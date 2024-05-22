В Берлине рассказали о еврейском сексе

Запрет на мастурбацию, супружеский долг дважды в неделю, секс-игрушки - что еще можно узнать и увидеть на выставке "Секс. Еврейские позиции"? Экспозиция знакомит с различными представлениями о сексуальности в иудаизме.

В Еврейском музее Берлина (Judisches Museum Berlin) открылась выставка "Секс. Еврейские позиции" (Sex. Judische Positionen ). Ее организаторы намеренно выбрали название, которое звучит двусмысленно: экспозиция знакомит с различными представлениями о сексуальности в традиционном иудаизме и современной еврейской культуре. Экспонаты, рассказывающие об ортодоксальном подходе к вопросам секса, соседствуют с творчеством современных еврейских художников, а традиционные предметы интимной жизни - с протестными работами ЛГБТК-артистов.

Осуждение целибата и важность женского согласия

В отличие от христианства и множества других религиозных течений, в иудаизме строго осуждается целибат. Никто не может воздерживаться от супружеских отношений во исполнение заповеди "Плодитесь и размножайтесь". В Торе сказано, что по отношению к своей жене человек должен выполнять три обязанности: "кормить ее, одевать и оказывать супружескую близость". И желательно не меньше, чем дважды в неделю. Некоторые талмудические трактаты гласят, что если муж воздерживается от близости с женой всего неделю, это уже считается достаточным основанием для женщины требовать развода со всеми положенными выплатами.

Картина Ури Лессера "Адам и Ева с их первенцем" Фото: Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

В то же время религиозные книги подчеркивают важность женского согласия на секс. "Мужчине не следует вступать в половой акт со своей женой, пока она спит, иначе не будет обоюдного согласия на этот акт. Как мы уже говорили, гораздо лучше возбудить ее словами, которые успокоят ее и пробудят в ней желание. В заключение, когда вы будете готовы к сексуальному союзу, позаботьтесь о том, чтобы намерения вашей жены совпадали с вашими", - сказано в книге "Игерет ха-Кодеш", священном каббалистическом тексте XIII века, который можно увидеть под стеклом витрины в одном из залов выставки.

Секс в иудейской традиции - это не просто физическая близость, но духовная практика, объясняют организаторы выставки. "Иудаизм разработал эротическую теологию, которая заложила основу для превращения секса из простого физического акта в духовный. Средневековые каббалистические мистики представляли Бога как метафизическую сущность, состоящую из нескольких божественных эманаций, мужского и женского пола. Поэтому физический союз мужчины и женщины на земле рассматривался не только как священное зеркало божественного, но и как акт космического значения, способный восстановить божественный порядок путем примирения объединенных мужских и женских аспектов божества", - объясняет один из сопроводительных текстов на выставке.

Работы ЛГБТК-артистов - протест против традиционных норм

Исследование отношений к ЛГБТК- людям в ортодоксальной среде - важная тема выставки.

"В Торе мужчины не женятся на мужчинах. А женщины не выходят замуж за женщин. Нет ни шаблона, ни примера. И это часто вызывает кризис идентичности: как мне примирить мою еврейскую идентичность, галахическую идентичность, религиозную идентичность с моей сексуальной идентичностью, с тем, кто меня привлекает, кого я люблю?", - пишет исследователь современного еврейского искусства Давид Шпербер (David Sperber) в подготовленной специально к выставке статье "Искусство нарушать табу".

Посетители надолго задерживаются в пространстве с пронзительными документальными видеоработами, где мужчины из традиционных иудейских семей рассказывают о принятии своей гомосексуальности, беседуют с семьями и друзьями. "Я молюсь только о том, чтобы ты не забыл путь к Богу, - с любовью говорит сыну, молодому бородатому мужчине в кипе, мать в черном платке. - И кем бы ты не был, никто никогда не может тебе сказать, что это не твой дом". Это фрагмент фильма "The Holy Closet" израильского режиссера Морана Накара, который демонстрируется в одном из залов выставки.

За каждой работой еврейских ЛГБТК-художников - нелегкая история борьбы с консервативным укладом. Посетители охотно фотографируются у картины "First Time Naked". Это одна из самых шокирующих работ выставки. На ней в полный рост, в полуоборот изображена небинарная персона в обнаженном виде - с пенисом и женской грудью. Это автопортрет, с помощью которого художник Рой Виктория Хейфец документирует момент смены пола. Для Хейфец это попытка принять свое меняющееся тело транс-женщины.

