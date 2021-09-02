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Иудаизм

19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Новую Еврейскую академию построят в Германии 02.09.2021

Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
++++ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++++ Blick auf Grabmale des Jüdischen Friedhofs in Bleicherode (zu dpa: Hochschule Nordhausen digitalisiert jüdische Friedhöfe) +++ dpa-Bildfunk +++

В Тюрингии оцифруют памятники на еврейских кладбищах (фото) 22.07.2021

В рамках научного проекта в районе Нордхаузен не только отсканируют сотни надгробий на еврейских кладбищах, но и соберут информацию из архивов и других источников.
Wicki (vorn) und Marie malen und spielen im ANOHA. Demnächst eröffnet die Kinderwelt ANOHA im Jüdischen Museum Berlin für junge Besucherinnen und Besucher im Kita- und Grundschulalter. Im Mittelpunkt des Kindermuseums steht die Erzählung der Arche Noah aus der Tora. +++ dpa-Bildfunk +++

Ноев ковчег для детей появился в Еврейском музее Берлина 27.06.2021

Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.
Der Toraschreiber Reuven Yaakobov (oben, M) arbeitet in der Synagoge an einer neuen Tora-Rolle, die als Geschenk der evangelischen und katholischen Kirchen angefertigt wird. Seit 2019 schreibt der speziell dafür ausgebildete Berliner Rabbiner mit Feder und Tinte per Hand an der Tora-Rolle. 304.805 Buchstaben wird diese dann am Ende haben. Die neue Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen soll im September 2021 mit einem großen Fest in die Synagoge nach Erfurt gebracht werden.

Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото) 17.06.2021

Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.
Bildnummer: 52843997 Datum: 11.01.2009 Copyright: imago/Seeliger Davidstern auf der Kipa eines Teilnehmers einer Protestaktion in Berlin für die Militäroffensive Israels im Gaza , Personen; 2009, Berlin, Deutschland, Demo, Protest, Protestaktion, Politik, Gaza, Nahostkonflikt, Militäroffensive, Krieg, Israel; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Rückansicht, Perspektive, , , Europa Bildnummer 52843997 Date 11 01 2009 Copyright Imago Seeliger David Stern on the Kipa a Participant a Protest action in Berlin for the Military offensive Israel in Gaza People 2009 Berlin Germany Demonstration Protest Protest action politics Gaza Middle East conflict Military offensive War Israel horizontal Kbdig Single Close Back View Perspective Europe

В Берлине неизвестные напали на мужчину в кипе 22.05.2021

Полиция Берлина расследует нападение, которому подвергся исповедующий иудаизм местный житель со стороны трех неизвестных. После словесных оскорблений его ударили кулаком в лицо.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейский двор и миква в Шпайере 08.04.2021

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
Die Alte Synagoge. (zu dpa «Stand der Vorbereitung der Erfurter Welterbe-Bewerbung») +++ dpa-Bildfunk +++

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото) 01.02.2021

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
24.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein jüdischer Machsor (Gebetbuch) liegt im Wallraf-Richartz-Museum in einer Vitrine. Nach Fertigstellung des neuen Jüdischen Museums soll das prachtvolle 331-seitige Werk in der Dauerausstellung gezeigt werden. Das Werk wurde in einer Kooperation des Landschaftsverbands Rheinland mit dem Jüdisch-Historischen Museum in Amsterdam angekauft. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

В Кельн вернулся уникальный еврейский молитвенник - Амстердамский махзор (фото) 26.09.2019

Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.
Europas größter Chanukka-Leuchter ist am 12.12.2017 in Berlin vor dem Brandenburger Tor zu sehen. Im Vordergrund sind die Lichter des Weihnachtsbaumes auf dem Pariser Platz zu erkennen. Foto: Gregor Fischer/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине установили самый большой в Европе ханукальный светильник 13.12.2017

Согласно традициям иудаизма, такие светильники евреи зажигают в течение восьми дней праздника Ханука.
Ausstellung Cherchez la Femme im Jüdischen Museum in Berlin Video von NİLBAR GÜREŞ, SOYUNMA / UNDRESSING, 2006, Copyright: Nilbar Güres

Женщина в платке, парике, с вуалью: когда религия определяет внешний вид 19.05.2017

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.

PRESSEMATERIAL NUR ZUR AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG Museum Judengasse Blick in die Ausstellung – Leben für die Gemeinschaft, Pokal einer Beerdigungsbruderschaft, Frankfurt am Main, 18. Jh., Silber © Norbert Miguletz

Немецкий музей Еврейского переулка 12.05.2016

Историю одного из первых еврейских гетто в Европе рассказывает новый музей во Франкфурте-на-Майне.
2.12.2015 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht am 02.12.2015 in Berlin bei der Verleihung des Abraham-Geiger-Preises 2015 auf der Bühne. Die Auszeichnung des Abraham Geiger Kollegs an der Universität Potsdam würdigt Verdienste um das Judentum. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/B.v. Jutrczenka

Ангела Меркель удостоена премии за заслуги перед иудаизмом 03.12.2015

Принимая премию, Ангела Меркель пообещала, что борьба с любыми преступлениями на почве антисемитизма будет вестись последовательно с использованием всех правовых механизмов
July 30, 2015 - At least four injured, two of them critically, following stabbings at the Jerusalem March for Pride and Tolerance. Police have apprehended one male, ultra-Orthodox, Haredi, suspect. High probability at this time, suspect is Ishay Shlisel, who stabbed marchers in Jerusalem in 2005, served 10 years in prison and was released just weeks ago

Ортодоксальный иудей ранил шестерых участников гей-парада в Иерусалиме 30.07.2015

На участников шествия "Гей-прайд" в Иерусалиме напал вооруженный приверженец ортодоксального иудаизма. Ранения получили шесть человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
27.01.2015 Zahlreiche Gäste kommen zur feierlichen Einweihung der neuen Synagoge am 27.01.2015 in Cottbus. Das Gebäude war ehemals die evangelische Schlosskirche. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wird eine Synagoge in Brandenburg eingeweiht. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Глава Центрального совета евреев в Германии заявил о новом антисемитизме 19.07.2015

В интервью DW по случаю 65-летия основания организации глава Центрального совета евреев в Германии заявил, что до сих пор существует возможность угрозы для евреейских общин.
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