Как украинцы помогают друг другу в условиях карантина

Из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, в Украине приостановлено железнодорожное и авиасообщение. Пассажирские автоперевозки между городами отменены. Метро в больших городах не работает. Автобусы и троллейбусы должны перевозить только по десять пассажиров, чтобы избежать скопления людей. Из-за этого в городах возник транспортный коллапс, который коснулся прежде всего тех, кто должен каждый день ездить на работу, например, медиков. Им на помощь пришли неравнодушные украинцы.

"Подвези медика на работу"

Люди начали объединяться, создавать в соцсетях группы, чтобы помочь врачам, фармацевтам, медсестрам вовремя попасть на работу. Чат в мессенджере Viber: "Подвези медика на работу" создан для помощи медицинским работникам Киева, которые проживают за пределами города. "До 3 апреля из-за введенного в стране карантина не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу или с работы. Поможем друг другу в это нелегкое время", - написал один из инициаторов и администраторов чата Ярослав Куреза. За день к чату присоединились более девяти тысяч пользователей.

Из-за карантина в Украине возникла сложная ситуация с транспортом. Многие вынуждены ходить пешком

"Работаю в институте кардиологии в Киеве, а живу в городе Бровары, рядом со столицей. Сегодня не знала, как ехать на работу. Увидела инициативу в Viber и очень обрадовалась, что у нас люди неравнодушные. Для меня это очень важно", - рассказывает медработница Оксана Декретная. По ее словам, после отмены рейсовых и маршрутных автобусов между городами она была в отчаянии, ведь за такси в одну сторону, чтобы доехать на работу, ей нужно выложить 500 гривен.

Таких денег у женщины нет. "Я работаю на минимальную зарплату в 4,5 тысячи гривен. Для меня это нереальные суммы. Очень ценю поддержку волонтеров, которые бесплатно подвозят домой и на работу", - говорит Оксана. Министр здравоохранения Илья Емец обратился к транспортным компаниям с просьбой разработать схему, чтобы украинские медики могли во время карантина добираться на работу и оказывать помощь больным. "Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну", - сказал Емец.

Беда объединяет

Из-за карантина почти изолированными в своих квартирах остались пожилые люди, которые относятся к группе риска и которым не рекомендуют выходить на улицу из-за Сovid-19. Чтобы помочь им, их соседи создают группы поддержки, ходят за покупками для них, в аптеку за лекарствами, оплачивают их коммунальные счета. Хотя все торгово-развлекательные заведения в Украине закрыты, банки, аптеки и продуктовые магазины продолжают работать. "Я мог бы несколько раз в день принести из магазина или аптеки то, что необходимо. Если есть такая необходимость, сообщайте мне в личных сообщениях. Квартира 49", - пишет Андрей, житель многоэтажного дома в Киеве в чате соседей.

В этом объявлении предлагают помощь пожилым соседям, которые нуждается в ней из-за коронавируса

На его предложение откликнулись и несколько других жителей. Ежедневно они ходят за продуктами для стариков, выносят мусор, гуляют с их собаками. "Я на костылях. Выходить на улицу для меня проблематично, а сейчас такая ситуация, что и страшно. Очень благодарна своим соседям. Они мне покупают продукты и приносят питьевую воду", - делится впечатлением пенсионерка Вера Дмитриевна.

"Есть надежда, что хотя бы в беде мы друг друга не бросим. Потому что обычно все соседи у нас ссорятся по вопросам обслуживания дома, некоторые не довольны, кому-то наплевать. А в беду все это забывается, и люди помогают друг другу", - отмечает киевлянка Елена Задорожная. Она вспоминает, что так было в 2013-2014 годах во время Евромайдана и после побега экс-президента Виктора Януковича, когда соседи совместно выходили патрулировать улицы, а позже собирали помощь для армии, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе.

Украинцы умеют эффективно самоорганизовываться

Основательница волонтерской инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвейчук, которая вместе с другими волонтерами собирала помощь в 2014 году, отмечает, что сейчас украинцы снова готовы помогать. По ее словам, во всех районах Киева созданы инициативные волонтерские группы, где координируется помощь для пожилых людей. Малый и средний бизнес объединяется и завозит в больницы необходимые медикаменты. Крупный бизнес покупает аппараты вентиляции легких для больниц. Владельцы швейных предприятий, которые сейчас закрыты на карантин, отдают свое оборудование волонтерам для пошива медицинских масок, которых не хватает в стране. Фирмы по подбору персонала предоставляют бесплатно услуги нянь для детей, родители которых заболели.

"Пандемия Сovid-19 - это очередное испытание для Украины, которое легче преодолевать вместе. В такие времена люди проявляют свои лучшие качества. У украинцев, как ни у кого, есть опыт самоорганизации. Из этой пандемии Украина выйдет еще сильнее", - сказала DW Александра Матвейчук.

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