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Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
В рамках научного проекта в районе Нордхаузен не только отсканируют сотни надгробий на еврейских кладбищах, но и соберут информацию из архивов и других источников.
Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.
Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.
Полиция Берлина расследует нападение, которому подвергся исповедующий иудаизм местный житель со стороны трех неизвестных. После словесных оскорблений его ударили кулаком в лицо.
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Этот молитвенник является одним из старейших еврейских манускриптов, созданных в немецкоязычных странах Европы.
Согласно традициям иудаизма, такие светильники евреи зажигают в течение восьми дней праздника Ханука.
В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.
Историю одного из первых еврейских гетто в Европе рассказывает новый музей во Франкфурте-на-Майне.
Принимая премию, Ангела Меркель пообещала, что борьба с любыми преступлениями на почве антисемитизма будет вестись последовательно с использованием всех правовых механизмов
На участников шествия "Гей-прайд" в Иерусалиме напал вооруженный приверженец ортодоксального иудаизма. Ранения получили шесть человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
В интервью DW по случаю 65-летия основания организации глава Центрального совета евреев в Германии заявил, что до сих пор существует возможность угрозы для евреейских общин.
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