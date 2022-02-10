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Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая стала первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Из-за массовых нарушений Китаем прав человека целый ряд западных стран объявил зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине дипломатический бойкот. На открытии Игр не присутствовали официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии официально не присоединились к бойкоту, но представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры.

Команда саночников принесла Германии шестое золото Олимпиады в Пекине

Команда саночников принесла Германии шестое золото Олимпиады в Пекине 10.02.2022

Сборная ФРГ с шестью золотыми и тремя серебряными наградами возглавила таблицу неофициального медального зачета.
Пекин: Разбирательство из-за возможного допинга у фигуристов из РФ продолжается

Пекин: Разбирательство из-за возможного допинга у фигуристов из РФ продолжается 10.02.2022

На Олимпиаде в Пекине отложили церемонию награждения победителей в командном турнире фигуристов после того, как Камилу Валиеву, по данным СМИ, уличили в применении триметазидина.
Пекин: Германия стала лидером в неофициальном медальном зачете

Пекин: Германия стала лидером в неофициальном медальном зачете 09.02.2022

На счету немецких спортсменов после 37 из 109 видов программы Игр - пять золотых и три серебряные медали. Команда Олимпийского комитета РФ лидирует по общему количеству наград, но в медальном зачете занимает 8-е место.
Лыжный двоеборец Гайгер принес Германии четвертое золото на ОИ в Пекине

Лыжный двоеборец Гайгер принес Германии четвертое золото на ОИ в Пекине 09.02.2022

В соревнованиях мужчин по лыжному двоеборью на нормальном трамплине победу одержал 24-летний Винценц Гайгер из Оберстдорфа, серебро выиграл норвежец Йорген Гробак, бронзу - австриец Лукас Грайдерер.
Награждение фигуристов на Олимпиаде могли задержать из-за возможного допинга россиянина

Награждение фигуристов на Олимпиаде могли задержать из-за возможного допинга россиянина 09.02.2022

Церемония награждения в командных соревнованиях фигуристов до сих пор не состоялась из-за проблем с допинг-тестом одного из выигравших золото россиян, пишет газета Inside the Games.
Саночница Гайзенбергер добыла для Германии третье золото Олимпиады в Пекине

Саночница Гайзенбергер добыла для Германии третье золото Олимпиады в Пекине 08.02.2022

Натали Гайзенбергер в одиночных заездах в Яньцине опередила соотечественницу Анну Беррайтер и россиянку Татьяну Иванову. Олимпийское золото стало пятым в карьере саночницы из Баварии.
Биатлонистка Дениз Херрман завоевала в Пекине второе золото для Германии

Биатлонистка Дениз Херрман завоевала в Пекине второе золото для Германии 07.02.2022

Бывшая лыжница Херрман финишировала первой индивидуальную гонку на 15 км в биатлоне. Это всего второй случай, когда кто-либо из немецких спортсменок выигрывает олимпийские медали в разных видах спорта.
Российские фигуристы завоевали золотую медаль на Олимпиаде в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золотую медаль на Олимпиаде в командном турнире 07.02.2022

Команда Олимпийского комитета России по фигурному катанию одержала досрочную победу в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось сборной США, третье - спортсменам из Японии.

Олимпиада в Пекине. Путин пошел ва-банк. Патриотичный реестр Минкульта - "Заповедник", выпуск 203, 06.02.22 06.02.2022

Репортаж из Пекина, где руководители разных стран участвуют в зимних Олимпийских играх. В тайном казино "мировое правительство" разыгрывает судьбу Украины. Песня о реестре традиционных ценностей для россиян. Смотрите в 203-м выпуске "Заповедника"!
Саночник Людвиг принес Германии первое золото Олимпиады в Пекине

Саночник Людвиг принес Германии первое золото Олимпиады в Пекине 06.02.2022

Австриец Вольфганг Киндль и итальянец Доминик Фишналлер не смогли на санной трассе в Яньцине угнаться за уроженцем Тюрингии Йоханнесом Людвигом. Глава DOSB надеется на воодушевление всей команды.
Глава ООН призвал Китай обеспечить возможность визита комиссара по правам человека

Глава ООН призвал Китай обеспечить возможность визита комиссара по правам человека 06.02.2022

В рамках Олимпиады в Пекине генеральный секретарь ООН встретился с китайским руководством и призвал обеспечить доступ в населенный уйгурами регион на северо-западе Китая.
Лыжник Большунов стал первым российским чемпионом Олимпиады-2022 в Пекине

Лыжник Большунов стал первым российским чемпионом Олимпиады-2022 в Пекине 06.02.2022

В копилке российских олимпийцев, выступающих под флагом ОКР, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали. Россияне занимают третью позицию в неофициальном командном зачете.
Спортсмены из ФРГ и РФ получили первые медали Олимпиады в Пекине

Спортсмены из ФРГ и РФ получили первые медали Олимпиады в Пекине 05.02.2022

Первый медальный день зимней Олимпиады принес серебро немецкой лыжнице Катарине Альтхаус. А команда ОКР завоевала в Китае серебро и бронзу.
В Пекине открылась зимняя Олимпиада-2022

В Пекине открылась зимняя Олимпиада-2022 04.02.2022

В китайской столице прошла торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Пекин стал первым городом, который получил право принимать как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.
Чего ждать от Беларуси на Олимпиаде в Пекине?

Чего ждать от Беларуси на Олимпиаде в Пекине? 04.02.2022

Отразятся ли репрессии в белорусском спорте на медальном зачете страны на Олимпиаде? DW собрала мнения и комментарии.
Среди участников Олимпиады в Пекине выявлены почти 300 случаев СOVID-19

Среди участников Олимпиады в Пекине выявлены почти 300 случаев СOVID-19 04.02.2022

За полторы недели до старта зимней Олипиады в Пекине зафиксировано 287 случаев заражения коронавирусом среди спортсменов, представителей сборных и других лиц, задействованных в проведении Игр.
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