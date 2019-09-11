 Какие музеи нужно обязательно посетить в Берлине | Советы туристам в Германии | DW | 25.09.2019

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Туристу на заметку

Какие музеи нужно обязательно посетить в Берлине

В немецкой столице насчитывается более двухсот музеев, галерей, выставочных залов, исторических и прочих экспозиций. Представляем самые посещаемые из них.

  • Информационно-выставочный центр Топография террора в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Топография террора

    1,3 миллиона посетителей в год • Уже много лет список самых посещаемых музеев Берлина занимает экспозиция "Топография террора" (Topographie des Terrors) - информационно-выставочный центр, посвященный преступлениям национал-социализма. Центр расположен недалеко от Потсдамской площади на месте, где в 1933-1945 годах находились штаб-квартиры гестапо и СС.

  • Мемориал Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Мемориал Берлинской стены

    1,1 миллиона посетителей в год • На втором месте также находится место, связанное с историей Германии в XX веке. Мемориальный комплекс Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer) расположен на улице Бернауэр штрассе. Здесь можно узнать об истории строительства стены и судьбах людей, которые пытались бежать в Западный Берлин через эту часть германо-германской границы в 1961-1989 годах.

  • Ворота Иштар в Пергамском музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Пергамский музей

    780 тысяч посетителей в год • Хотя главный экспонат - Пергамский алтарь - до 2023 года находится на реставрации, интерес к самому Пергамскому музею (Pergamonmuseum) не уменьшился. Эта сокровищница античного, исламского и ближневосточного искусства на Музейном острове сейчас является третьим по популярности музеем Берлина. На фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона.

  • Немецкий исторический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий исторический музей

    775 тысяч посетителей в год • Две тысячи лет немецкой истории под одной крышей - на бульваре Унтер-ден-Линден: от завоеваний Карла Великого до начатой Мартином Лютером Реформации и воссоединения Германии. Коллекция Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum) состоит из миллиона объектов и предметов. В залах выставлено в общей сложности около 7 тысяч экспонатов.

  • Бюст Нефертити в Новом музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Новый музей

    770 тысяч посетителей в год • В этом собрании на Музейном острове находится одно из самых известных произведений искусства в мире - стилизованный скульптурный портрет супруги фараона Эхнатона - бюст Нефертити. Помимо искусства Древнего Египта в Новом музей (Neues Museum) здесь также находится археологическая коллекция доисторического периода и ранней истории Старого Света.

  • Скелет брахиозавра в берлинском Музее естествознания

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей естествознания

    734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

  • Еврейский музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Еврейский музей

    620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

  • Немецкий технический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий технический музей

    593 тысячи посетителей в год • Визитной карточкой Немецкого технического музея (Deutsches Technikmuseum) является этот "изюмный бомбардировщик". На таких самолетах в Западный Берлин доставляли все необходимое для жизни во время блокады в 1949 году. Среди других экспонатов - ветряные мельницы, паровозы, корабли, а также копия первого в мире компьютера, созданного в 1936 году Конрадом Цузе.

  • Музей ГДР в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей ГДР

    585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

  • Дворец Шарлоттенбург в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Дворец Шарлоттенбург

    548 тысяч посетителей в год • Завершает десятку самых посещаемых музеев немецкой столицы дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg) - памятник эпохи барокко, купол которого считается одним из архитектурных символов Берлина. Дворец был заложен в 1695 году в качестве летней резиденции будущей королевы Пруссии Софии Шарлотты - бабушки Фридриха Великого.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


  • Информационно-выставочный центр Топография террора в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Топография террора

    1,3 миллиона посетителей в год • Уже много лет список самых посещаемых музеев Берлина занимает экспозиция "Топография террора" (Topographie des Terrors) - информационно-выставочный центр, посвященный преступлениям национал-социализма. Центр расположен недалеко от Потсдамской площади на месте, где в 1933-1945 годах находились штаб-квартиры гестапо и СС.

  • Мемориал Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Мемориал Берлинской стены

    1,1 миллиона посетителей в год • На втором месте также находится место, связанное с историей Германии в XX веке. Мемориальный комплекс Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer) расположен на улице Бернауэр штрассе. Здесь можно узнать об истории строительства стены и судьбах людей, которые пытались бежать в Западный Берлин через эту часть германо-германской границы в 1961-1989 годах.

  • Ворота Иштар в Пергамском музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Пергамский музей

    780 тысяч посетителей в год • Хотя главный экспонат - Пергамский алтарь - до 2023 года находится на реставрации, интерес к самому Пергамскому музею (Pergamonmuseum) не уменьшился. Эта сокровищница античного, исламского и ближневосточного искусства на Музейном острове сейчас является третьим по популярности музеем Берлина. На фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона.

  • Немецкий исторический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий исторический музей

    775 тысяч посетителей в год • Две тысячи лет немецкой истории под одной крышей - на бульваре Унтер-ден-Линден: от завоеваний Карла Великого до начатой Мартином Лютером Реформации и воссоединения Германии. Коллекция Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum) состоит из миллиона объектов и предметов. В залах выставлено в общей сложности около 7 тысяч экспонатов.

  • Бюст Нефертити в Новом музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Новый музей

    770 тысяч посетителей в год • В этом собрании на Музейном острове находится одно из самых известных произведений искусства в мире - стилизованный скульптурный портрет супруги фараона Эхнатона - бюст Нефертити. Помимо искусства Древнего Египта в Новом музей (Neues Museum) здесь также находится археологическая коллекция доисторического периода и ранней истории Старого Света.

  • Скелет брахиозавра в берлинском Музее естествознания

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей естествознания

    734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

  • Еврейский музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Еврейский музей

    620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

  • Немецкий технический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий технический музей

    593 тысячи посетителей в год • Визитной карточкой Немецкого технического музея (Deutsches Technikmuseum) является этот "изюмный бомбардировщик". На таких самолетах в Западный Берлин доставляли все необходимое для жизни во время блокады в 1949 году. Среди других экспонатов - ветряные мельницы, паровозы, корабли, а также копия первого в мире компьютера, созданного в 1936 году Конрадом Цузе.

  • Музей ГДР в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей ГДР

    585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

  • Дворец Шарлоттенбург в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Дворец Шарлоттенбург

    548 тысяч посетителей в год • Завершает десятку самых посещаемых музеев немецкой столицы дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg) - памятник эпохи барокко, купол которого считается одним из архитектурных символов Берлина. Дворец был заложен в 1695 году в качестве летней резиденции будущей королевы Пруссии Софии Шарлотты - бабушки Фридриха Великого.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


Ссылки на сайты десяти самых посещаемых музеев Берлина

1. "Топография террора" (Topographie des Terrors) 
2. Мемориальный комплекс Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer)
3. Пергамский музей (Pergamonmuseum) 
4. Немецкий исторический музей (Deutsches Historisches Museum)
5. Новый музей (Neues Museum)
6. Музей естествознания (Museum für Naturkunde) 
7. Еврейский музей (Jüdisches Museum)
8. Немецкий технический музей (Deutsches Technikmuseum)
9. Музей ГДР (DDR-Museum) 
10. Дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg)

Смотрите также:
Весь Берлин - на одном автобусе

  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Автобусы маршрута номер 100 отправляются от вокзала Bahnhof ZOO. И буквально за углом ждет первая достопримечательность - мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche). Этот протестантский храм был возведен в 1891-1895 годах в честь первого императора Германской империи. Он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Уцелевшая часть стала мемориалом разрушения и созидания.

  • Зоологический сад

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В этой же части города находится берлинский Зоологический сад - старейший в Германии. Его открыли в 1844 году. Один из самых больших немецких зоопарков занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. С архитектурной точки зрения особого внимания здесь заслуживают Слоновьи ворота (Elefantentor) - копия первоначальных ворот 1899 года, разрушенных во время войны.

  • KaDeWe

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Берлинский KaDeWe (Торговый дом Запада) - крупнейший универмаг Европы. Особой славой пользуется его гастрономический отдел, в котором продаются 34 тысячи видов продуктов. Этот многоэтажный магазин появился на бульваре Курфюрстендамм в 1907 году. Сейчас каждый день в нем бывает более 50-ти тысяч покупателей.

  • Колонна Победы

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Далее маршрут автобуса пролегает по парку Большой Тиргартен, в центре которого на месте пересечения нескольких автомобильных дорог находится площадь Большая Звезда, заложенная в конце XVII века. В центре площади в 1873 году в память о прусских военных успехах установили колонну Победы (Siegessaule). Скульптуру богини Виктории жители немецкой столицы прозвали "Золотой Эльзой" (Goldelse).

  • Дворец Бельвю

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В северной части парка Тиргартен находится дворец Бельвю (Schloss Bellevue) - официальная резиденция федерального президента Германии. Этот дворец в стиле раннего классицизма был построен на берегу реки Шпрее в 1786 году для одного из прусских принцев. Сильно пострадал от пожара во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1959 году и служил резиденцией президентов ФРГ в Западном Берлине.

  • Дом культур мира

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Острые на язык жители немецкой столицы прозвали это здание в берлинском районе Тиргартен "беременной устрицей" ("Schwangere Auster"). Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности в рамках международной строительной выставки Interbau.

  • Рейхстаг

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Здание Рейхстага (Reichstag) было возведено в 1884-1894 годах. Сегодня оно является местом заседаний немецкого парламента. Новый купол Рейхстага, созданный во время реконструкции здания после воссоединения Германии по проекту британского архитектора Нормана Фостера, ежедневно посещает до 8 тысяч человек.

  • Бранденбургские ворота

    По Берлину - на 100-м автобусе

    От Рейхстага рукой подать до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), украшенных Квадригой - колесницей богини Победы. Ворота возвели в 1789-1791 годах в стиле классицизма. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти Квадригу в Париж, однако после победы над французами ее вернули на место.

  • Парижская площадь

    По Берлину - на 100-м автобусе

    На бульвар Унтер-ден-Линден автобусы 100-й линии попадают, сделав небольшой крюк, объезжая Парижскую площадь (Pariser Platz). На этой площади находятся отель Адлон, посольства Франции и США. Название бульвару дали липы. Первые деревья посадили здесь еще в середине XVII века по приказу курфюрста Фридриха Вильгельма I. Протяженность улицы до Дворцового моста не превышает полутора километров.

  • Монумент Фридриха Великого

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Бульвар Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), долгое время являвшийся своего рода визитной карточной прусской столицы, богат достопримечательностями этого периода. Среди них - монумент Фридриха Великого. Он относится к числу самых известных конных памятников XIX века и считается важнейшим произведением выдающегося немецкого скульптора эпохи классицизма Христиана Даниэля Рауха.

  • Университет имени Гумбольдта

    По Берлину - на 100-м автобусе

    От великого короля - к выдающемуся ученому. На Унтер-ден-Линден находится главное здание берлинского университета, основанного по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта, чье имя он сейчас носит (Humboldt-Universität). Здание было возведено в 1748-1766 годах для принца Генриха Прусского. Университету дворец подарили в 1810 году. Среди его выпускников - почти тридцать нобелевских лауреатов.

  • Бебельплац

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Напротив университета расположена площадь Бебельплац (Bebelplatz), получившая имя Августа Бебеля после войны. В 1933 году она стала местом сожжения 20 тысяч книг, устроенного национал-социалистами. В центре, вернее - под землей, находится мемориал, напоминающий об этой варварской акции. В пространстве под стеклянной плитой установлены пустые белые стеллажи - подземная библиотека сожженных книг.

  • Собор Святой Ядвиги

    По Берлину - на 100-м автобусе

    На площадь Бебеля выходит собор Святой Ядвиги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), построенный в 1747-1773 годах по образу римского Пантеона. Он был первым католическим храмом, возведенным в протестантской Пруссии после Реформации. Церковь посвятили католической монахине - покровительнице Силезии и Бранденбурга. Является главным храмом Берлинского архиепископства.

