Индекс деловых настроений ФРГ рухнул до минимума с августа 2009 года

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 представители деловых кругов Германии пессимистично оценивают перспективы экономического развития страны и опасаются наступления рецессии. Показатель барометра деловых настроений, в феврале составлявший 96,0 пункта, в марте снизился до 86,1 пункта, сообщил Институт экономических исследований в Мюнхене в среду, 25 марта.

Это наиболее низкое значение индекса ifo с августа 2009 года, а также наиболее сильное падение данного показателя в истории объединенной Германии. "Немецкая экономика находится в шоковом состоянии", - прокомментировал новые показатели глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). По его словам, топ-менеджмент немецких компаний значительно более пессимистично оценивают ситуацию и перспективы развития своего бизнеса.

Германию ожидает тяжелая рецессия как минимум на полгода

"Следует исходить из того, что тяжелая рецессия будет продолжаться не менее двух кварталов", - заявил в интервью Reuters эксперт ifo в сфере экономической конъюнктуры Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). Он также предположил, что по итогам всего текущего года показатель ВВП может сократиться на 5-20 процентов в зависимости от продолжительности локдауна.

Связанный с коронавирусом кризис обойдется Германии в сотни миллиардов евро. По подсчетам ifo, в зависимости от продолжительности частичного простоя производства ФРГможет потерять от 255 до 729 миллиардов евро. При этом экономика ФРГ может сократиться на 7,2-20,6 процентных пункта, сообщил институт ifo 23 марта.

Пандемия коронавируса

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19, охватила 195 стран и территорий, общее число заразившихся приближается к 435 тысячам. От последствий заболевания скончались почти 20 тысяч человек, выздоровели почти 112 тысяч. В Германии, согласно информации Института имени Роберта Коха, коронавирус выявлен у более чем 31 тысячи человек, 149 скончались.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель. На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 69 тысяч человек, 6,8 тысячи скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено почти 55 тысяч случаев коронавируса.

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