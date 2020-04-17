Казахстан и Узбекистан спасают свою экономику от коронавируса

До пандемии коронавируса казахские власти планировали провести экономические реформы, а узбекские - их уже начали. Как COVID-19 повлияет на эти планы и ситуацию в экономике двух стран?
Помогут ли экономикам Узбекистана и Казахстана те меры, которые власти в Ташкенте и Нурсултане приняли, борясь с последствиями пандемии COVID-19? От ответа на этот вопрос во многом зависит и самочувствие более бедных стран-соседей - Киргизии и Таджикистана. Их и без того скромные бюджеты сократились, когда сильно уменьшился поток денег из-за рубежа, поступавших от трудовых мигрантов.
Неслучайно Казахстан направляет Бишкеку и Душанбе в качестве гуманитарной помощи по пять тысяч тонн муки, а Узбекистан уже доставил в Киргизию тысячу тонн муки, две тысячи тестеров, семь тысяч защитных костюмов для медиков и другое медицинское оборудование.
Казахстан: экстренные меры по поддержке бизнеса
Но главная задача властей и в Нурсултане, и в Ташкенте - это спасение собственных экономик. Впрочем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще до введения карантина и резкого падения мировых цен на нефть поставил задачу выработки нового экономического курса. А COVID-19 заставил власти пойти на экстренные меры по поддержки народного хозяйства. Если перечислять шаги, предпринятые правительством Казахстана, то, прежде всего, надо отметить выделение через бюджет и институты развития крупных средств на поддержку бизнеса.
"Выделено около двух миллиардов евро. Эта поддержка разветвленная, там есть целевые деньги на аграрный сектор, чтобы, например, удешевить топливо на время весенних полевых работ, и на семена. Есть целевые льготы и субсидии для малого, среднего и крупного бизнеса", - говорит казахстанский экономист Петр Своик.
Кроме того, по некоторым видам налогов устроены каникулы для ряда субъектов хозяйствования. Банкам и другим кредитным организациям власти предписали не начислять неустойки и штрафы за просрочку погашения кредитов. К этой широкой по охвату программе поддержки очень много претензий, сообщается о фактах, свидетельствующих, что далеко не все идет гладко. "Но нельзя сказать, что не получается ничего, - отмечает Своик. - Проблема в другом. Ресурсов на поддержку населения и бизнеса хватит до начала осенне-зимнего сезона. Самое позднее к зиме потребуется дополнительная поддержка - при том, что ресурсы, наоборот, сокращаются. А кризис имеет "матрешечный характер".
Главный вопрос казахстанской экономики после пандемии
Период карантина в Казахстане рано или поздно закончится, затем скажутся последствия "нефтяного карантина", когда стране придется не только длительное время жить при низких ценах на нефть, но и сокращать ее экспорт. А потом, добавляет Своик, не исключено, последует нестабильность на финансовом рынке - в итоге кризис может затянуться на несколько лет.
"А устойчивости нынешней экономической модели хватит максим на год-полтора. После чего начнется серьезная деструкция, если не будут приняты очень решительные структурные меры по перестройке экономической и политической модели", - уверен эксперт. А для этого, по его мнению, президенту Токаеву необходимо уже сейчас поставить ребром вопрос о вывозе капитала из страны. Он напрямую связан с удержанием курса тенге по отношению к рублю.
"Это даже важнее, чем иметь возможность выделять ресурсы бизнесу и населению. У нас основной импорт из России, если он начнет дорожать, то мало никому не покажется. Чтобы избежать девальвации тенге, надо сводить концы с концами в платежном балансе. А с этим большая проблема, потому что в 2019 году, без вирусов и при хороших ценах на нефть, баланс вышел с серьезным минусом в пять с половиной миллиардов долларов", - продолжает собеседник DW.
Этот минус, по его словам, возник в ситуации, когда торговое сальдо было положительным, достигнув шестнадцать миллиардов. Однако. отмечает Своик, при этом рос отток капитала - в виде доходов иностранных инвесторов и кредиторов из Казахстана было выведено почти двадцать два миллиарда долларов!
"Отсюда следует главная стабилизационная мера, которую надо было бы принять президенту, чтобы сохранить экономическую стабильность - заставить сырьевых экспортеров, как реально иностранных, так и отечественных, меньше вывозить и больше завозить валюты, а также взять на себя ответственность за недопущение провала в платежном балансе. Но на национализацию сырьевой промышленности в той или иной форме президенту трудно решиться, поскольку это вызовет конфликт со всей назарбаевской элитой, которая и контролирует эти потоки", - поясняет Петр Своик.
Как COVID-19 влияет на реформы в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв пользуется за рубежом славой реформатора, который проводит либерализацию экономики, доставшейся в наследство от Ислама Каримова. Впрочем, скептики еще и до коронавирусного шока и упавших цен на углеводороды указывали, что громкие начинания нового президента не всегда тщательно проработаны.
Поэтому в правительстве вызвало панику распоряжение главы государства от 20 марта. Президент Мирзиёев, по сообщениям инсайдеров, распорядился найти миллиард долларов для пополнения областных бюджетов, поддержки экономики, бизнеса и здравоохранения, стимулирования медработников и помощи узбекским трудовым мигрантам. Средства кабмин должен был привлечь за счет зарубежных внешних кредитов и из иных источников.
Однако спустя месяц в Ташкенте взяли курс на более конкретные меры, сосредоточившись не столько на поддержке конкретных людей, сколько на спасении бизнеса. В первую очередь, это касается сельского хозяйства. Государство отдает фермерам ранее выведенные из оборота дополнительные земли, чтобы в итоге сельхозпроизводители смогли вдвое увеличить производство овощей, фруктов и мяса. Фермерам предлагается брать новые сады, виноградники и теплицы в лизинг сроком до семи лет с трехлетним льготным периодом.
Специфика Узбекистана в том, что больше половины населения живет кланами и имеет подпитку, ведя почти натуральное хозяйство. Это позволяет даже при падении курса сума (выше десяти тысяч за доллар) и резком снижении притока средств от родственников, работающих в России и в Казахстане, прокормиться в период кризиса. В таких условиях, считают наблюдатели, поддержка фермерства более чем осмысленна.
Узбекские химики вытянут промышленность?
По мнению ташкентского политолога Юрия Черногаева, с одной стороны, указанные меры, возможно, остановят заметный рост рыночных цен на продукты питания. С другой - они не являются невыполнимыми в обозримой перспективе. Хотя ими останутся недовольны "новые латифундисты", которые, воспользовавшись либерализацией, скупили большие участки земли и стали сдавать их в аренду фермерам.
Что касается промышленности, то здесь, по выражению политолога, кризис может помочь провести отбор среди различных спорных проектов, которые выдвигаются под флагом реформ и связаны с большими сроками реализации, значительными инвестициями и неясным результатом. Так, поясняет Черногаев, обстоятельства диктуют как можно сильнее загрузить химическую промышленность, расширив производство средств дезинфекции, на которые имеется огромный спрос в стране и заказы из-за рубежа.
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