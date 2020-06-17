Зов помощи! В Германии прошла ночь красных огней (фото)

Берлин / Потсдам / Ганновер • В ночь на вторник, 23 июня, повсюду в Германии можно было увидеть разные здания, памятники и достопримечательности с такой красной подсветкой. Инициаторы акции "Night of Light" решили таким образом продемонстрировать солидарность с людьми и фирмами, участвующими в организации и проведении фестивалей, концертов, выставок и ярмарок, разных праздников, свадеб и прочих мероприятий, сильно пострадавшими во время коронавирусной пандемии.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Ярмарочный комплекс в Ганновере

Вся отрасль сейчас находится в очень сложном положении и нуждается в помощи, чтобы выжить в нелегкие времена. Многие оказались на грани банкротства из-за действующих до сих пор ограничений. Все крупные мероприятия в Германии пока запрещены до конца октября.

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