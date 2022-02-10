Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая стала первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Из-за массовых нарушений Китаем прав человека целый ряд западных стран объявил зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине дипломатический бойкот. На открытии Игр не присутствовали официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии официально не присоединились к бойкоту, но представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры.