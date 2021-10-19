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Исламизм

Исламизм, или политический ислам, направлен на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства будут решаться на основе норм шариата.

Религиозно-политическая идеология и практическая деятельность, направленные на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства, где есть мусульманское население, а также межгосударственные отношения с их участием будут решаться на основе норм шариата.

Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof (BGH) ist am Eingang des BGH zu sehen. Der Bundesgerichtshof überprüft das erste Strafurteil zu den umstrittenen «Cum-Ex»-Deals. Das Landgericht Bonn hatte am 18. März 2020 zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer soll dazu rund 14 Millionen Euro zurückzahlen - Alle Beteiligten haben Revision eingelegt.

Немецкий суд вынес окончательное решение по делу о массовом убийстве в Сирии 19.10.2021

В Карлсруэ завершено рассмотрение апелляции боевика из радикальной исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра". Согласно вынесенному решению, пожизненный приговор в отношении подсудимого является окончательным.

Талибы жаждут мести, или Как миллиарды международной помощи стали проблемой для нищего Афганистана 14.10.2021

Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021) 14.10.2021

Подозреваемый - 37-летний датчанин, исповедующий ислам. Он уже находился в поле зрения полиции из-за подозрений в радикализации. Следствие не исключает террористическую подоплеку.
Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

Что будет делать "Талибан" без врагов, с которыми нужно воевать? 14.10.2021

После ухода войск НАТО из Афганистана и свержения правительства "Талибан" пытается определить свои новые задачи: от боевых действий радикальные исламисты переходят к управлению страной.

Кризис в Афганистане и переговоры Запада с талибами. DW Новости (12.10.2021) 12.10.2021

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
ARCHIV - 29.02.2020, Katar, Doha: Zalmay Khalilzad (2.v.l), US-Sondergesandter für Aussöhnung in Afghanistan, und Mullah Abdul Ghani Baradar (2.v.r), Leiter des politischen Büros der Taliban, unterzeichnen ein Abkommen über Wege zu einem Frieden zwischen den USA und der militant-islamistischen Taliban. (zu dpa «Nach US-Wahl: Taliban pochen auf Umsetzung des Deals mit Amerikanern») Foto: Hussein Sayed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США проведут переговоры с талибами в Катаре 09.10.2021

Встреча делегации США с представителями "Талибана", намеченная на эти выходные, станет первой после вывода американских войск из Афганистана.
Members of Taliban political office Abdul Latif Mansoor (L), Shahabuddin Delawar (C) and Suhail Shaheen attend a news conference in Moscow, Russia July 9, 2021. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Россия решила пригласить талибов в Москву 07.10.2021

МИД РФ отправит радикальному исламистскому движению "Талибан" приглашение на встречу в Москве, которая пройдет 20 октября.
FILE PHOTO: Taliban soldiers stand in front of a sign at the international airport in Kabul, Afghanistan, September 9, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

Афганистан: как правительства разных стран мира относятся к талибам 24.09.2021

Талибы выразили желание принять участие в общеполитических дебатах Генеральной ассамблеи ООН. Но многие страны не торопятся признавать новую власть в Кабуле. DW - о разных позициях по этому вопросу.
(210420) -- SHIBERGHAN, April 20, 2021 (Xinhua) -- An Afghan female journalist hosts a radio program at the radio-television channel Ghazal in Shiberghan city, capital of Jawzjan province, Afghanistan, April 7, 2021. TO GO WITH Feature: Afghan female journalist defies security threats, launches news channel (Photo by Mohammad Jan Aria/Xinhua)

Более 100 афганских журналистов попросили о помощи 19.09.2021

По данным "Репортеров без границ", 103 сотрудника СМИ, в том числе 20 женщин, выступили с анонимным обращением, в котором завили, что "журналистика в Афганистане находится под угрозой исчезновения".
Pupils of the girls' school in Surobi village, Afghanistan November 23, 2006. Photo: Heikki Saukkomaa +++(c) dpa - Report+++

ЮНЕСКО призвала талибов открыть школы для девочек 18.09.2021

Талибы разрешили вернуться в школы только мальчикам и учителям мужчинам, а также упразднили министерство по делам женщин, возродив на его базе ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Женщин в Афганистане могут убить за протест против талибов, но они все равно не хотят молчать 17.09.2021

После прихода к власти талибов в Афганистане были введены жесткие ограничения. Но многие женщины, которые стали основной целью для радикальных исламистов, не собираются сдаваться и продолжают бороться за свои права.
In the middle of the Sahel desert in northern Mali, a French soldier from the Barkhane force, armed and helmeted, stands protectively in front of a Malian army (FAMA: Forces Armées Maliennes) military pick-up. Malian soldiers sit at the back of the pick-up. They are helmeted and armed. All of them are participating in a military operation against armed terrorist groups (GAT) with the French Barkhane forces. Mali, Gourma (Tri-border region), January 2021. Photography by Frederic Petry / Hans Lucas. Au milieu du desert du sahel, au Nord Mali, un militaire francais de la force Barkhane, arme et casque, se tient debout, en protection, devant un pick-up militaire de l armee malienne (FAMA Forces Armees Maliennes). Des soldats maliens sont assis a l arriere du pick-up. Ils sont casques et en armes. Tous participent a une operation militaire contre les groupes armes terroristes (GAT) avec les forces francaises de Barkhane. Mali, Gourma (region des trois frontieres), janvier 2021. Photographie de Frederic Petry / Hans Lucas.

Французские войска убили лидера "ИГ в Большой Сахаре" 16.09.2021

Эмманюэль Макрон назвал "нейтрализацию" главаря ответвления "Исламского государства" большим успехом в борьбе с террористами в Сахеле.

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 19: Taliban delegation headed by Abdul Ghani Baradar, the groupÄôs deputy leader, are seen leaving the hotel after attending the meeting on Afghan peace with the participation of delegations from Russia, China, the US, Pakistan, and Afghan parties and Qatar as an honorary guest in Moscow, Russia on March 19, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Сооснователь "Талибана" Барадар опроверг информацию о своем исчезновении 16.09.2021

В видеоролике, опубликованном офисом талибов в Дохе, видно, что Барадар держит микрофон гостелекомпании RTA и читает по бумаге. Он заявил, что в руководстве "Талибана" нет никаких разногласий.
Mullah Baradar Akhund, a senior official of the Taliban, makes a video statement, in a still image taken from a video recorded in an unidentified location and released on August 16, 2021. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

В Афганистане пропал сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар 15.09.2021

Исчезновение Барадара произошло на фоне жесткого конфликта в руководстве "Талибана". Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре.

Жестокие порядки талибов: что грозит женщинам в Афганистане 14.09.2021

Всем, кто не разделяет взгляды талибов, грозят репрессии. Многие запреты касаются только женщин. Радикальные исламисты резко ограничили их права. В частности, в вузах уже введено раздельное обучение для женщин и мужчин.
3.5.2020, Kabul, Afghanistan, An Afghan family waits for free bread distributed by the government, outside a bakery, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Kabul, Afghanistan May 3, 2020. Picture taken May 3, 2020. REUTERS/Omar Sobhani

Евросоюз готов вести диалог с правительством талибов в Афганистане 14.09.2021

ЕС намерен продолжать гуманитарную помощь народу Афганистана, а также внимательно следить за тем, как новая власть соблюдает права человека и право на образование для женщин и детей.
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