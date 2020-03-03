Из-за коронавируса Чехия и Польша вводят проверки на границах с Германией

Чехия и Польша с понедельника, 9 марта, вводят дополнительные проверки путешествующих на границах с Германией. Как указывают в полиции Баварии, проверки будут проводиться выборочно с целью выявления лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2.

Сообщается, что у лиц, пересекающих чешскую и польскую границы со стороны Германии, будут измерять температуру. Кроме того, им будут раздавать листовки с информацией о коронавирусе. Речь идет не о введении пограничного контроля, а о профилактических мерах, призванных предотвратить распространение коронавируса в Чехии, подчеркнули представители полиции в баварском административном округе Верхний Пфальц. В связи с этим на пересечении германо-чешской границы в Баварии могут возникнуть пробки, сообщили в полиции.

Накануне, 8 марта, в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2 премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию запретить своим гражданам ездить по Европе.

Контроль путешествующих на германо-польской границе

Польша собирается организовать дополнительные проверки путешествующих только в одном пограничном пункте - Енджиховице, расположенном на скоростной трассе A4 к северу от немецкого города Гёрлица. По данным польского информационного агентства PAP, начиная со второй половины дня 9 марта на этом пограничном пункте будет проводиться выборочное измерение температуры у въезжающих в Польшу на легковых машинах и автобусах. В случае подозрения на заражение коронавирусом пациентов будут доставлять в больницу на карете скорой помощи.

По данным начальника управления Нижнесилезского воеводства Ярослава Обремского, первый пациент с коронавирусом въехал на территорию Польши на автобусе из Германии. Этот мужчина вернулся в Польшу 2 марта из германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где он праздновал карнавал. 4 марта его доставили в больницу города Зелёна-Гура с высокой температурой.

По данным на утро понедельника, 9 марта, в Польше зафиксировано 11, а в Германии - 1040 случаев заражения коронавирусом. На территории ФРГ еще ни один случай заболевания пневмонией COVID-19 не закончился летальным исходом.

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