекдотичные доказательства этого: моя лента в Facebook полна заявлений, обличающих вирусологов, Билла Гейтса, сторонников вакцинации, Ангелу Меркель (Angela Merkel) и карантин во времена пандемии коронавируса.

Буквально за одну ночь многие превратились в тех самых экспертов, которых они определили в качестве своих врагов. Очевидно, что объектами неприятия при этом стали лишь эксперты с иной точкой зрения. Не говоря уже о том, что люди, которые охотно делятся мнениями в Facebook, автоматически не становятся экспертами, как бы им этого ни хотелось.

Параллели с теориями заговора 2015 года

Теории заговора прочно укрепились в Германии еще во время миграционного кризиса 2015 года. Тогда их сторонники утверждали, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) тайно планировала "перезаселение" ФРГ и специально заполоняла страну людьми "с Востока". Тогда же озвучивались подозрения и во всемирном заговоре. В этой связи то и дело всплывало имя американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, что в свою очередь служило "доказательством" существования еврейского мирового заговора. Ну, и в довершение ко всему вишенкой на торте стали "рейхсбюргеры", не признающие легитимность ФРГ и предъявляющие альтернативные "удостоверения личности".

Александер Гёрлах

Некоторые из этих теорий заговора были столь печальными, что в конечном счете снова становились забавными. При этом у меня не было ощущения, что петля заговорщиков все туже затягивается у меня на шее. Но на этот раз все обстоит иначе. Почему? Возможно, потому, что пандемия COVID-19 действительно затрагивает всех и каждого. Она не обошла никого: дети не могут ходить на продленку, в детский сад, в школу. Родители должны оставаться с ними дома и при этом по-прежнему заботиться о хлебе насущном. Университеты опустели.

В течение многих недель было закрыто всё - от ресторанов до парикмахерских. Люди лишены средств к существованию, хотя во многих странах постепенно возобновляется работа одной отрасли за другой. Пациенты, которые больны не COVID-19, должны подолгу дожидаться операций. Старики больше не могут видеться с родными и друзьями. А погибающие от коронавируса умирают медленной смертью от удушья в одиночестве.

Неужели все это происходит на самом деле? Неужели это все способен сделать какой-то вирус? Подавляющей части общества, отвечающей на этот вопрос "да" - со вздохом и, возможно, даже со слезами на глазах, - противостоит ревущая толпа, которая собирается в публичных местах и, сомкнувшись плечом к плечу, громко требует прекращения карантина. Ее объединяет незыблемая вера в то, что "те, кто наверху", находятся в сговоре со злом. В 2015 году на сцену могли выйти убежденные противники иммиграции. Критике подвергались не факты, а план политиков, с помощью которого они пытались справиться с этими фактами - с тем, что в стране насчитывалось около миллиона беженцев.

Сомнения в очевидных фактах

Сегодня речь идет прежде всего о фактах - о распространении вируса. Именно с этого момента мнения диаметрально расходятся. Одни считают, что COVID-19 не опаснее сезонного гриппа. Другие доверяют сторонникам идеи коллективного иммунитета, которые на международной арене в подавляющем меньшинстве. Третьи отвергают вакцинацию как нечто совершенно бесполезное - движение антиваксеров существует уже давно. Хотя против SARS-CoV-2 пока что даже нет вакцины.

Если общество больше не может прийти к согласию даже по основным фактам - что это означает? В таком случае рано или поздно - если этого еще не произошло - у него не останется ни места, ни организации, которые могли бы сформировать общественное мнение или управлять дискуссией о возможностях толкования фактов. Этот вирус проник в Германии во все сферы общества: даже небольшая группа высокопоставленных католических епископов обнародовала письмо, в котором говорилось о некоем "мировом правительстве".

Для автократов, которые в последние годы дискредитировали экспертов и унизили элиты, этот спектакль - подлинный праздник. Они радуются, что им успешно удалось подчинить людей своему влиянию. И уже не воспевается образование, а вытаскивается свирель и слагаются дифирамбы сильной личности. Скромность, обычно сопутствующая знаниям, высмеивается, а вместо этого прославляется бахвальство. В конечном счете последними гвоздями в крышку гроба нашей демократии станут глупость и суеверие. И причиной этого краха будет не коронавирус, а яд, который популисты вливали в нас по капле в течение многих лет.

Автор: Александер Гёрлах, лингвист, теолог, старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в области международных отношений и старший научный сотрудник Кембриджского университета.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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