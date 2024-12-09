Почта Германии выпустила "Иерусалим на Рейне" в виде марки

Новая марка со свитком Торы, семисвечником и синагогой рассказывает о еврейских общинах в Шпайере, Вормсе и Майнце.

Выпущенная почтовая марка рассказывает о богатой событиями истории жизни евреев в Германии, которая насчитывает более 1700 лет. Знак почтовой оплаты, представленный в четверг, 5 декабря, выполнен в фиолетовых тонах и изображает свиток Торы, менору - семисвечник - а также стилизованную синагогу. Марка посвящена еврейским общинам в Шпайере, Вормсе и Майнце.

Эти города считались "Иерусалимом на Рейне". Жившие в средневековой Германии евреи даже использовали для них особое название - города ШУМ. Акроним составлен из первых букв их еврейских названий, переданных латиницей: Schin (Sch) - Schpira, Waw (U) - Warmaisa, Mem (M) - Magenza.

В маленькой марке "заключена большая история", заявил премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александер Швайтцер (Alexander Schweitzer). Эта "гордая отсылка на выдающееся еврейское культурное наследие" демонстрирует, что еврейская жизнь является неотделимой частью как германского региона, так и всей Федеративной Республики, добавил он.

В реестре Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сохранившиеся в Шпайере, Вормсе и Майнце архитектурные памятники, такие как синагоги, ритуальные бани и женские молитвенные комнаты, относятся к одним из старейших свидетельств еврейской жизни в Германии. В июле 2021 года памятники "Иерусалима на Рейне" были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новая марка номиналом 85 евроцентов уже доступна во всех почтовых отделениях Германии.