Процесс по делу о теракте в Ницце. Кого и за что судят

Восемь человек предстанут перед судом в Ницце по делу о теракте, жертвами которого в июле 2016 года стали сотни человек. Что нужно знать о процессе - у DW.

В понедельник, 5 сентября, начнется судебный процесс по делу о теракте в Ницце в июле 2016 года. К нему приковано большое внимание общественности. На скамье подсудимых восемь обвиняемых. В качестве потерпевших - сотни человек. DW о том, что нужно знать о процессе.

Как произошел теракт

Английская набережная в Ницце на Лазурном берегу - кусочек рая на земле. Особенно в летние дни здесь становится очень оживленно: взрослые и дети прогуливаются вдоль моря, кто-то занимается спортом, кто-то катается на роликах. В нескольких метрах от пешеходной зоны начинается пляж. Набережная, которая с 2021 года является частью всемирного наследия ЮНЕСКО, расположена в центре Ниццы. В той ее части, которую считают символом праздного наслаждения жизнью.

На месте трагедии в Ницце, 14 июля 2016 года Фото: picture-alliance/AP Photo/S. Goldsmith

Но 14 июля 2016 года, в день когда во Франции отмечают национальный праздник, эта часть набережной превратилась в место кошмара. В тот день сразу после традиционного праздничного фейерверка 19-тонный грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей. В результате 86 человек погибли, около ста были ранены, сам террорист был убит на месте преступления.

Сейчас проходят подсудимыми по этому делу восемь человек, один из которых - заочно, поскольку находится в бегах. Их всех обвиняют в пособничестве в организации теракта. Его жертвам, которым удалось выжить, а также родственникам погибших этот процесс поможет преодолеть психологическую травму. Более 800 человек участвует в этом процессе в качестве соистцов.

Что рассказывают выжившие

Один из них - полицейский Патрик Приго. В тот вечер ныне 60-летний полицейский был на набережной как обычный горожанин. "Я как раз находился под перголой (навес для защиты от солнца. - Ред.). Она была слишком низкая для того, чтобы туда мог заехать грузовик. И рядом росли еще две пальмы. То есть, я находился в так сказать защищенной зоне", - рассказывает DW очевидец.

На месте трагедии в Ницце, 17 июля 2016 года Фото: DW/D.Regev

"Потом я увидел следы, которые оставил грузовик. Все люди по левую сторону от меня были мертвы. Многих грузовик просто расплющил. Это было чудовищное, невыносимое зрелище. Мой мозг как будто отключился от крика людей и запаха крови, чтобы защитить меня. Смерть прошла мимо, не заметив меня", - вспоминает Приго.

Он в тот трагический вечер находился на набережной со своими друзьями, которых потерял из виду во время теракта. Они, к счастью, физически не пострадали, как и сам Приго. Лишь на следующий день, когда шок прошел, полицейский осознал, что произошло. Чтобы преодолеть психологические последствия случившегося, Патрик Приго до сих пор проходит психотерапию: "В первый год я погрузился в работу, но потом понял, что это не помогает. Следующий год я почти постоянно находился на больничном, в какой-то период даже начал злоупотреблять алкоголем".

Кто занимается психологическим состоянием жертв

Сейчас Приго ведет нормальную жизнь. Но пережитая трагедия очень сильно повлияла на него. Появился синдром вины, которым часто страдают люди, пережившие драматические события. "Я все время спрашиваю себя: почему выжил именно я, почему я не умер, как другие? И это вызывает у меня чувство вины. Я знаю, что я должен быть благодарен за каждый день жизни. Как будто во мне сидит какой-то зверь, который кусает меня постоянно, чтобы я расплакался", - делится своими ощущениями Приго.

Фото главного обвиняемого по делу о теракте в Ницце Фото: Getty Images/AFP/French Police Source

Он рассказывает, что после теракта не может больше в полную силу выполнять свою работу: "При малейшем шуме, если, например, скейтборд оказывается позади меня, у меня начинается паника. Я стал сверхчувствительным".

Психологическое состояние выживших, а также родственников погибших в центре внимания Парижского специального суда присяжных. За его заседаниями пострадавшие могут наблюдать не только в прямом эфире в Ницце.

Присяжным очевидцы и жертвы теракта могут рассказывать о том, как все происходило. "Это важный момент для пострадавших", - поясняет Антуан Межи, политолог из Университета Руана и член специальной комиссии, которая анализирует исторические судебные процессы во Франции. К таковым относятся суды по делам о геноциде, массовых убийствах, терактах, как в Париже в ноябре 2016 года и в Ницце в июле 2016-го.

Почему так важен этот судебный процесс

Такие судебные процессы показывают, как теракты травмируют общество. Поэтому они имеют огромное политическое значение и являются символичными, говорит Межи. Правительство представляет такие процессы в качестве символа западного правового государства. Они являются ответом демократии варварству. Антитеррористические законы Франции - одни из самых жестких в мире, с 2015 года их ужесточили еще больше.

По мнению Межи, судьям на таких процессах удавалось все это время сохранять баланс, свойственный системе правового государства. "Защита всегда имела возможность заявить о своей позиции. Приговоры были справедливыми и отвечали стандартам Европейского суда по правам человека", - отмечает Межи. Но главный обвиняемый в теракте в Ницце не предстанет перед судом. 31-летний житель Туниса был застрелен полицейскими на месте преступления. Следствие исходит из того, что он пришел к радикальным взглядам, не имея контактов с "ИГ", которое позже взяло на себя ответственность за теракт в Ницце.

Перед судом предстанут семеро мужчин и одна женщина. Троим из них предъявлено обвинение в участии в террористической организации и в том, что они знали, что преступник является сторонником воинствующей исламистской идеологии и не сообщили об этом властям. Двоим из них грозит до 20 лет тюрьмы. Третьему - пожизненное заключение. Пять остальных обвиняемых могут быть приговорены к срокам от 5 до 10 лет тюрьмы за нелегальное хранение оружия и помощь в организации теракта.

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