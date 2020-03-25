Как заседает бундестаг во времена коронавируса

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 с 23 марта в Германии действуют особые карантинные меры. Граждане не должны участвовать в массовых мероприятиях, появляться в общественных местах группами больше двух человек и приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5-2 метра. А как же заседания бундестага, в составе которого - 709 депутатов? Отменить их нельзя - борьба с пандемией требует все новых мер, в том числе и законодательных.

Правила для депутатов во время коронавируса

Ограничения, призванные замедлить распространение коронавируса в стране, распространяются и на народных избранников. Именно поэтому заседание немецкого парламента 25 марта - первое после введения соответствующих мер - некоторые немецкие СМИ назвали историческим. На повестке дня стояли такие важные темы, как временный отказ от закрепленного в конституции запрета на рост госзадолженности (его еще называют "черный ноль") и многомиллиардный пакет финансовой помощи предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии.

При этом в зале присутствовала только треть от общего числа депутатов. У шести парламентариев уже подтвержден коронавирус, они, естественно, на карантине.

Как пояснила DW депутат от партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Доротея Бер (Dorothea Bär), прийти попросили только тех, кто не относится к группам риска и занимает руководящие должности в парламентских комитетах.

Депутаты бундестага поддерживают меры по борьбе с коронавирусом

Чтобы соблюсти предписываемое правилами расстояние в полтора метра, парламентариям разрешили садиться только на каждое третье кресло. На других местах лежали листы бумаги с предупреждением: "Пожалуйста, не занимать". "1,5 метра нужно оставить. То, чего мы ожидаем от людей в стране, надо соблюдать и самим", - прокомментировал эту меру предосторожности председатель парламентской фракции входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus).

Обычно члены оппозиционных партий активно критикуют политику правящей коалиции. Однако на фоне пандемии коронавируса парламентарии демонстрируют редкую сплоченность. Вот и Кристиан Линднер (Christian Lindner), лидер Свободной демократической партии (СвДП), традиционно выступающей против любых ущемлений личных свобод, публично поддержал жесткие меры социальной изоляции, озвученные Ангелой Меркель (Angela Merkel) 23 марта. "Я думаю не о статистике, а о своих бабушках, - заявил Линднер. - Именно поэтому я считаю эти ограничения правомерными".

Из-за пандемии Германия отказывается от бюджета без задолженности

Даже заседая в усеченном составе, депутаты придерживались принципа пропорциональности представительства партий в бундестаге. Так что им удалось избежать ситуации, когда одну фракцию представляют сразу несколько депутатов, а другую - почти никто.

Отсутствовала на заседании и канцлер Германии Ангела Меркель, помещенная под домашний карантин - у делавшего ей прививку врача был обнаружен коронавирус. Ее место занял министр финансов Германии, вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Листовки с надписью "Пожалуйста, не занимать" разложили на двух третях кресел в бундестаге

Несколько десятков парламентариев наблюдали за голосованием по видеотрансляции и спустились в зал пленарных заседаний только для того, чтобы проголосовать. Дело в том, что для принятия решения об увеличении госзадолженности нужна была поддержка как минимум 355 из 709 депутатов. А так как речь шла об изменении нормы, закрепленной в Основном законе ФРГ, голосовать нужно было лично.

Из-за карантинных мер урн для голосования в этот раз было несколько и расставлены они были по всему залу пленарных заседаний. В перерыве между голосованиями ручки кресел протерли дезинфицирующим раствором.

Как депутаты планируют обеспечивать работу бундестага дальше

В итоге за отказ от принципа "черного ноля" проголосовали 469 депутата, еще 55 воздержались. Одобренный таким образом антикризисный пакет, предусматривающий финансирование мер по борьбе с пандемией COVID-19, будет сформирован с учетом задолженности бюджета в объеме 156 млрд евро. Кроме того, 600 млрд евро будет выделено из специального Фонда экономической стабильности (Wirtschaftsstabilisierungsfond), который обеспечит государственную поддержку частным компаниям.

Ожидается, что бундесрат, представляющий интересы федеральных земель Германии, проголосует по антикризисному пакету уже 27 марта. Таким образом, решение, обсуждение которого до пандемии коронавируса заняло бы несколько недель, будет принято в считанные дни.

Следующее заседание бундестага должно состояться через три недели, 19 апреля. Скорее всего, на заседаниях, которые пройдут до 30 сентября, будет присутствовать лишь около половины депутатов. Таким способом парламентарии хотят сохранить контроль над ситуацией и обеспечить работоспособность парламента, даже если некоторые его члены заразятся COVID-19 или окажутся на карантине, объяснил депутат от СвДП Марко Бушман (Marco Buschmann).

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

