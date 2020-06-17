 Зов помощи! В Германии прошла ночь красных огней (фото) | Кадр дня | DW | 23.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Зов помощи! В Германии прошла ночь красных огней (фото)

По данным организаторов, акция солидарности "Night of Light" в поддержку культурно-развлекательной отрасли прошла в 250 городах Германии.

Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине

Берлин / Потсдам / Ганновер • В ночь на вторник, 23 июня, повсюду в Германии можно было увидеть разные здания, памятники и достопримечательности с такой красной подсветкой. Инициаторы акции "Night of Light" решили таким образом продемонстрировать солидарность с людьми и фирмами, участвующими в организации и проведении фестивалей, концертов, выставок и ярмарок, разных праздников, свадеб и прочих мероприятий, сильно пострадавшими во время коронавирусной пандемии.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Ярмарочный комплекс в Ганновере

Ярмарочный комплекс в Ганновере

Вся отрасль сейчас находится в очень сложном положении и нуждается в помощи, чтобы выжить в нелегкие времена. Многие оказались на грани банкротства из-за действующих до сих пор ограничений. Все крупные мероприятия в Германии пока запрещены до конца октября.

Смотрите также: 
Что изменилось в мире из-за пандемии коронавируса 

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Почему танго танцуют для канцлера

Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры. (03.06.2020)  

День в музее в эпоху короны

Одними из первых учреждений в области культуры в Германии вышли из локдауна музеи. Корреспондент DW о своей первой посткоронавирусной прогулке по выставочным залам Кельна. (19.05.2020)  

Худрук Зальцбургского фестиваля: "Все не так плохо, как уже есть"

Международный фестиваль в Зальцбурге состоится. Каким образом? Об этом, а также о культуре до и после коронавируса в интервью DW рассказал Маркус Хинтерхойзер. (12.06.2020)  

Кинофестивали в эпоху короны

Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего. (14.05.2020)  

В Германии из-за коронавируса отменена Лейпцигская книжная ярмарка

Организаторы второй по величине книжной ярмарки Германии и литературного фестиваля "Лейпциг читает" объяснили их отмену заботой о здоровье участников и посетителей. (03.03.2020)  

Немцы придумали, как рассадить оркестр во время пандемии

Германия постепенно выходит из локдауна. Все еще под запретом большие скопления людей. Когда снова будут разрешены концерты? И как они будут организованы? (26.05.2020)  

Европа снова открывается, но путешествовать смогут не все

Германия и другие страны ЕС открывают границы к сезону отпусков. Всё возвращается в норму? Не совсем. Что это означает для россиян и других гостей из третьих стран - в материале DW. (03.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

130 миллиардов евро помощи выделили для экономики и семей власти ФРГ  

Каким будет летний отпуск в условиях пандемии коронавируса  

Коронавирус: большие звезды балета на, возможно, самой маленькой сцене в мире  

Также по теме

Deutschland Euro Geldscheine

Правительство ФРГ приняло бюджет с задолженностью в 218,5 млрд евро 17.06.2020

Правительство ФРГ приняло второй в текущем году дополнительный бюджет, предусматривающий рост задолженности до 218,5 млрд евро в целях преодоления экономических последствий пандемии.

Coronavirus in Deutschland Bergisch Gladbach Supermarkt morgens nur für Senioren geöffnet

Опрос: треть немцев ощутили падение доходов из-за пандемии 11.06.2020

Жители Германии пострадали от связанного с пандемией экономического кризиса значительно меньше жителей юга Европы. В Италии и Испании о падении доходов сообщили более половины опрошенных.

BdT | Deutschland | Zoo Osnabrück | Mund- und Nasenschutz

Львы - это люди в масках (фото) 20.06.2020

В этом немецком зоопарке львов теперь можно увидеть не только в вольерах, но и среди посетителей.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW