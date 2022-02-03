Чего ждать от Беларуси на Олимпиаде в Пекине?

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Отразятся ли репрессии в белорусском спорте на медальном зачете страны на Олимпиаде? DW собрала мнения и комментарии.
Беларусь на зимней Олимпиаде в Пекине представят 29 атлетов в шести видах спорта. "Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать", - напутствовал олимпийцев Александр Лукашенко. По его словам, вся страна ждет от них "спортивных подвигов во имя Беларуси".
Между тем некоторые спортсмены и тренеры, не поддерживающие действующую власть, не попали на Игры из-за своей гражданской позиции. Как это повлияет на выступление сборной?
По прогнозу агентства Associated Press, в Пекине Беларусь может получить четыре бронзовые медали, все от биатлонистов. Букмекеры считают, что белорусы могут претендовать на награды в биатлоне у женщин и в смешанной эстафете, а также в женском фристайле, хотя и не являются фаворитами в этих дисциплинах.
В Белорусском фонде спортивной солидарности (BSSF), который поддерживает атлетов, пострадавших за свою гражданскую позицию, - не слишком оптимистичные прогнозы. "Наши прогнозы от нуля - до трех медалей. Давление, которое оказывается сейчас на спортсменов, - и на тех, кто против режима Лукашенко, и на тех, кто его поддерживает, - одинаково отрицательно влияет на их результаты", - комментируют представители фонда.
Также в BSSF опасаются скандалов, связанных с Беларусью, как это случилось на летней Олимпиаде в Токио, когда бегунью Кристину Тимановскую отстранили от Игр и пытались насильно вернуть на родину.
Спортивный журналист Юрий Сницкий отмечает, что на последних зимних Олимпиадах у Беларуси всегда было два вида спорта с медальными надеждами - фристайл и биатлон.
На биатлоне, по его словам, поствыборные события никак не сказались - никто из спортсменов активно свою гражданскую позицию не высказывал. Что касается показателей, то биатлонисты сумели прибавить, особенно Динара Алимбекова, Антон Смольский и Анна Сола. Болельщиков, по его мнению, здесь ждут сразу несколько медалей.
"После событий 2020 года фристайл, конечно, пострадал (за гражданскую позицию из сборной были уволены тренер Николай Козеко и спортсменка Александра Романовская. - Ред.). За последние два сезона не открылись новые звезды, некоторые спортсмены травмированы. По сути, медальные перспективы имеет только Анна Гуськова, но у нее программа слабее, чем сразу у нескольких основных конкуренток", - считает Сницкий.
Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская, подписавшая открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, еще осенью 2020 года была уволена из сборной якобы из-за прогулов. Также был уволен главный тренер сборной Николай Козеко, поддержавший свою подопечную.
"В белорусской сборной по фристайлу есть классные тренеры, ребята вкладываются и делают все возможное. В целом, команда сильная, но присутствие Николая Козеко, который привозил медали с каждой Олимпиады, - это больше психологический момент, то, что давало уверенность. Конечно же, его опыт не был бы там лишним", - комментируют ситуацию в BSSF.
В свою очередь Александра Романовская считает, что у белорусской сборной неплохие шансы на медали, в частности, на пьедестал может претендовать олимпийская чемпионка 2018 года Анна Гуськова. В то же время, отмечает спортсменка, Олимпийские игры достаточно непредсказуемы, огромное значение имеет не только физическое, но и эмоциональное состояние атлета.
"Надо понимать, что любой спорт, индивидуальный или командный, - это не только для спортсмена и тренера. При нынешней обстановке в стране, когда у людей не удовлетворена потребность в безопасности, мне кажется, немногие будут погружены в Олимпийские игры, сейчас у белорусов другие проблемы. К тому же на самих соревнования атмосфера достаточно напряженная из-за пандемии коронавируса", - отмечает Александра Романовская.
О себе и невозможности принять участие в Играх она говорит так: "Больше года прошло с момента увольнения, к тому же достаточно давно я разбираюсь со своей травмой. Учитывая все пережитое за последнее время, я спокойно отношусь к своему неучастию в Олимпиаде. Не знаю, получится ли у меня вернуться в спорт полноценно, чтобы это не были прыжки через боль и тренировки исключительно на морально-волевых качествах. Но ни за какую другую страну, кроме Беларуси, выступать не хочу и не планирую".
Не принимают участия в зимней Олимпиаде и белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович. Их FIS-коды, необходимые для участия в международных соревнованиях, деактивировали еще в декабре прошлого года.
Андриюк белорусские власти обвинили в поддержке оппозиции, а Долидович - в неспортивном поведении. Сами спортсменки отмечают, что никогда публично не высказывали свои политические взгляды.
Известный белорусский лыжник Сергей Долидович считает, что отстранение от соревнований его дочери Дарьи Долидович и Светланы Андриюк - это попытка надавить на него за его политические взгляды.
Ранее Долидович вынужден был уволиться из Национального тренерского центра после того, как на него стали оказывать давление из-за поддержки оппозиции.
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