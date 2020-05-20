Как коронавирус пошатнул позиции Макрона во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) совместно представили программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Объем помощи в рамках этой программы составляет 500 млрд евро, которые будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Брюсселя.

Затем эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться особенно пострадавшим от пандемии европейским странам в виде не требующих возврата траншей. Возместить эти траты планируется в течение 20 лет из бюджета ЕС, главным донором которого является ФРГ.

Решение о запуске такой программы было достигнуто в результате компромисса между Францией и Германией - двумя наиболее влиятельными членами Евросоюза. Макрон может быть им доволен: ему снова удалось добиться политического успеха в ЕС и в очередной раз закрепить за собой имидж общеевропейского лидера. В данный момент это для него важно как никогда, ведь у себя дома президент Франции чувствует себя гораздо менее уверенно, чем прежде.

Раскол в партии Макрона

Партия "Вперед!", основанная Макроном, 19 мая - на следующий день после того, как Макрон и Меркель заявили о программе помощи странам ЕС - лишилась абсолютного большинства в Национальном собрании - нижней палате французского парламента. Ряд депутатов объявили о выходе из пропрезидентской фракции и сформировали новую парламентскую группу под названием "Экология. Демократия. Солидарность" (EDS).

Меркель и Макрон представляют план восстановления экономики ЕС, 18 мая

Представитель новой политической силы Юбер Жюльен-Лаферриер написал в Twitter, что правительство страны и большинство депутатов партии Макрона слишком далеко отошли от ее первоначальных ценностей - в частности, борьбы с изменением климата и социальным неравенством.

Теперь у членов партии "Вперед!" в Национальном собрании осталось лишь 288 мест. В 2017 году, когда Макрон только вступил в должность президента, их было 314. Для абсолютного большинства в парламенте его партии теперь недостает одного депутата.

Раскол в партии Макрона

По мнению политолога Французского института международных отношений (IFRI) Филиппа Моро-Дефаржа, такое развитие событий, впрочем, вполне можно было предугадать. Макрон попытался изменить политический ландшафт страны, в котором традиционно присутствовало четкое деление на "правых" и "левых", и объединить в одной партии представителей разных политических течений с тем, чтобы сформировать большинство. Однако в тяжелые времена эта конструкция рассыпается на части, отмечает Моро-Дефарж. "Крысы бегут с тонущего корабля", - констатирует эксперт.

У партии Макрона в парламенте изначально было 314 мест, а осталось 288

В свою очередь аналитик брюссельского Центра европейской политики (EPC) Софи Порншлегель отнюдь не считает раскол в партии Макрона катастрофой. Вполне вероятно, что вскоре один из покинувших партию депутатов оставит свой мандат, чтобы занять пост мэра одного из французских городов.

В этом случае его кресло займет член партии Макрона, вновь обеспечив своей политической силе абсолютное большинство. Кроме того, при голосовании в парламенте "Вперед!" может по-прежнему рассчитывать на поддержку своих союзников - партий MoDem и Agir, подчеркивает Порншлегель.

"Желтые жилеты", пенсии и коронавирус

Как бы то ни было, тот факт, что ряд бывших сторонников партии Макрона от нее отворачиваются, отнюдь не укрепляет позиции президента страны. В 2019 году Францию на несколько месяцев парализовали демонстрации "желтых жилетов", протестующих против экономических реформ правительства. А в начале 2020 года в стране прошли многотысячные митинги против пенсионной реформы. Действия президента подвергаются жесткой критике и сейчас, во время пандемии коронавируса.

По словам эксперта EPC Софи Порншлегель, Макрон запоздало отреагировал на сложившуюся ситуацию. Кроме того, действия французских властей оказались недостаточно скоординированными, считает она. Политолог Филипп Моро-Дефарж, в свою очередь, не в восторге от риторики Макрона. Он отмечает, что французский лидер выглядел высокомерным и бросался громкими фразами - к примеру, объявляя о введении карантина, он заявил, что Франция находится в состоянии войны.

У Макрона все же нет конкурентов

"Во внутриполитическом плане дела у Макрона идут хуже некуда", - говорит Софи Порншлегель. Это, впрочем, не мешает ему позиционировать себя как политического лидера ЕС и хвастаться своими успехами перед французскими избирателями. По словам Порншлегель, существуют две версии Макрона, одна - для внутренней, а вторая - для зарубежной аудитории. "На международном уровне он считается сильной личностью", - подчеркивает эксперт.

Но даже если популярность французского лидера в его собственной стране падает, у него все же остается одно существенное преимущество: следующие президентские выборы пройдут во Франции только в 2022 году. На данный момент в стране нет никого, кто мог или хотел бы сменить Макрона на президентском посту, отмечает Моро-Дефарж. Ведь управление страной во время пандемии - весьма сомнительное удовольствие, констатирует политолог.

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