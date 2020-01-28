 Китай потребовал извинений за карикатуру о коронавирусе | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.01.2020

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Россия

Китай потребовал извинений за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Дании не оценило шутки про китайский флаг и потребовало от датской газеты Jyllands-Posten извинений.

Вывеска датской газеты Jyllands Posten

Вывеска датской газеты Jyllands Posten

Китай потребовал извинений от датской газеты Jyllands-Posten за оскорбление китайского народа в карикатуре о коронавирусе. Посольство КНР в Копенгагене назвало неприемлемым рисунок с изменённым флагом страны. Однако главный редактор Jyllands-Posten Якоб Нюбро (Jacob Nybroe) заявил во вторник, 28 января, что издание не станет за него извиняться.

Возмущение китайской стороны вызвал рисунок датского карикатуриста Нильса Бо Бойсена. Художник изобразил государственный флаг КНР, на котором пять жёлтых звёзд были заменены на стилизованные изображения вируса 2019-nCoV. Издание опубликовало рисунок с подписью: "Карикатуристы о Китае: "фантастично" или "элегантно".

Посольство КНР требует извинений

Посольство Китая в Дании выступило с заявлением, в котором указало, что "в то время, как в Китае борются с редкой и чрезвычайной ситуацией, а международное сообщество выказывает поддержку стране, карикатура оскорбляет Китай и вместе с ним чувства народов страны". От издания потребовали официальных извинений за публикацию рисунка.

Контекст

Туристическое сообщение между Россией и Китаем закрыто. Для защиты россиян от короновируса из КНР власти РФ также пустили в ход тепловизоры и дали рекомендации гражданам и турфирмам. (28.01.2020)

Германские медики выявили у жителя Баварии заражение коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других баварцев. (28.01.2020)

Главный редактор Jyllands-Posten Якоб Нюбро в ответе на это пояснил, что у сотрудников издания "и в мыслях не было" намерения высмеять ситуацию в Китае, где последствия распространения вируса привели более чем к сотне смертей, однако он не считает должным извиниться. "У нас не было намерения унизить или высмеять кого-либо, и мы не считаем, что рисунок это делает. Насколько я могу понять, у нас разные формы культурного восприятия", - отметил он.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4500 человек, а число скончавшихся от инфекции превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии. Один случай зараженияподтвержден и в Германии.

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Как борются с распространением коронавируса (27.01.2020)

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и других простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным имунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспрышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от жиких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распрстранению вируса.

  • Пожилая китаянка с репираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения новогого коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государтсв объявил о намерении провести воздшным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государтсв объявил о намерении провести воздшным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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