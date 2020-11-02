 По делу о нападении в Ницце задержан еще один человек | Новости из Германии о Европе | DW | 05.11.2020

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Европа

По делу о нападении в Ницце задержан еще один человек

17-летнего задержанного подозревают в том, что он состоял в переписке с преступником, устроившим теракт в Ницце.

Католическая базилика Нотр-Дам в Ницце через два дня после нападения

Католическая базилика Нотр-Дам в Ницце через два дня после нападения

В Париже по делу о нападении в Ницце был задержан еще один человек. 17-летний мужчина задержан в связи с тем, что он состоял в переписке с преступником, сообщает в среду, 4 ноября, агентство dpa. Ранее трое мужчин, задержанных в связи с нападением, были отпущены на свободу, еще трое фигурантов дела остаются под стражей.

В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение.  В настоящее время он находится в больнице

Эмманюэль Макрон назвал это нападение "исламистским терактом". Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. На всей территории республики объявлен высший уровень террористической угрозы.

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    Автор: Сузанне Кордс, Илья Коваль


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