Завернутая в одеяло-саван, на которое нанесены тексты из священных книг о нечистоте гомосексуальности, художница-лесбиянкаСюзан Каплов представляет свой художественный жест против традиционных норм.

Магнус Хиршфельд Фото: akg-images/picture alliance

Выставка рассказывает о важных для еврейской ЛГБТК-культуры именах, таких как Магнус Хиршфельд (Magnus Hirschfeld). Современник Фрейда, он был одним из самых выдающихся сексологов своего времени и борцом за права гомосексуальных мужчин. В начале 20 века он выпустил ряд работ, в которых радикально переопределил гомосексуальность как естественное выражение человеческой сексуальности, а не болезнь, которую необходимо стигматизировать. На выставке представлены предметы из коллекции берлинского Института сексуальных наук под руководством Хиршфельда, который после прихода нацистов к власти в 1933 году был разорен и закрыт, а работы ученого были конфискованы и публично сожжены на Оперной площади Берлина.

Еще один из ярких объектов сексуального запрета, которому уделено немало внимания на выставке, - женская менструация. В эти запретные дни, а также некоторое время после женщина в иудейской традиции считается нечистой. Чтобы вернуться в супружеское ложе, она должна произвести традиционный обряд, ритуальное омовение в бассейне - микве. Этой теме посвящены представленные на выставке работы Мирл Ладерман Юклс - дочери раввина из Нью-Йорка, занявшей особое положение среди еврейских художниц-феминисток в США 1970-х годов. Ладерман Юклс сделала религию непосредственным предметом своего искусства. Ее перформанс "Сны о микве" был выставлен в нью-йоркской галерее Franklin Furnace в 1977 году - первый случай, когда ритуальное омовение еврейской женщины было представлено американской художественной публике.

Работа Энди Лавин Арновиц "Плодитесь и размножайтесь" рассказывает о судьбе женщин, которые не могут зачать ребенка из-за короткого цикла, так как овуляция приходится на тот период, когда запрещена близость с супругом.

Сексуальные запреты и секс-приспособления

Под стеклом в витрине лежит самый авторитетный кодекс еврейского закона "Шульхан Арух", где перечислены основные правила, которыми верующие евреи должны руководствоваться в повседневной жизни. Книга раскрыта на странице, где говорится о разрешенных и запрещенных сексуальных действиях, в частности, запрете на мастурбацию. "Следует очень остерегаться физического возбуждения; поэтому нельзя спать на спине лицом вверх, а также на животе лицом вниз. Спать следует на боку, чтобы избежать физического возбуждения; также нельзя спать вдвоем в одной постели; и не стоит смотреть на животных, диких или домашних птиц, когда самцы и самки совокупляются. Нельзя ездить верхом на животном без седла", - расширяет понятия запретного "Шульхан Арух".

Рядом в отдельной витрине небольшой объект, вызывающий возбужденное перешептывание посетителей выставки: массивное металлическое кольцо, которое надевается на несколько фаланг и не дает согнуться пальцам. Это приспособление предназначалось для надевания на ночь мужчинам, чтобы во сне ненароком они не занялись самоудовлетворением.

Женский стимулятор и вагинальный душ WaterSlyde поступил в продажу после одобрения раввина Фото: DW

Еще один экспонат выставки, секс-игрушка для женщин WaterSlyde, была создана в 2014 году ортодоксальной еврейкой Морин Поллак "для сексуального здоровья" женщин. Весьма неортодоксальное приспособление выполняет двойную функцию: женского стимулятора и вагинального душа. WaterSlyde был введен в продажу после благословенияраввина - как предмет, способствующий сексуальной близости между супругами.

Древняя культура полна принципов и ограничений, непонятных современному человеку. То, что противоречит личной картине мира, хочется высмеять и разоблачить. В полной мере осознавая это, организаторы выставки в Еврейском музее, тем не менее, демонстрируют адекватный и открытый подход к этнографии своего народа.

Они без боязни и ложного пафоса выносят на широкое обсуждение самые табуированные в культуре темы. Кураторы оставляют за посетителями право смеяться, удивляться, критиковать, а может быть, сделать ценные выводы из парадоксов и противоречий еврейской сексуальной культуры.