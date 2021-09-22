Документ, предусматривающий визовые и финансовые санкции США в отношении чиновников РФ, причастных к смерти в тюрьме юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital.

"Закон Магнитского" был принят Сенатом США в декабре 2012 года. Он предусматривает визовые запреты и замораживание имущества российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в российской тюрьме в 2009 году.