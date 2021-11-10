Казахстан и ЕС

Россию накрывает новая волна ковида, а что происходит в Индии, Казахстане и странах ЕС? DW Новости (23.06.2021)

В Москве, по заявлению городских властей, около 90 процентов случаев заражений приходится на индийский штамм. Из-за резкого ухудшения ситуации в столице открыли резервный коронавирусный госпиталь. На этом фоне в стране уже не первый день говорят о принудительной вакцинации.