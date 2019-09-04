Баварский Нойшванштайн - замок Спящей красавицы

150 лет назад, 5 сентября 1869 года, в Баварии был заложен первый камень Нойшванштайна - королевской резиденции, вошедшей в число важнейших достопримечательностей всей Германии.

Замок Нойшванштайн. Часть II

В потоке пеших туристов мы, без особой спешки, приближаемся к замку Нойшванштайн (Neuschwanstein). Нас то и дело обгоняют ползущие вверх конные повозки. В каждом звуке подков чувствуется уверенная сила. Колоритные баварские извозчики с перьями на традиционных шляпах уже неоднократно покорили Эверест, если сложить вместе все подъемы и спуски между долиной и сказочным замком... Или обогнули экватор. Как кому нравится.

Машины всем приходится оставлять внизу, на одной из парковок в деревушке Хоэншвангау (Hohenschwangau), рядом с которой находится первый из построенных здесь в XIX веке замков - Хоэншвангау. Здесь же расположены и стоянки для автобусов. Наплыв посетителей, до пяти тысяч человек в день, требует особой четкости в организации экскурсий. Процедура напоминает регистрацию и обслуживание авиапассажиров.

Фотогалерея: Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн Нойшванштайн был заложен по воле баварского короля Людвига II в 1869 году. Сейчас ежегодно этот замок в баварских Альпах посещает более 1,3 миллиона туристов.

Замок Нойшванштайн Вид на замок с моста Мариенбрюке.

Замок Нойшванштайн Эскиз для строительства замка, созданный театральным художником Кристианом Янком в 1869 году в соответствии с представлениями Людвига II.

Замок Нойшванштайн Вид на Альпы из замка Нойшванштайн.

Замок Нойшванштайн Баварский король Людвиг II (1845 - 1886).

Замок Нойшванштайн Колонны и потолочные росписи в Тронном зале.

Замок Нойшванштайн Апсида Тронного зала.

Замок Нойшванштайн Тронный зал. Изображения королей, признанных церковью святыми.

Замок Нойшванштайн Зал певцов в замке Нойшванштайн на почтовой открытке 1890 года.

Замок Нойшванштайн Тронный зал на почтовой открытке 1936 года.

Замок Нойшванштайн Нойшванштайн и новые технологии: миниатюрная копия замка, напечатанная из марципановой массы на 3D-принтере.

Замок Нойшванштайн Памятная монета в два евро с изображением замка Нойшванштайн и надписью "Бавария", 2012 год.

Замок Нойшванштайн Замок Нойшванштайн находится в баварском регионе Швангау. Эта фотография сделана во время ежегодного праздника, посвященного памяти Святого Коломана (St. Coloman).

Замок Нойшванштайн Летом 2015 года замок подсветили цветами флагов стран G7, саммит глав государств и правительств которых проходил в Баварии.

Замок Нойшванштайн Нойшванштайн в мистическом ночном тумане.

Замок Нойшванштайн Так окрестности Нойшванштайна выглядят зимой. Автор: Максим Нелюбин



У подножья горы, на которой расположен Нойшванштайн, находится своего рода терминал. Билет необходимо приобрести внизу, то есть пройти регистрацию и зарезервировать место в одной из групп еще до подъема к замку. На билете будет указано время начала экскурсии. Оно рассчитано так, чтобы вы успели пешком подняться к замку. Это может занять от 40 минут до 60 минут. На входе каждому посетителю вручают аудио-гид с записью экскурсии на выбранном заранее языке. Фотографировать внутри запрещено.

С обзорной площадки, расположенной недалеко от замка, видно, как в холодном зеркале горного озера Альпзее (Alpsee) отражаются покрытие снегом альпийские вершины. Говорят, что оно - самое чистое во всей Германии. Кристально чистое. В это вполне можно поверить. Правее, с другой стороны - сочное зеленое поле, в центре которого из-под земли выросла белая деревенская церквушка. За ней - деревня Швангау (Schwangau) на берегу озера Форггензее (Forggensee). В небе над долиной и скалистыми утесами кружат парапланы.

