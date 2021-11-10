Казахстан и ЕС

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В Москве, по заявлению городских властей, около 90 процентов случаев заражений приходится на индийский штамм. Из-за резкого ухудшения ситуации в столице открыли резервный коронавирусный госпиталь. На этом фоне в стране уже не первый день говорят о принудительной вакцинации.
Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками".
Банда угонщиков Шойгу, Рогозин, Володин и Медведев. Цель – Крым. Тереза Мей пытается придумать выход, но застревает на одном чаепитии с Меркель, Трампом, Макроном и Дудой. Путин, Лукашенко и Нетаньяху сочувствуют Назарабаеву, но сами не торопятся следом. Смотрите в 68 выпуске "Заповедника"!