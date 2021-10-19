Исламизм, или политический ислам, направлен на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства будут решаться на основе норм шариата.

Религиозно-политическая идеология и практическая деятельность, направленные на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства, где есть мусульманское население, а также межгосударственные отношения с их участием будут решаться на основе норм шариата.