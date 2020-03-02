Когда появится вакцина против коронавируса?

И месяца не прошло с того момента, как китайские ученые расшифровали геном коронавируса SARS-CoV-2 и представили эту информацию исследователям во всем мире. После этого множество фармацевтических компаний и научно-исследовательских центров незамедлительно приступили к работе. С тех пор число лабораторий, которые работают над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, так выросло, что все их невозможно сосчитать.

Кто занимается разработкой вакцины против коронавируса

Помимо крупных исследовательских центров, например, Института по контролю и предотвращению вирусных заболеваний в континентальном Китае, ученые из Гонконга, США, Германии, Франции, Австралии, Канады и Израиля активно разрабатывают вакцину против коронавируса. Многие из этих проектов поддерживает CEPI, международное объединение по борьбе с эпидемиями, которое финансируется за счет государственных средств и частных пожертвований.

CEPI в настоящий момент выделяет деньги на проекты по разработке вакцины против коронавируса немецкой фирмы CureVac и двух американских - Inovio и Modern, а также научные разработки Университета Квинсленда в Австралии, которые с конца февраля уже тестируются на животных.

Так выглядит под микроскопом вирус SARS-CoV-2

Эти проекты также поддерживают американские компании Dynavax и Glaxo Smith Kline, которые занимаются разработкой адъювантов - комплекса веществ, используемых для усиления иммунной реакции при введении одновременно с иммуногеном.

Кроме проектов, финансируемых CEPI, о собственных разработках вакцины против коронавируса также объявили американские компании Johnson & Johnson и Novavax, французская Sanofi и канадская VIDO- InterVac7. В исследованиях, нацеленных на разработку вакцины, участвует ряд университетов: в Германии, Гонконге, Израиле, Канаде и Великобритании.

Когда будет разработана вакцина против коронавируса

Отдельные группы экспертов заявляют о своих амбициозных целях разработать вакцину за пару недель. Немецкие ученые относятся к таким высказываниям критически. Эпидемиолог Александер Кекуле (Alexander Kekule), возглавляющий Институт медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле, полагает, что вакцина против коронавируса поступит на фармацевтический рынок не ранее 2021 года. "До осени 2020 года у нас не будет вакцины", - прогнозирует Кекуле. И указывает на сложности при разработке вакцины против коронавирусов, поскольку их геномы подвержены быстрым изменениям.

Тест на коронавирус в клинике Эссена

Это подтверждено исследованием китайских ученых, которые установили, что существует два типа коронавируса SARS CoV-2: штамм s-COV и штамм l-Cov-2. Первый из них встречается гораздо чаще, второй является намного более опасным. Подвергающиеся изменениям геномы коронавирусов являются причиной того, что до сих нет вакцины против привычных, сезонных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Они, кстати, тоже являются коронавирусами, но менее опасными, чем SARS- CoV-1, SARS- CoV-2 и MERS.

Разработка вакцины против SARS-CoV-2 - безопасность важнее, чем скорость

Ускоренной разработки и допуска вакцины против коронавируса на рынок фармацевтической продукции, как это было в случае с вирусом Эбола, ожидать не приходится, потому что коронавирус гораздо менее опасен. Поэтому вопрос срочности менее актуален. Но широкая вакцинация населения означает, что множество здоровых людей получат прививку от коронавируса. И в этом случае, в отличие от вируса Эбола, как показали оценки рисков, лучше не торопиться с применением вакцины.

Вакцина против вируса Эбола была быстро разработана и допущена на рынок

Здесь гораздо более важно исключить возможный вред от вакцинации, нежели в срочном порядке сделать прививку от коронавируса всем здоровым людям, у которых практически никогда болезнь не протекает в тяжелой форме.

К тому же уже есть медикаменты, чтобы излечить болезнь, в случае если она протекает тяжело. Один из таких препаратов был разработан и применялся против вируса Эбола.

Как должна действовать вакцина против коронавируса

Все составляющие вакцины против коронавируса разработаны на базе уже существующих. Некоторые из них применяются в ветеринарии. Например, вакцина против MERS используется для лечения верблюдов.

Вакцина против MERS применяется в ветиринарии

Многие фармацевтические кампании делают ставку на вакцину, которая помогает организму вырабатывать неопасные вирусные белки. На них должна отреагировать иммунная система. Она вырабатывает антигены, которые борются с опасными коронавирусами. Такая вакцина, если ее когда-нибудь разработают, может производиться быстро и в больших количествах.

Другие производители делают ставку на то, чтобы вводить пациентам напрямую вирусные штаммы. Это традиционный способ защиты от инфекционных заболеваний. Нельзя исключать, что вакцина против коронавируса появится уже после того, как пандемия будет остановлена. Но может так быть, что за первой волной коронавируса последуют и другие. Когда в северном полушарии начинается весна, и вирусы погибают, эпидемия может начаться в южном полушарии, где наступают холода. А осенью снова вспыхнуть там, где более холодный климат.

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