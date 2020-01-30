Китай просит у Евросоюза помощи в борьбе с коронавирусом

Китай попросил у Евросоюза помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает информагентство Reuters в субботу, 1 февраля, со ссылкой на заявление китайского правительства.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой об оказании "срочной помощи" к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время телефонного разговора, пишет китайская газета Global Times. По ее информации, просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав ЕС.

В то же время в китайском МИДе резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. "Это определенно не демонстрация добрых намерений", - заявила представительница ведомства. По ее словам, которые приводит агентство dpa, США подают "плохой пример" другим странам. "Друг познается в беде", - заключила сотрудница МИД, напомнив, что многие государства, в свою очередь, уже предложили Пекину помощь в борьбе с коронавирусом.

Узбекистан приостановил сообщение с Китаем

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии у людей. Вслед за этим США ввели режим чрезвычайной ситуации на своей территории, запретив въезд иностранцам, посетившим Китай в течение последних двух недель. Исключением являются родственники граждан США. Кроме того, вернувшиеся из КНР американцы должны пройти тщательное медицинское обследование. Подобные меры принял ряд стран, в том числе Австралия, Италия, Сингапур, Монголия и Узбекистан. Последний, в частности, полностью приостановил авиасообщение с Китаем.

Число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27 включая Китай. В России известны 2 случая заражения. Общее число заболевших в мире превысило 12 тысяч. 259 человек скончались.

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