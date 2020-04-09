 Как живут немецкие шипуны и кликуны (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 21.04.2020

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Фоторепортажи

Как живут немецкие шипуны и кликуны (фотогалерея)

В мире насчитывается шесть видов лебедей. В Германии потомство выводят лебеди-шипуны и лебеди-кликуны. Малые лебеди прилетают сюда на зимовку. Есть здесь и черные лебеди.

  • Фридрихсхафен

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Немецкие пруды, озера и реки трудно представить себе без лебедей. Все фотографии в нашей галерее сделаны в разных местах в Германии нынешней весной. Это гнездо находится на берегу Боденского озера около Фридрихсхафена в земле Баден-Вюртемберг.

  • Нойендорфер Зее

    Германия, весна и лебеди - 2020

    В мире встречается шесть видов лебедей. По поводу еще одного вида ученые спорят. В Германии потомство выводят лебеди-шипуны (Höckerschwan) и лебеди-кликуны (Singschwan). Малые или тундровые лебеди (Zwergschwan) прилетают сюда на зимовку. Эти лебеди-шипуны живут на озере Нойендорфер-Зе в бранденбургском регионе Шпревальд.

  • Шермбек

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Есть в Германии и черные лебеди, но встречаются очень редко - всего по стране на воле не более тридцати пар. Они были завезены в Европу из Австралии в XIX веке в качестве декоративных птиц. Некоторые живут сейчас здесь в дикой природе. Эти обитают в коммуне Шермбек в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Мюнхен

    Германия, весна и лебеди - 2020

    По количеству в Германии первое место занимают лебеди-шипуны - около 75 тысяч взрослых птиц. Лебедей-кликунов - около 48 тысяч. Малых лебедей прилетает всего около 5,6 тысячи. Эта фотография сделана в баварской столице Мюнхене.

  • Гамбург

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Лебеди, живущие на озере Альстер посреди Гамбурга, дважды в год попадают на страницы газет и новостные выпуски разных телеканалов - весной и осенью…

  • Гамбург

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Всего на Альстере сейчас обитает около сотни лебедей. В центре Гамбурга они проводят теплое время года, а осенью их отлавливают и перевозят зимовать на Мельничный пруд в районе Эппендорф. Эта фотография сделана во время очередного переезда в нынешнем апреле.

  • Берлин

    Германия, весна и лебеди - 2020

    В Германии нет общего запрета на кормление лебедей и других водоплавающих птиц. Эти правила устанавливают местные власти. Например, в Бонне минимальный размер штрафа при первом нарушении составляет 25 евро. В свою очередь, в Потсдаме максимальная сумма штрафа может достигать 1000 евро. Этот лебедь требует угощения в Берлине.

  • Штарнбергер-Зе

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Экологи и орнитологи настоятельно просят не кормить лебедей и других водоплавающих птиц, так как в водоемах корма для них предостаточно, а несъеденный хлеб на дне начинает гнить, что приводит к загрязнению прудов и озер. Этот молодой лебедь обитает на озере Штарнбергер-Зе в Баварии.

  • Литцен

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Под конец - два вечерних ландшафта: из бранденбургского Литцена и…

  • Имменштадт

    Германия, весна и лебеди - 2020

    … баварского Имменштадта, где рядом с лебедем за романтическим закатом наблюдает лысуха (Blässhuhn) - небольшая птица из семейства пастушковых.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Фридрихсхафен

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Немецкие пруды, озера и реки трудно представить себе без лебедей. Все фотографии в нашей галерее сделаны в разных местах в Германии нынешней весной. Это гнездо находится на берегу Боденского озера около Фридрихсхафена в земле Баден-Вюртемберг.

  • Нойендорфер Зее

    Германия, весна и лебеди - 2020

    В мире встречается шесть видов лебедей. По поводу еще одного вида ученые спорят. В Германии потомство выводят лебеди-шипуны (Höckerschwan) и лебеди-кликуны (Singschwan). Малые или тундровые лебеди (Zwergschwan) прилетают сюда на зимовку. Эти лебеди-шипуны живут на озере Нойендорфер-Зе в бранденбургском регионе Шпревальд.

  • Шермбек

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Есть в Германии и черные лебеди, но встречаются очень редко - всего по стране на воле не более тридцати пар. Они были завезены в Европу из Австралии в XIX веке в качестве декоративных птиц. Некоторые живут сейчас здесь в дикой природе. Эти обитают в коммуне Шермбек в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Мюнхен

    Германия, весна и лебеди - 2020

    По количеству в Германии первое место занимают лебеди-шипуны - около 75 тысяч взрослых птиц. Лебедей-кликунов - около 48 тысяч. Малых лебедей прилетает всего около 5,6 тысячи. Эта фотография сделана в баварской столице Мюнхене.

  • Гамбург

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Лебеди, живущие на озере Альстер посреди Гамбурга, дважды в год попадают на страницы газет и новостные выпуски разных телеканалов - весной и осенью…

  • Гамбург

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Всего на Альстере сейчас обитает около сотни лебедей. В центре Гамбурга они проводят теплое время года, а осенью их отлавливают и перевозят зимовать на Мельничный пруд в районе Эппендорф. Эта фотография сделана во время очередного переезда в нынешнем апреле.

  • Берлин

    Германия, весна и лебеди - 2020

    В Германии нет общего запрета на кормление лебедей и других водоплавающих птиц. Эти правила устанавливают местные власти. Например, в Бонне минимальный размер штрафа при первом нарушении составляет 25 евро. В свою очередь, в Потсдаме максимальная сумма штрафа может достигать 1000 евро. Этот лебедь требует угощения в Берлине.

  • Штарнбергер-Зе

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Экологи и орнитологи настоятельно просят не кормить лебедей и других водоплавающих птиц, так как в водоемах корма для них предостаточно, а несъеденный хлеб на дне начинает гнить, что приводит к загрязнению прудов и озер. Этот молодой лебедь обитает на озере Штарнбергер-Зе в Баварии.

  • Литцен

    Германия, весна и лебеди - 2020

    Под конец - два вечерних ландшафта: из бранденбургского Литцена и…

  • Имменштадт

    Германия, весна и лебеди - 2020

    … баварского Имменштадта, где рядом с лебедем за романтическим закатом наблюдает лысуха (Blässhuhn) - небольшая птица из семейства пастушковых.

    Автор: Максим Нелюбин


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