Чайковский и "Лебединое озеро"

Левее внизу - неоготический силуэт замка Хоэншвангау, в котором мы уже побывали. Отсюда он кажется огромной шахматной башней - турой, забытой великанами после многовековой партии. Рядом виднеется еще одно озеро - то самое Лебединое озеро (Schwansee), которое кажется самым маленьким в округе, но как раз оно - самое знаменитое. Не в последнюю очередь, благодаря Чайковскому.

Он посетил Швангау в 1876 году. В Москве ему был заказан романтический балет на симфоническую музыку. Чайковский вспомнил об опере Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", написанной на сюжет о Рыцаре Лебедя. За вдохновением композитор отправился в Баварию. Тем более что и до России уже дошла молва о загадочном баварском монархе Людвиге II, столь увлеченном этим сюжетом.

Чайковский еще со студенческих лет высоко ценил музыку Вагнера, был ее поклонником, и хотел лично познакомиться с композитором. Их встреча произошла во время этой поездки в Германию - через несколько дней после состоявшейся в Байройте премьеры вагнеровского "Кольца Нибелунгов" ... Своим существованием знаменитый Вагнеровский фестиваль в Байройте обязан - помимо самого Вагнера - именно Людвигу II, на деньги которого в этом уютном городке на "Зеленом холме" возвели театр для опер его любимого композитора.

Людвиг II и Вагнер

В феврале 1861 года 16-летний принц Людвиг стал гостем состоявшейся в Мюнхене в его день рождения премьеры оперы Вагнера "Лоэнгрин". Это событие считается ключевым в его детстве, когда образы, сложившиеся в сознании во время многочасовых разглядываний картин и росписей в отцовском замке Хоэншвангау, воплотились на сцене.

Волею судьбы, уже через несколько лет, в 1864 году, 18-летний Людвиг после внезапной смерти отца восходит на баварский престол. Через несколько месяцев происходит его первая личная встреча с Вагнером. Она становится началом тесной дружбы. Композитор в это время испытывает финансовые трудности. Людвиг оплачивает его долги, становится меценатом, хотя это далеко не у всех вызывает одобрение в самой Баварии.

Сцена из "Лоэнгрина" в Немецкой опере, Берлин

Тонкий ценитель искусств, мистик, личность противоречивая и неординарная, Людвиг искал убежища в мире вагнеровских опер, мифов и легенд, окружавших его с детства. Людвиг мечтал, чтобы Вагнер писал свои оперы в его новом "Лебедином замке", но этой мечте не было суждено сбыться.

"Лоэнгрин", "Лебединое озеро"… На этом запас сюжетов, напрямую или косвенно связанных с альпийским регионом Швангау и его замками, не заканчивается. Следующий пример, о котором нельзя не упомянуть, - образец уже современной интерпретации культурного и архитектурного наследия.

По следам "Спящей красавицы"

Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю. Впрочем, как и все, кто видел "Спящую красавицу" ("Sleeping Beauty") - полнометражный мультипликационный фильм Уолта Диснея, вышедший в прокат в 1959 году. Или хотя бы эмблему его студии.

Источником творческого вдохновения при создании экранного замка стал Нойшванштайн. Чтобы еще больше все запутать, добавим, что в фильме звучит музыка из "Лебединого озера" Чайковского. Вот такой вполне "вагнеровский" гезамткунстверк получается - совокупное и универсально произведение искусства. Хотя, наверное, великий композитор с такой вольной трактовкой своего термина вряд ли бы согласился.

