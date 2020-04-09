Как живут немецкие шипуны и кликуны (фотогалерея)

В мире насчитывается шесть видов лебедей. В Германии потомство выводят лебеди-шипуны и лебеди-кликуны. Малые лебеди прилетают сюда на зимовку. Есть здесь и черные лебеди.
Во время сезонной миграции над Германией пролетает от 300 до 400 тысяч серых журавлей. Потомство здесь выводит около 9 тысяч журавлиных пар. (21.03.2020)
Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу - задом? Нет, в этом домике живет не Баба-яга. Он предназначен для птиц и летучих мышей. (18.03.2020)
Почтовые голуби являются такими же символами Рурской области в Германии, как каменный уголь и доменные печи. Шахты и многие заводы закрылись, но голуби остались. (03.01.2020)
Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство. (26.12.2019)
В пойменном заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова. (12.01.2020)
Поводов для беспокойства за этих водоплавающих старожилов гамбургского озера Альстер нет. Просто пришло время перебраться, так сказать, на зимнюю квартиру. (20.11.2019)
Почему обыкновенные горлицы стали в Германии "Птицами года" и от кого их нужно охранять? (03.12.2019)
Из тропиков - в городские джунгли! Кельн, Дюссельдорф, Висбаден… В этих и других местах Германии можно встретить одичавших и онемечившихся зеленых попугаев. (23.01.2013)