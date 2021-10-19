Последователи ислама, преимущественно радикального, фундаменталистского направления.
Последователи ислама, преимущественно радикального, фундаменталистского направления. Утверждая, что Коран учит применять насилие к врагам ислама, провозглашают беспощадную борьбу против "неверных" (немусульман) своим священным долгом. Часть исламистов намерена искоренить любое влияние Запада, пресечь все попытки внедрить в мир ислама элементы светского общества с такими ценностями, как права человека, свобода слова, равноправие женщин и т.д. Другая часть стремится превратить мусульманские диаспоры в Европе в самоуправляющиеся общины, диктующие свои законы местной власти.
Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
После прихода к власти талибов в Афганистане были введены жесткие ограничения. Но многие женщины, которые стали основной целью для радикальных исламистов, не собираются сдаваться и продолжают бороться за свои права.