 Как заседает бундестаг во времена коронавируса | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Как заседает бундестаг во времена коронавируса

Канцлер Ангела Меркель на карантине, а депутаты голосуют в полутора метрах друг от друга. DW о том, как работает немецкий парламент во время эпидемии COVID-19.

Заседание бундестага 25 марта 2020 года. Из-за коронавируса в пленарном зале две трети мест оставили пустыми

Из-за коронавируса в пленарном зале бундестага две трети мест остались пустыми

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 с 23 марта в Германии действуют особые карантинные меры. Граждане не должны участвовать в массовых мероприятиях, появляться в общественных местах группами больше двух человек и приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5-2 метра. А как же заседания бундестага, в составе которого - 709 депутатов? Отменить их нельзя - борьба с пандемией требует все новых мер, в том числе и законодательных.

Правила для депутатов во время коронавируса

Ограничения, призванные замедлить распространение коронавируса в стране, распространяются и на народных избранников. Именно поэтому заседание немецкого парламента 25 марта - первое после введения соответствующих мер - некоторые немецкие СМИ назвали историческим. На повестке дня стояли такие важные темы, как временный отказ от закрепленного в конституции запрета на рост госзадолженности (его еще называют "черный ноль") и многомиллиардный пакет финансовой помощи предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии.

При этом в зале присутствовала только треть от общего числа депутатов. У шести парламентариев уже подтвержден коронавирус, они, естественно, на карантине.

Как пояснила DW депутат от партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Доротея Бер (Dorothea Bär), прийти попросили только тех, кто не относится к группам риска и занимает руководящие должности в парламентских комитетах.

Депутаты бундестага поддерживают меры по борьбе с коронавирусом

Чтобы соблюсти предписываемое правилами расстояние в полтора метра, парламентариям разрешили садиться только на каждое третье кресло. На других местах лежали листы бумаги с предупреждением: "Пожалуйста, не занимать". "1,5 метра нужно оставить. То, чего мы ожидаем от людей в стране, надо соблюдать и самим", - прокомментировал эту меру предосторожности председатель парламентской фракции входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus).

Обычно члены оппозиционных партий активно критикуют политику правящей коалиции. Однако на фоне пандемии коронавируса парламентарии демонстрируют редкую сплоченность. Вот и Кристиан Линднер (Christian Lindner), лидер Свободной демократической партии (СвДП), традиционно выступающей против любых ущемлений личных свобод, публично поддержал жесткие меры социальной изоляции, озвученные Ангелой Меркель (Angela Merkel) 23 марта. "Я думаю не о статистике, а о своих бабушках, - заявил Линднер. - Именно поэтому я считаю эти ограничения правомерными".

Из-за пандемии Германия отказывается от бюджета без задолженности

Даже заседая в усеченном составе, депутаты придерживались принципа пропорциональности представительства партий в бундестаге. Так что им удалось избежать ситуации, когда одну фракцию представляют сразу несколько депутатов, а другую - почти никто.

Отсутствовала на заседании и канцлер Германии Ангела Меркель, помещенная под домашний карантин - у делавшего ей прививку врача был обнаружен коронавирус. Ее место занял министр финансов Германии, вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Сотрудница бундестага раскладывает на креслах в зале пленарных заседаний листовки с надписью Пожалуйста, не занимать.

Листовки с надписью "Пожалуйста, не занимать" разложили на двух третях кресел в бундестаге

Несколько десятков парламентариев наблюдали за голосованием по видеотрансляции и спустились в зал пленарных заседаний только для того, чтобы проголосовать. Дело в том, что для принятия решения об увеличении госзадолженности нужна была поддержка как минимум 355 из 709 депутатов. А так как речь шла об изменении нормы, закрепленной в Основном законе ФРГ, голосовать нужно было лично.

Из-за карантинных мер урн для голосования в этот раз было несколько и расставлены они были по всему залу пленарных заседаний. В перерыве между голосованиями ручки кресел протерли дезинфицирующим раствором.

Как депутаты планируют обеспечивать работу бундестага дальше

В итоге за отказ от принципа "черного ноля" проголосовали 469 депутата, еще 55 воздержались. Одобренный таким образом антикризисный пакет, предусматривающий финансирование мер по борьбе с пандемией COVID-19, будет сформирован с учетом задолженности бюджета в объеме 156 млрд евро. Кроме того, 600 млрд евро будет выделено из специального Фонда экономической стабильности (Wirtschaftsstabilisierungsfond), который обеспечит государственную поддержку частным компаниям.

Ожидается, что бундесрат, представляющий интересы федеральных земель Германии, проголосует по антикризисному пакету уже 27 марта. Таким образом, решение, обсуждение которого до пандемии коронавируса заняло бы несколько недель, будет принято в считанные дни.

Следующее заседание бундестага должно состояться через три недели, 19 апреля. Скорее всего, на заседаниях, которые пройдут до 30 сентября, будет присутствовать лишь около половины депутатов. Таким способом парламентарии хотят сохранить контроль над ситуацией и обеспечить работоспособность парламента, даже если некоторые его члены заразятся COVID-19 или окажутся на карантине, объяснил депутат от СвДП Марко Бушман (Marco Buschmann).

Смотрите также:

  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


Смотреть видео 01:32

Берлин: сотни полицейских на карантине, конфликтов с владельцами закрытых магазинов – минимум

Контекст

Вакцина от коронавируса: в Германии готовятся к первым испытаниям  

"Коронавирусные патрули": как полиция в Берлине контролирует карантин

Берлинская полиция возбуждает десятки дел против тех, кто не соблюдает введенные из-за коронавируса правила. Но в целом горожане осознали серьезность ситуации. Репортаж DW. (26.03.2020)  

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

Передается ли коронавирус через бытовые предметы? Заграничные посылки, овощи на рынке, шерсть домашних животных? DW собрала ответы на самые популярные вопросы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель на карантине, депутаты на удаленке – как руководят Германией  

Коронавирус из Китая атакует Германию и скандал с русским фильмом в Берлине. DW Новости  

Также по теме

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac

Вакцина от коронавируса: в Германии готовятся к первым испытаниям 25.03.2020

Разработкой вакцины от коронавируса заняты ученые по всему миру. Немецкая биотехнологическая фирма Curevac добилась больших успехов в этой области. DW побеседовала с членом наблюдательного совета Curevac фон Боленом.

Coronavirus in Ingolstadt Warnschild

Немцы считают коронавирус наибольшей угрозой в послевоенной истории 26.03.2020

Ни одно событие за прошедшие 70 лет не меняло столь радикально взгляды немцев на ситуацию в стране, как пандемия коронавируса, показывает опрос института Allensbach.

Symbolbild | Businessfrau hält Smartphone

Слежка по геолокации: что позволено в Германии ради борьбы с коронавирусом 26.03.2020

В РФ скоро начнут отслеживать перемещения инфицированных с помощью геолокации. В ФРГ таких мер не будет, заверили в правительстве. Но данные с мобильных ученые используют. Каким образом?

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Владимир Путин - заложник собственной власти  

Комментарий: Коронавирус обнулил мечты Владимира Путина  

Слежка по геолокации: что позволено в Германии ради борьбы с коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно