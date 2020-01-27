Казахстан ужесточает правила въезда в страну для китайцев

Из-за угрозы заражением китайским коронавирусом 2019-nCoV Казахстан прекращает выдачу электронных виз прибывающим в страну китайцам, а также будет требовать у всех граждан КНР, подающих заявление на визу, медицинскую справку о состоянии здоровья. Об этом заявил во вторник, 28 января, первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

По словам дипломата, Казахстан также обратился к китайским властям с просьбой разрешить покинуть фактически находящийся на карантине город Ухань 98 казахстанским студентам.

В настоящий момент в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан в аэропортах страны усилен мониторинг рейсов, прибывающих из Китая. "В аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль, все пассажиры проходят сканирование тепловизором", говорится на сайте МИД Казахстана.

Эвакуация иностранных граждан из Китая из-за коронавируса

В свою очередь власти КНР, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса, рекомендуют своим гражданам отложить поездки за рубеж, "если в них нет особенной необходимости".

Отдельные страны, такие как США, уже организовали эвакуацию своих граждан из Китая в связи с эпидемией. Как сообщает газета The Wall Street Journal, изначально планировалось, что эвакуация будет проведена уже в воскресенье, 26 января, однако из-за улаживания формальностей с чартерным рейсом она была отложена. По информации агентства РБК, самолет из Китая прибудет в Сан-Франциско 28 января. Аналогичные меры готовят также Франция, Германия и Нидерланды. Как сообщает во вторник информагентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Южной Кореи Чон Се Гюна, на текущей неделе Сеул также отправит в Китай несколько чартерных рейсов для эвакуации граждан страны из города Уханя, ставшего эпицентром распространения вируса.

Посольство Украины в Китае также рекомендует украинцам покинуть страну.

Влияние коронавируса на экономику Китая

Медицинский персонал в городе Ухань, работающий с пациентами, зараженными коронавирусом, в защитных костюмах и респираторных масках

По данным агентства AFP, в настоящий момент в китайской провинции Хубэй, где находится город Ухань, закрыты рестораны, кинотеатры и музеи, многие компании дали указание своим сотрудникам не приходить в офис и работать из дома.

Эксперты прогнозируют, что подобная ситуация окажет неблагоприятное влияние на развитие китайской экономики. Они подчеркивают, что эпидемия, вызванная вирусом 2019-nCoV, произошла в самое неблагоприятное время - в период, когда миллионы жителей Китая традиционно отправляются в путешествия по стране и за рубеж в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

Симптомы коронарвируса из Китая

Симптомы коронарвируса напоминают признаки заражения простудой или гриппом. Это общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней. В течение этого времени возможно заражение вирусом.

По последним данным, от легочной болезни, которую вызывает вирус, уже скончались более сотни пациентов. 27 января власти Китая официально подтвердили 81 летальный исход, по данным на утро 28 января, в стране скончались еще 25 пациентов (24 проживали в провинции Хубэй и один - в Пекине).

Кроме Китая, случаи заражения опасным коронавирусом уже были зафиксированы в США, во Франции, на Тайване, в Южной Корее, Японии и некоторых других странах. В ночь на 28 января власти федеральной земли Бавария также подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Германии.

Смотрите также:

Как противостоять простудным заболеваниям Шапка, шарф и теплые носки И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.

Как противостоять простудным заболеваниям Соблюдать дистанцию Во время очередной эпидемии гриппа и простудных заболеваний следует, по возможности, избегать массового скопления людей (крупные мероприятия, переполненный общественный транспорт), также как и тесный контакт с носителями инфекции. Как это ни странно может показаться окружающим, но приветствовать друг друга в этот период лучше без рукопожатия, настаивает врач.

Как противостоять простудным заболеваниям Чаще проветривать помещение Чтобы помочь организму справится с вирусными атаками, важно время от времени проветривать помещение. Оптимальной влажности воздуха (от 35 до 55%) можно достигнуть, поставив чашку с водой рядом с батареей, советует врач Ульрике Рот (Ulrike Roth). Сухой воздух пагубно влияет на слизистую оболочку гортани и носоглотки, снижая сопротивляемость организма вирусам.

Как противостоять простудным заболеваниям Антипростудный напиток Не менее важно регулярно пить. Вместе с жидкостью организм получает необходимые витамины и минералы, поясняет врач Ангелика Ригер. Великолепный профилактический напиток готовится, например, из свежевыжатого морковного и апельсинового сока с добавлением тертого кусочка свежего имбиря, столовой ложки сока облепихи и нескольких капель тыквенного масла.

Как противостоять простудным заболеваниям Руки мыть тщательно и часто Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

Как противостоять простудным заболеваниям Полноценное питание Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

Как противостоять простудным заболеваниям Айнтопф против гриппа Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

Как противостоять простудным заболеваниям Прогулка в обеденный перерыв Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

Как противостоять простудным заболеваниям Ванны для ног Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

Как противостоять простудным заболеваниям Ванна или сауна? Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

Как противостоять простудным заболеваниям Чай согревает и предупреждает Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

Как противостоять простудным заболеваниям Оздоровительный сон, секс и никакого стресса Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научиться делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови. Автор: Инга Ваннер