Диснейленд в Париже

Надо отметить, что настоящий замок "Спящей красавицы", если об этом вообще можно вести речь, находится во Франции, а не в Германии. Прототипом для замка в сказке Шарля Перро, вышедшей в 1697 году, стал замок Уссэ (Château d'Ussé), построенный в XV веке в долине Луары в стиле раннего Ренессанса. Немецкий вариант сказки - "Dornröschen" братьев Гримм - появился в 1812 году, а замок Нойшванштайн построили еще позже и без всяких мыслей о "Спящих красавицах".

Как и сказки, замки Уссэ и Нойшванштайн похожи, но прямой связи между ними нет. Кроме того, у Нойшванштайна нет единого прототипа. Он - продукт фантазии и синтеза, возникший в эпоху историзма, во время которой архитекторы и художники свободно использовали и комбинировали стили предшествовавших столетий. Нойшванштайн является экстремальным проявлением этой эклектики. В этом заключается его притягательная сила. Или сила отталкивающая - в зависимости от точки зрения.

Получается, что для мультфильма и бутафорского замка в Диснейленде за основу взяли замок, построенный по эскизам к театральной декорации, причем, из другой оперы, "Лоэнгрина" (об этом мы рассказывали в первой части репортажа), а не аутентичный ренессансный замок во Франции. Наверное, это вполне логично, так как логику искать здесь напрасно. Главное - чувства и ассоциации.

Замок Уссэ

Во внешнем облике основными архитектурными стилями Нойшванштайна, которые распознаются невооруженным взглядом, являются неоренессанс и неоготика. Во внутреннем убранстве можно найти еще больше стилей, в том числе, необарочный и мавританский.

Если настоящий замок эпохи Ренессанса - французский Уссэ по воле писателя и по легенде оказался местом действия сказки, то эклектичный Нойшванштайн, наоборот, вырос на сказках - был построен, чтобы воплотить в камне и внутреннем убранстве легенды. Нойшванштайн - декорация к спектаклю, премьера которого, по большому счету, так никогда и не состоялась из-за смерти режиссера и главного зрителя в одном лице, хотя "генеральные репетиции" шли полным ходом.

Загадочная смерть "сказочного короля"

Людвиг II погиб, прожив в еще недостроенном замке всего 172 дня. К моменту смерти была закончена отделка всего лишь одной трети помещений. Людвиг II ушел из жизни при трагических и загадочных обстоятельствах.

8 июня 1886 года врачебная комиссия в Мюнхене объявила его душевно больным. Без личного осмотра и показаний свидетелей. Через несколько дней Людвига II, находившегося в Нойшванштайне, решением правительства объявили недееспособным, взяли под охрану и доставили в замок Берг на Штарнбергском озере.13 июня вечером он отправился на прогулку по берегу вместе с психиатром профессором Бернхардом фон Гудденом (Bernhard von Gudden). Через несколько часов их тела обнаружили в воде.

Памятный крест посреди воды на месте смерти Людвига II

Людвигу II устроили пышные похороны, а сам он до сих пор считается олицетворением доброго баварского монарха - "единственного подлинного короля XIX столетия", как о нем сказал французский поэт Поль Верлен. Особой тщательностью полицейское расследование трагического происшествия не отличалось. По одной из версий, Людвиг не вынес унижения, захотел утопиться. Профессор пытался ему помешать. Но свидетелей не обнаружилось, поэтому возможны любые варианты. Распространена версия тайного заговора с участием придворных. Смерть Людвига даже называют "самым загадочным убийством XIX века". Место, на котором в воде нашли его тело, сейчас отмечено большим деревянным крестом.

Сам того не подозревая, потратив огромные средства из государственной казны на воплощение своих фантазий, Людвиг II осуществил очень выгодную инвестицию в будущее своей любимой

Баварии - нынешней федеральной земли, столь популярной в наше время среди туристов со всего мира. Он подарил ей один из главных туристических аттракционов.

