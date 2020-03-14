Знаменитый пианист дал концерт в пустом зале президентского дворца

Игорь Левит порадовал ценителей классической музыки эксклюзивным концертом из дворца Бельвю в Берлине. Известный немецкий пианист советско-российского (он родился в СССР в 1987 году) происхождения выступил в большом зале официальной резиденции федерального президента Германии вечером 2 апреля. Игорь Левит играл в пустом зале - из-за короновирусной пандемии. Однако любители классики могли слышать и видеть концерт благодаря прямой онлайн-трансляции.

Около 2500 зрителей по всей Германии и за ее пределами смотрели концерт в прямом эфире, а через час после окончания трансляции еще 20 000 человек посмотрели запись выступления. Левит сыграл фортепианную сонату №21, которую Людвиг ван Бетховен написал в 1800-1804 годах и посвятил графу Фердинанду фон Вальдштейну - своему другу и покровителю. Среди восторженных комментариев в сети после завершения концерта были, например, такие: "Волшебно!", "Просто потрясающе! У меня слезы на глазах!", "Тысячу раз спасибо, герр бундеспианист! ".

Дворец Бельвю (Schloss Bellevue) - официальная резиденция федерального президента Германии

Президент Германии верит в целительную силу музыки

Перед началом концерта, прежде чем Левит сел за рояль, его место за инструментом занял Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), нынешний глава государства в Германии и хозяин дворца Бельвю. "Вы видите, что я - не Игорь Левит", - поприветствовал он аудиторию в интернете. Штайнмайер, по его собственным словам, принадлежит к числу тех многих людей, которые любят домашние концерты Левита, которые пианист регулярно транслирует из своего дома - с того момента, как в Германии были введены карантинные меры.

"Игорь Левит - великий музыкант, который демонстрирует нам силу музыки, говорит нам о том, как важно искусство, а также показывает, что музыка может утешать и успокаивать", - сказал Штайнмайер. "Он также напоминает нам, что положение многих деятелей культуры на данный момент непростое, что многие творческие люди испытывают нужду - нет возможностей для выступлений, нет концертов, нет постановок. Поэтому они нуждаются в нашей поддержке", - сказал федеральный президент и пожелал зрителям хорошего отдыха в это напряженное время.

"Я очень рад", - сказал Игорь Левит, прежде чем начал играть. Он поблагодарил Штайнмайера за приглашение и добавил, что для него это - большая честь. Игорь Левит в настоящее время регулярно радует любителей классической музыки во всем мире своими вечерними домашними концертами, которые он транслирует из своей гостиной. Десятки тысяч человек составляют его ежевечернюю аудиторию. В непринужденной обстановке пианист предпочитает строгому костюму свободную форму одежды: его уже видели за роялем в разноцветных носках, в футболке и толстовке с капюшоном. На концерт во дворце Бельвю Игорь Левит пришел в строгом черном костюме.

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