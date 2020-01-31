 Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2020

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Мир

Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса

По данным на 3 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умерли 425 человек. Всего официально зарегистрировано 20438 случаев заражения новым вирусом.

Coronavirus - China (picture-alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press)

Сотрудники службы безопасности в аэропорту Китая

Руководство Китая признало ошибки, допущенные в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 3 февраля, пишет немецкое агентство dpa cо ссылкой на китайские СМИ. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией.

Контекст

Того, кто лишь имеет азиатскую внешностью и кашляет, нельзя винить в нынешней эпидемиии коронавируса. Расистские нападки на китайцев недопустимы, считает Дан Юань. (03.02.2020)

Вирус 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Поэтому инфицированные иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства РФ Мишустин. (03.02.2020)

Как сообщил Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии, реакция на распространение вируса выявила "ошибки и затруднения" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными. 

По данным на 3 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умерли 425 человек. За сутки число зараженных выросло на 3235 человека. Всего официально зарегистрированы 20438 случаев заражения новым вирусом. 

В настоящее время вирус распространился из Китая, по меньшей мере, в двадцать четыре другие страны. За пределами КНР смерть была зарегистрирована только на Филиппинах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жертвой является китаец из Уханя.

В странах по всему миру принимают все более жесткие меры по борьбе с распространением вируса. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает свои рейсы в материковый Китай до конца февраля. Вашингтон выступил в защиту своего решения о запрете на въезд в США людей, которые недавно посещали Китай. Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай.

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    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Почему Москва отказала в посадке немецкому самолету (03.02.2020)

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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Почему Москва отказала в посадке немецкому самолету (03.02.2020)  

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