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Казахстан и ЕС

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Казахстан и ЕС".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.

Россию накрывает новая волна ковида, а что происходит в Индии, Казахстане и странах ЕС? DW Новости (23.06.2021) 23.06.2021

В Москве, по заявлению городских властей, около 90 процентов случаев заражений приходится на индийский штамм. Из-за резкого ухудшения ситуации в столице открыли резервный коронавирусный госпиталь. На этом фоне в стране уже не первый день говорят о принудительной вакцинации.

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN - JANUARY 10, 2021: Citizens visit polling station No 58 to rove in the 2021 elections to the Mazhilis (lower house of the Parliament of Kazakhstan). Yulia Nitchenko/TASS

ЕС дал оценку парламентским выборам в Казахстане 11.01.2021

В Брюсселе похвалили эффективную организацию парламентских выборов в Казахстане, но добавили, что правовая база в стране не способствует проведению голосования по международным стандартам.
Simulation von erneuerbaren Energien im rheinischen Braunkohletagebau

Роль России в энергетике ЕС из-за Green Deal скоро начнет резко меняться 22.07.2020

Переход на возобновляемую энергию потребует от Евросоюза новой геополитики. В список 12 будущих ключевых партнеров эксперты SWP в Берлине включили Украину, Казахстан и Узбекистан.
29/11/2019 *** Nemtsova. Interview mit Qassym-Schomart Toqajew, kasachischer Präsident.

Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией 04.12.2019

Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками".
23.10.2019, Konferenz beim Auswärtigen Amt zu Zentralasien Redakteuer: Vladimir Esipov

Ставка на Казахстан и Узбекистан: новые надежды ЕС в Центральной Азии 24.10.2019

На конференции по новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии эксперты говорили о переломном моменте для региона и называли Казахстан и Узбекистан локомотивами перемен. Репортаж DW.
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Немцы подсчитали, кто дает больше денег странам "Нового шелкового пути" 16.09.2019

Казахстан и Беларусь сделали ставку на деньги из Китая, Узбекистан и другие участники проекта "Один пояс - один путь" больше получают от Запада - таков вывод Фонда Бертельсмана.

От кириллицы к латинице: Казахстан меняет алфавит (02.07.2019) 02.07.2019

К 2025 году в Казахстане произойдет переход с кириллицы на латинский алфавит. Что это означает для будущего страны?
parkende LKWs auf einem Rastplatz an der A3, Deutschland, Weiskirchen | parking vans in a rest area at the motorway A3, Germany, Weiskirchen | Verwendung weltweit

Возобновление транзита грузов через РФ: в Киеве не спешат радоваться 01.07.2019

Транзит украинских товаров через Россию, заблокированный Москвой на протяжении последних лет, играл важную роль для Киева. Но указ Путина о его возобновлении в Украине встретили сдержанно.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

ЕС принял новую стратегию отношений со странами Центральной Азии 17.06.2019

Совет Евросоюза утвердил новую стратегию в отношениях со странами Центральной Азии. DW выясняла, каких целей хочет достичь ЕС, укрепляя партнерство с этим регионом.

Угнать Крым. Где выход из Евросоюза. Назарбаев уходит, но не совсем – "Заповедник", выпуск 68, 24.03.19 24.03.2019

Банда угонщиков Шойгу, Рогозин, Володин и Медведев. Цель – Крым. Тереза Мей пытается придумать выход, но застревает на одном чаепитии с Меркель, Трампом, Макроном и Дудой. Путин, Лукашенко и Нетаньяху сочувствуют Назарабаеву, но сами не торопятся следом. Смотрите в 68 выпуске "Заповедника"!

Taschkent, die usbekische Hauptstadt, Architektur und Geschichte von Usbekistan in Taschkent, Automarkt in Usbekistan, Mai 2018

ЕС поддержит устойчивое развитие в Центральной Азии 23.11.2018

Брюссель выделит на различные региональные программы в Центральной Азии 124 млн евро. Финансовую поддержку получат Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Look Cool Classic Das Geheimnis dieser Ruheoase: Stilvolles Farb-Understatement trifft auf Eyecatcher-Wände! Die gedeckten Töne sorgen für eine beruhigende Atmosphäre, in der unifarbene Möbel und Textilien dezent zurück treten und der gemusterten Tapete den großen Auftritt überlassen (weitere neue Tapetendesigns finden Sie hier). Tipp: Für mehr Leichtigkeit im grau-schwarzen Interior bei Bett und Wäsche auf strahlendes Weiß setzen und durch silberne Deko-Akzente den Look mit einem Hauch schimmernden Glamour abrunden. Copyright: WestwingNow

Немецкий интернет-магазин Westwing уходит из России и Казахстана 27.09.2018

Перед выходом на биржу продавец мебели и аксессуаров для дома Westwing избавляется от активов за пределами ЕС. Список фирм из Германии, покинувших в 2018 году российский рынок, растет.
Der leere Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel. Hier finden alle 751 Mitglieder des Europäischen Parlaments Platz. Während der Plenartagungen finden hier die größten und wichtigsten Debatten des Parlaments statt. (08.07.2016) | Verwendung weltweit

Казахстанская оппозиция в Брюсселе: что будет после Назарбаева 10.04.2018

Общественные деятели Казахстана обсуждали в Брюсселе "постназарбаевскую конституцию" и встречались с политиками ЕС. Было ли это мероприятие объединением новой казахстанской оппозиции?
Kasachstan bewirbt sich um die Ausrichtung der EXPO 2017. Foto: DW-Korrespondentin Jaroslawa Naumenko, 16.04.2011

Экс-премьер Казахстана о том, пойдут ли немецкие инвесторы в регион 23.05.2017

Что нужно сделать, чтобы обезопасить Центральную Азию от терроризма и нестабильности и привлечь в регион инвесторов из ЕС? На эти вопросы ответил в интервью DW Акежан Кажегельдин.
30.3.2016 BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 30: President of the European Commission, Jean-Claude Junker (R) and Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev (L) pose for a picture prior to their meeting in Brussels, Belgium on March 30, 2016. Dursun Aydemir / Anadolu Agency picture alliance/abaca

Казахстан и Евросоюз начнут углублять партнерство с 1 мая 30.03.2016

В ходе рабочего визита президента Казахстана в Брюссель председатель Европейского Совета объявил о скором вступлении в силу соглашения о расширении сотрудничества с Астаной.
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