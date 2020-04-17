Казахстан и Узбекистан спасают свою экономику от коронавируса

Помогут ли экономикам Узбекистана и Казахстана те меры, которые власти в Ташкенте и Нурсултане приняли, борясь с последствиями пандемии COVID-19? От ответа на этот вопрос во многом зависит и самочувствие более бедных стран-соседей - Киргизии и Таджикистана. Их и без того скромные бюджеты сократились, когда сильно уменьшился поток денег из-за рубежа, поступавших от трудовых мигрантов.

Неслучайно Казахстан направляет Бишкеку и Душанбе в качестве гуманитарной помощи по пять тысяч тонн муки, а Узбекистан уже доставил в Киргизию тысячу тонн муки, две тысячи тестеров, семь тысяч защитных костюмов для медиков и другое медицинское оборудование.

Казахстан: экстренные меры по поддержке бизнеса

Но главная задача властей и в Нурсултане, и в Ташкенте - это спасение собственных экономик. Впрочем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще до введения карантина и резкого падения мировых цен на нефть поставил задачу выработки нового экономического курса. А COVID-19 заставил власти пойти на экстренные меры по поддержки народного хозяйства. Если перечислять шаги, предпринятые правительством Казахстана, то, прежде всего, надо отметить выделение через бюджет и институты развития крупных средств на поддержку бизнеса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

"Выделено около двух миллиардов евро. Эта поддержка разветвленная, там есть целевые деньги на аграрный сектор, чтобы, например, удешевить топливо на время весенних полевых работ, и на семена. Есть целевые льготы и субсидии для малого, среднего и крупного бизнеса", - говорит казахстанский экономист Петр Своик.

Кроме того, по некоторым видам налогов устроены каникулы для ряда субъектов хозяйствования. Банкам и другим кредитным организациям власти предписали не начислять неустойки и штрафы за просрочку погашения кредитов. К этой широкой по охвату программе поддержки очень много претензий, сообщается о фактах, свидетельствующих, что далеко не все идет гладко. "Но нельзя сказать, что не получается ничего, - отмечает Своик. - Проблема в другом. Ресурсов на поддержку населения и бизнеса хватит до начала осенне-зимнего сезона. Самое позднее к зиме потребуется дополнительная поддержка - при том, что ресурсы, наоборот, сокращаются. А кризис имеет "матрешечный характер".

Главный вопрос казахстанской экономики после пандемии

Период карантина в Казахстане рано или поздно закончится, затем скажутся последствия "нефтяного карантина", когда стране придется не только длительное время жить при низких ценах на нефть, но и сокращать ее экспорт. А потом, добавляет Своик, не исключено, последует нестабильность на финансовом рынке - в итоге кризис может затянуться на несколько лет.

Петр Своик

"А устойчивости нынешней экономической модели хватит максим на год-полтора. После чего начнется серьезная деструкция, если не будут приняты очень решительные структурные меры по перестройке экономической и политической модели", - уверен эксперт. А для этого, по его мнению, президенту Токаеву необходимо уже сейчас поставить ребром вопрос о вывозе капитала из страны. Он напрямую связан с удержанием курса тенге по отношению к рублю.

"Это даже важнее, чем иметь возможность выделять ресурсы бизнесу и населению. У нас основной импорт из России, если он начнет дорожать, то мало никому не покажется. Чтобы избежать девальвации тенге, надо сводить концы с концами в платежном балансе. А с этим большая проблема, потому что в 2019 году, без вирусов и при хороших ценах на нефть, баланс вышел с серьезным минусом в пять с половиной миллиардов долларов", - продолжает собеседник DW.

Добыча нефти в Казахстане

Этот минус, по его словам, возник в ситуации, когда торговое сальдо было положительным, достигнув шестнадцать миллиардов. Однако. отмечает Своик, при этом рос отток капитала - в виде доходов иностранных инвесторов и кредиторов из Казахстана было выведено почти двадцать два миллиарда долларов!

"Отсюда следует главная стабилизационная мера, которую надо было бы принять президенту, чтобы сохранить экономическую стабильность - заставить сырьевых экспортеров, как реально иностранных, так и отечественных, меньше вывозить и больше завозить валюты, а также взять на себя ответственность за недопущение провала в платежном балансе. Но на национализацию сырьевой промышленности в той или иной форме президенту трудно решиться, поскольку это вызовет конфликт со всей назарбаевской элитой, которая и контролирует эти потоки", - поясняет Петр Своик.

Как COVID-19 влияет на реформы в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв пользуется за рубежом славой реформатора, который проводит либерализацию экономики, доставшейся в наследство от Ислама Каримова. Впрочем, скептики еще и до коронавирусного шока и упавших цен на углеводороды указывали, что громкие начинания нового президента не всегда тщательно проработаны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Поэтому в правительстве вызвало панику распоряжение главы государства от 20 марта. Президент Мирзиёев, по сообщениям инсайдеров, распорядился найти миллиард долларов для пополнения областных бюджетов, поддержки экономики, бизнеса и здравоохранения, стимулирования медработников и помощи узбекским трудовым мигрантам. Средства кабмин должен был привлечь за счет зарубежных внешних кредитов и из иных источников.

Однако спустя месяц в Ташкенте взяли курс на более конкретные меры, сосредоточившись не столько на поддержке конкретных людей, сколько на спасении бизнеса. В первую очередь, это касается сельского хозяйства. Государство отдает фермерам ранее выведенные из оборота дополнительные земли, чтобы в итоге сельхозпроизводители смогли вдвое увеличить производство овощей, фруктов и мяса. Фермерам предлагается брать новые сады, виноградники и теплицы в лизинг сроком до семи лет с трехлетним льготным периодом.

Ускоренное строительство больницы на окраине Ташкента на случай вспышки коронавируса

Специфика Узбекистана в том, что больше половины населения живет кланами и имеет подпитку, ведя почти натуральное хозяйство. Это позволяет даже при падении курса сума (выше десяти тысяч за доллар) и резком снижении притока средств от родственников, работающих в России и в Казахстане, прокормиться в период кризиса. В таких условиях, считают наблюдатели, поддержка фермерства более чем осмысленна.

Узбекские химики вытянут промышленность?

По мнению ташкентского политолога Юрия Черногаева, с одной стороны, указанные меры, возможно, остановят заметный рост рыночных цен на продукты питания. С другой - они не являются невыполнимыми в обозримой перспективе. Хотя ими останутся недовольны "новые латифундисты", которые, воспользовавшись либерализацией, скупили большие участки земли и стали сдавать их в аренду фермерам.

Что касается промышленности, то здесь, по выражению политолога, кризис может помочь провести отбор среди различных спорных проектов, которые выдвигаются под флагом реформ и связаны с большими сроками реализации, значительными инвестициями и неясным результатом. Так, поясняет Черногаев, обстоятельства диктуют как можно сильнее загрузить химическую промышленность, расширив производство средств дезинфекции, на которые имеется огромный спрос в стране и заказы из-за рубежа.

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