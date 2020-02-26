Из-за коронавируса Италия закрывает все школы и университеты

В Италии из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 было принято решение закрыть все школы и университеты в стране на период с 5 до 15 марта. Об этом сообщила министр образования Италии Лучия Адзолина в среду, 4 марта.

"Для нас это было непростое решение", - отметила политик на пресс-конференции в Риме, добавив, что данная мера является предосторожностью и она надеется, что ученики скоро смогут вернуться к занятиям. Со своей стороны, заместитель министра экономики Италии Лаура Кастелли подчеркнула, что понимает, какое влияние закрытие школ и университетов окажет на домашние хозяйства и всю страну.

По словам Кастелли, сейчас в Италии разрабатывается нормативный документ, позволяющий одному из родителей остаться дома в случае закрытия школы, чтобы присматривать за несовершеннолетними детьми. Как сказала политик, она уже обсудила эту меру с министром экономики Италии Роберто Гуалтьери и другими министрами, в компетенцию которых входит этот вопрос.

Закрытие школ ради замедления распространения коронавируса

В свою очередь председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте пояснил, что меры по закрытию школ и университетов имеют целью замедлить распространение вируса, "потому что система здравоохранения, какой бы эффективной и прекрасной она ни была, рискует оказаться перегруженной", в частности, в области "интенсивной и субинтенсивной терапии".

Сейчас Италия находится на первом месте в Евросоюзе и на третьем месте в мире по числу заражений коронавирусом. По данным на вечер среды, 4 марта, в стране было зарегистрировано 3089 случаев COVID-19. 107 случаев заражения коронавирусом в Италии привели к летальному исходу. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран в мире, наравне с Южной Кореей и Ираном.

Будут ли закрыты школы в Германии из-за коронавируса?

В то же время министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил 4 марта, что не считает необходимым закрывать школы в Германии из-за коронавируса. По итогам совещания с министрами здравоохранения федеральных земель Германии он заявил, что решение о принятии подобных мер должны принимать правительства земель.

Кроме прочего, последствием закрытия школ стало бы то, что многим врачам пришлось бы остаться дома, чтобы присматривать за своими детьми, указал Шпан.

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