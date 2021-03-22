Немецкие аисты - белые и черные (фотогалерея)

Аисты в Германии сейчас выводят потомство. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в Грос-Герау.
В Германии отмечают 50-летие экологической программы "Птица года". В связи с юбилеем птицу назвали не эксперты кулуарно, а выбрали на всенародном голосовании.
Коза-скалолазка, котик-альбинос, щенок Аль Капоне и другие животные, которые нас обрадовали, удивили или заставили переживать в 2020 году.
Возращение аистов - прекрасный повод, чтобы порадоваться приближению весны.
Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство.
Почтовые голуби являются такими же символами Рурской области в Германии, как каменный уголь и доменные печи. Шахты и многие заводы закрылись, но голуби остались.
В заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова.