Как в ФРГ берут донорскую кровь во время пандемии коронавируса

Донорская кровь может спасти жизнь нуждающимся в ней. Как в Германии сдают кровь во время пандемии коронавируса? Репортаж DW из университетской клиники Бонна.
Длинная очередь у дверей серого здания университетской клиники в Бонне растянулась до самого тротуара. Это люди, желающие сдать кровь и не побоявшиеся сделать это на фоне пандемии коронавируса. Несколько дней назад здесь забили тревогу - количество доноров уменьшилось с начала февраля почти на треть по сравнению с прошлым годом. А запасы донорской крови должны пополняться регулярно.
Как контролируют доноров
Вход в здание, где осуществляется прием донорской крови, - по одному, через автоматические двери. Люди в очереди соблюдают дистанцию - это одна из необходимых мер безопасности, принятых для того, чтобы остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2. На дверях, при входе, висит табличка с информацией о том, что всем, кто вернулся из стран, объявленных зоной риска, где веден карантин из-за коронавируса, или кто контактировал с инфицированными коронавирусом, нельзя входить в здание.
У каждого потенциального донора сотрудник клиники в белой защитной одежде измеряет температуру - градусник со специальным съемным защитным колпачком вставляется в ухо. Показатели записываются. Затем донора пропускают внутрь здания.
Доноры боятся сдавать кровь?
Первый случай коронавируса был зафиксирован в Германии еще в январе. С тех пор число инфицированных растет, а вместе с ним - и страх перед заражением SARS-CoV-2. На вторую половину дня 19 марта оно достигло почти 14 000 человек. Чтобы остановить пандемию, людям предписано до минимума ограничить социальные контакты, выходить из дома только по необходимости. На этом фоне во многих странах Европы, а также в США и Великобритании резко снизилось количество сдаваемой донорами крови. Является ли посещение станции по сдачи донорской крови тоже ненужным риском?
Директор института экспериментальной гематологии и транснфузионной медицины, профессор Йоханнес Ольденбург (Johanes Oldenburg), считает, что нет. Строгие правила и предписания, касающиеся гигиены, обеспечивают высокую защиту тем, кто сдает кровь. К тому же, как подчеркивает Ольденбург, "мы постоянно наблюдаем за актуальным развитием событий и в состоянии быстро принять необходимые меры".
Профессор рад тому, что многие откликнулись на призыв клиники сдать кровь. В помещение, где ожидают своей очереди желающие, постоянно входят новые люди. И здесь все соблюдают дистанцию и ждут пока на табло появится их номер, после чего можно будет пройти в кабинет для сдачи крови. Почти каждый второй, с кем беседует DW, пришел сдавать кровь впервые.
Одна из них Рут Шмид (Ruth Schmid), которая держит на коленях своего сына: "Сейчас настало время и что-то отдавать". Сын Рут болен раком и регулярно нуждается в донорской крови. Рут рассказывает, что давно думала о том, чтобы самой стать донором: "Теперь, когда не нужно ездить на работу, есть время, чтобы сдать кровь".
Как доноры сдают кровь
Загорается красная лампочка. В комнате донора ожидает София Метцгер (Sofia Metzger) - студентка медицинского факультета Боннского университета. Сегодня ее задача определять уровень гемоглобина у тех, кто пришел сдавать кровь. Донорами могут стать только те, у кого в крови достаточное количество красных кровяных телец.
Пол-литра крови может за один раз сдать донор, а это ведет к потере железа, которое необходимо для выработки гемоглобина. С помощью мини-ланцета для забора крови София прокалывает палец донора. Капля крови берется для анализа, затем у донора измеряют давление, потом короткий разговор с врачом - он должен убедиться, что человек, который пришел сдавать кровь, здоров.
В самой комнате для сдачи крови - в основном молодые люди. Многие из них студенты. Они рассказывают, что услышали от своих однокурсников или узнали из флайеров в университетской клинике о том, что есть потребность в донорской крови.
Ведь каждый литр может спасти чью-то жизнь. Несмотря на распространение коронавируса, донорская кровь нужна всегда: тем, кто пострадал в аварии или тяжелобольным людям, например, с онкологическими заболеваниями. Все не срочные операции в клинике были отложены, говорит профессор Ольденбург: "Поэтому сейчас спрос на донорскую кровь несколько снизился. Но для нас решающим фактором является необходимость надежно обеспечить долговременные запасы донорской крови".
В клинике надеются, что доноры будут всегда
Если доноры будут сдавать кровь не регулярно, а лишь спорадически, это может привести к фатальным последствиям. Ведь кровь может храниться не более месяца. А донор после сдачи крови должен подождать два-три месяца до момента, пока может вновь повторить процедуру.
Как долго будут действовать в Германии меры, необходимые для того, чтобы остановить распространение коронавируса, не знает никто. Но в университетской клинике Бонна надеются на то, что это не отразится на количестве желающих сдать кровь. И очереди у пункта сдачи крови сохранятся.
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