Смотрите также:

Озеро около замка Нойшванштайн, исчезающее зимой

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Перед нами - один из самых известных альпийских регионов Германии. Справа на горном склоне в регионе Швангау - едва заметный на этом снимке сказочный замок баварского короля Людвига II Нойшванштайн…

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Однако нас сегодня - в порядке исключения - интересует не эта достопримечательность мирового масштаба, а одно из здешних озер - Форггензе (Forggensee).

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Форггензе является пятым по размерам озером в Баварии и самым большим по площади водохранилищем всей Германии, площадью до 16 квадратных километров - в зависимости от наполнения. Названо именем одного из затопленных поселений - хутора Форгген.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Первые планы строительства водохранилища в этих местах появились в конце XIX века, затем они вновь рассматривались между двумя мировыми войнами, но были осуществлены лишь в 1950-х годах.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Первоначально уровень воды хотели сделать на несколько метров выше, но тогда пришлось бы переселять очень много людей, не говоря уже о потере сельскохозяйственных угодий. В конечном итоге на новые места по соседству переехало около 250 человек и полтора десятка крестьянских подворий.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Фигуры святых из затоплявшейся часовни перевезли сюда, в барочный храм Святого Коломана, возведенный здесь в конце XVII века. За ним виден замок Нойшванштайн.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Водохранилище Форггензе выполняет сразу несколько функций. Во-первых, на плотине действует гидроэлектростанция.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Во-вторых, вода отсюда используется для других ГЭС, расположенных на реке Лех - собственно, это водохранилище питающей.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии В-третьих, во время таяния снегов в горах и сильных летних дождей оно служит для защиты от наводнений территорий, находящихся ниже по течению. Однако это фотография была сделана в спокойный осенний день…

Форггензе - самое большое водохранилище Германии В-четвертых, в летние месяцы такое большое искусственное озеро, расположенное в столь популярном туристическом регионе, конечно же, используется для отдыха и занятий разными видами водного спорта. Например, здесь открыто несколько яхт-школ.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии На берегах расположены кемпинги, а от причала в городе Фюссен по озеру можно отправиться на экскурсию на одном из двух здешних прогулочных катеров, правда…

Форггензе - самое большое водохранилище Германии … Правда, купаться, ловить рыбу, кататься на яхтах и лодках здесь можно далеко не круглый год, так как зимой воду почти полностью спускают: для того, чтобы подготовиться к началу следующего сезона таяния снегов.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии К началу июня воды набирается достаточно, чтобы начать прогулочные рейсы по озеру на двух туристических катерах - "Альгое" и "Фюссене" - до 15 октября. В свою очередь, на этой фотографии - одна из стоянок для яхт.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Исключение составил 2018 год, когда Форггензе не стали заполнять из-за планового ремонта плотины. Так что туристы могли гулять по дну озера не только зимой, но и все лето. Однако сейчас вода вернулась… так сказать, на круги своя.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии В зимние же месяцы, гуляя по дну озера, можно увидеть не только фундаменты затопленных домов, но и следы древнеримской дороги Via Claudia Augusta. Эта фотография была сделана в начале декабря 2017 года, когда воду еще спустили не полностью.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Ненадолго покинем водную стихию и посмотрим, как над этими местами летают парапланеристы. Кружат они здесь часто. Ниже в долине расположен город Фюссен, через который проходит дорога к замкам Нойшванштайн и Хоэншвангау.

Форггензе - самое большое водохранилище Германии Посмотрите, какой прекрасный вид на озеро открывается с моста Мариенбрюке! Впрочем, мы помним, что во времена строительства замка Нойшванштайн водохранилище Форггензе еще не существовало…

Форггензе - самое большое водохранилище Германии С водохранилищем или без него, но глядя на эти фотографии, понимаешь, почему король Людвиг II выбрал именно это романтическое место, чтобы построить свою сказочную резиденцию. Впрочем, в окрестностях замка также находится три красивых естественных озера - Альпзе, Шванзе и Банвальдзе. Автор: Максим Нелюбин





______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"