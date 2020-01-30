 Китай просит у Евросоюза помощи в борьбе с коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2020

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Мир

Китай просит у Евросоюза помощи в борьбе с коронавирусом

Из-за нехватки медикаментов в связи со вспышкой коронавируса глава Госсовета КНР обратился за помощью к Еврокомиссии. Между тем МИД Китая критикует США за введение режима ЧС в связи с заболеванием.

Медицинская проверка из-за вспышки коронавируса на границе Мьянмы и Китая

Медицинская проверка из-за вспышки коронавируса на границе Мьянмы и Китая

Китай попросил у Евросоюза помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает информагентство Reuters в субботу, 1 февраля, со ссылкой на заявление китайского правительства.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой об оказании "срочной помощи" к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время телефонного разговора, пишет китайская газета Global Times. По ее информации, просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав ЕС.

Контекст

Из-за эпидемии в китайском Ухане закрыты парки, кафе, музеи, кинотеатры, запрещены экскурсии. Чтобы бороться со скукой и поднять дух себе и другим, жители города идут на риск. (31.01.2020)

В то же время в китайском МИДе резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. "Это определенно не демонстрация добрых намерений", - заявила представительница ведомства. По ее словам, которые приводит агентство dpa, США подают "плохой пример" другим странам. "Друг познается в беде", - заключила сотрудница МИД, напомнив, что многие государства, в свою очередь, уже предложили Пекину помощь в борьбе с коронавирусом.

Узбекистан приостановил сообщение с Китаем

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии у людей. Вслед за этим США ввели режим чрезвычайной ситуации на своей территории, запретив въезд иностранцам, посетившим Китай в течение последних двух недель. Исключением являются родственники граждан США. Кроме того, вернувшиеся из КНР американцы должны пройти тщательное медицинское обследование. Подобные меры принял ряд стран, в том числе Австралия, Италия, Сингапур, Монголия и Узбекистан. Последний, в частности, полностью приостановил авиасообщение с Китаем.

Число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27 включая Китай. В России известны 2 случая заражения. Общее число заболевших в мире превысило 12 тысяч. 259 человек скончались.

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  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 30 января в Китае от коронавируса умерли 179 человек, подтвержденных случаев заражения - более 7800.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане скоро появятся два огромных больничных комплекса. Их строят в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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Решение ВОЗ было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами КНР. В борьбе с эпидемией теперь будут приняты еще более жесткие меры.

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