  • Нойе-Вахе

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В этой же части Унтер-ден-Линден в бывшей королевской гауптвахте "Нойе-Вахе" (Neue Wache) расположен главный немецкий мемориал, посвященный жертвам войн и тирании. Здание построили в начале XVIII века в качестве караульного помещения для охраны дворца. В День народной скорби, отмечаемый в ноябре, первые лица государства возлагают венки к скульптуре Кете Кольвиц "Мать с погибшим сыном".

  • Цейхгауз

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Цейхгауз (Zeughaus) - старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден и одно из самых красивых. Было заложено в качестве арсенала в 1695 году. Возведено в эпоху барокко. Дважды разрушалось и восстанавливалось: после оккупации Берлина войсками Наполеона и после Второй мировой войны. Сейчас в здании находится Немецкий исторический музей.

  • Дворец кронпринцев и Старая комендатура

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Покидаем Унтер-ден-Линден. Автобус едет мимо Дворца кронпринцев (Kronprinzenpalais) и Старой комендатуры (Alte Kommandantur). Дворец в стиле позднего классицизма сейчас используется для проведения выставок. Здание комендатуры было почти полностью разрушено во время Второй мировой войны и позже снесено. Восстановление было закончено в 2003 году.

  • Дворцовый мост

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Далее на своем маршруте 100-й берлинский автобус проезжает через каменный Дворцовый мост (Schloßbrücke), построенный через реку Шпрее в 1821-1824 годах по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Монументальные скульптуры, задуманные зодчим для украшения моста, были установлены на нем уже после его смерти. Они изображают античных богов и героев.

  • Старый музей

    По Берлину - на 100-м автобусе

    В этом месте многие пассажиры автобуса делают остановку. Если нет, то сюда обязательно нужно вернуться позже. С левой стороны сразу за мостом находится Музейный остров. На парк Люстгартен выходит фасад Старого музея (Altes Museum). Здание было построено в 1825-1830 годах по проекту Шинкеля в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагается собрание античных произведений искусства.

  • Около Берлинского собора

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Справа от Старого музея находится Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom). Был построен на Музейном острове в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно собор посещают около 700 тысяч туристов.

  • Форум Маркса и Энгельса

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum). Этот памятник в восточной части города напоминает о социалистическом прошлом. Скульптурный ансамбль был создан в 1980-е годы. После воссоединения Германии его предлагали убрать, но все же оставили, немного передвинув из-за строительства метро.

  • Фонтан Нептуна

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Если по поводу каменных Маркса и Энгельса можно спорить, то относительно фонтана Нептуна (Neptunbrunnen) споров не возникает. Он считается одним из самых красивых в городе. Своим появлением перед Красной ратушей обязан Карлу Фридриху Шинкелю. Реализовал его идею скульптор Рейнгольд Бегас - представитель берлинского направления необарокко. Фонтан торжественно открыли в 1891 году.

  • Церковь Святой Марии

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Недалеко от Красной ратуши на улице Карла Либкнехта находится самый старый действующий храм Берлина - средневековая церковь Святой Марии (St. Marienkirche). Первое письменное упоминание этого памятника архитектуры, возведенного в стиле кирпичной готики, относится к концу XIII века. В результате разрушений и реконструкций позже во внешнем виде церкви появились также элементы барокко и неоготики.

  • Берлинская телебашня

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Церковь Святой Марии находится рядом с телебашней на Александерплац (Berliner Fernsehturm) - самым высоким сооружением Германии и четвертым по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт вышки давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Число посетителей превышает миллион человек ежегодно. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

  • Часы мирового времени

    По Берлину - на 100-м автобусе

    Александерплац - конечная остановка. Широкой известностью здесь пользуются "Часы мирового времени" (Weltzeituhr), около которых любят встречаться жители и гости Берлина. Часы установили здесь во времена ГДР в ходе генеральной реконструкции площади в 1969 году. В обратный путь, если есть необходимость вернуться на Bahnhof ZOO, знатоки рекомендуют поехать на 200-м маршруте.

    Автор: Максим Нелюбин


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