Керченский кризис: каких действий от ЕС и НАТО ждут евродепутаты

В Брюсселе напряженную ситуацию в Азовском море обсуждали на протяжении этой осени не раз. И крупнейшая эскалация, когда три украинских военных судна были атакованы со стороны России во время попытки пройти из Черного в Азовское море, вызвала ряд жестких заявлений ЕС и НАТО.

"Неприемлемые" действия России в Азовском море

В понедельник президент Европейского совета Дональд Туск опубликовал твит с осуждением "применения Россией силы". Официальный представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич назвала действия РФ "неприемлемыми".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

А НАТО провело экстренное заседание комиссии НАТО - Украина на уровне послов. По ее итогам генсек альянса Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна понять, что ее действия будут иметь последствия". И ЕС, и НАТО призвали Россию освободить украинских военных и корабли, а также не препятствовать движению судов в Керченском проливе.

Евросоюз сразу же в понедельник созвал заседание комитета по политике и безопасности, в который входят послы всех государств-членов ЕС. На протяжении двух дней участники заседания обсуждали события в Азовском море. Как заявил DW чиновник ЕС на условиях анонимности, послы согласились, что последний инцидент "является неприемлемым и призвали всех демонстрировать сдержанность, а также указали, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения украинских экипажей и судов". Другими словами, каких-либо решений на заседании комитета не принимали, но представители правительств всех стран поддержали позицию внешнеполитической службы ЕС.

Дэвид Макаллистер: О какой провокации Украины может быть речь?

"Россия четко продемонстрировала агрессивное поведение", - говорит председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер. Исходя из условий договора между РФ и Украиной об Азовском море от 2003 года, он считает, что Россия не имела права действовать так, как она действовала в Керченском проливе. "После незаконной аннексии Крыма Россией мы не можем принять тот факт, что Азовское море, как предполагается (Москвой. - Ред.), шаг за шагом будет становиться территориальными водами России", - подчеркнул немецкий депутат из Европейской народной партии (ЕНП).

Дэвид Макаллистер

В Москве же попытку прохода тремя украинскими судами Керченского пролива назвали провокацией со стороны Киева. "Если смотреть объективно, то я, мягко говоря, не уверен, как это можно воспринять как провокацию: малые украинские суда были атакованы куда большими российскими кораблями. Это типичная форма российской пропаганды", - уверен Макаллистер.

"Первый случай открытой агрессии России против Украины"

Бельгийский депутат Марк Демесмакер из фракции Европейских консерваторов и реформистов в разговоре с DW назвал события в районе Керченского пролива "неприемлемым актом агрессии". Он назвал инцидент в Азовском море первым случаем открытой российской агрессии против Украины. "Теперь они прекратили утверждать, что не вовлечены в войну против Украины", - отметил Демесмакер.

Евродепутаты, с которыми удалось пообщаться DW, призывали к действиям, а не только заявлениям. По словам Дариуша Росати, являющегося сопредседателем комитета ассоциации ЕС - Украина, международное сообщество должно реагировать, потому что президент РФ Владимир Путин "тестирует границы на предмет того, насколько далеко он может зайти". С ним согласен и евродепутат из ЕНП Эдуард Кукан: "Мы должны это воспринимать очень серьезно и мы должны не только делать красивые заявления, но продемонстрировать настоящую силу. Иначе, я боюсь, ситуация будет хуже".

В среду, 28 ноября, евродепутаты хотят вынести этот вопрос на пленарное заседание. В октябре Европарламент уже принял резолюцию по Азовскому морю. Но Демесмакер считает, что пленарное заседание на этой неделе - хороший шанс для всего Европарламента "сделать четкое заявление, что мы этого не приемлем и готовы расширить санкции, если Россия будет продолжать делать то же самое". Неясно, получит ли инициатива поддержку, и если да, то будут ли это дебаты или рассмотрение новой резолюции. При этом Макаллистер сообщил, что 3 декабря события в Керченском проливе будут рассмотрены на заседании подкомитета по безопасности и обороне. "Но это настолько важный вопрос, что он заслуживает дебатов в Европарламенте", - подчеркнул он.

Ребекка Хармс: Запад должен реагировать иначе, чем раньше

Евродепутат из фракции "зеленых" Ребекка Хармс предлагает конкретные действия. По ее мнению, ситуация в Азовском море и в целом в регионе Черного моря - это не проблема одной лишь Украины. На усиленные проверки коммерческих судов и "все большие провокации" со стороны РФ "Запад должен реагировать иначе, чем раньше", заявила она. "Я уверена, что НАТО должна решить, как увеличить свое присутствие в Черном море", - подчеркнула Хармс.

Возможность обсудить такой шаг у НАТО будет уже на следующей неделе. 4-5 декабря министры иностранных дел альянса соберутся на очередное заседание в Брюсселе. Как сообщил глава альянса Йенс Столтенберг, на встречу прибудет и глава МИД Украины Павел Климкин. Вместе с ним, а также с представителем Грузии министры НАТО планируют обсудить "вопросы, связанные с безопасностью в регионе Черного моря".

Военное положение в приграничных областях Украины

Ребекка Хармс (фото из архива)

Хотя основная критика звучала в адрес России, значительное внимание вызвала и реакция Украины, то есть введение военого положения. Ребекка Хармс в разговоре с корреспондентом DW заявила, что принятие такого решения - дело Украины, и основания для этого имеются. "Но тут, в Брюсселе, мы были обеспокоены, как эти мероприятия могут повлиять на гражданские права, в особенности, что касается предвыборной кампании. И сможет ли вообще предвыборная кампания быть проведена нормально", - отметила она.

Хармс выразила удовлетворение тем, что в Киеве приняли во внимание эти опасения. Вначале президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение сроком на 60 дней, из-за чего пришлось бы сместить начало предвыборной кампании. В итоге депутаты проголосовали за 30 дней.

Демесмакер, входящий, как и Хармс, в комитет ассоциации ЕС-Украина, считает введение военного положения взвешенным, потому что "оно ограничено во времени лишь 30 днями, а не как вначале предлагал президент Порошенко, а также охватывает лишь часть территории Украины". После введения военного положения Верховная рада утвердила и дату выборов президента Украины - 31 марта 2019 года. "Самое главное, дата выборов остается такой, как и планировалось. Потому это решение - адекватный и взвешенный шаг", - убежден евродепутат.

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