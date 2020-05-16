 Жизнь с коронавирусом: четыре немецкие истории | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Жизнь с коронавирусом: четыре немецкие истории

Мы попросили жителей Северного Рейна - Вестфалии рассказать истории о том, как изменилась их жизнь за последние месяцы.

Мать, отец и сын играют в настольные игры

Как живут в условиях пандемии коронавируса немцы? DW связалась с жителями Северного Рейна - Вестфалии и попросила их поведать свои "карантинные" истории. 

"Одиночество для меня убийственно" 

Пенсионер Херберт Тайхерт (Herbert Teichert) всякий раз только вздыхает, проезжая мимо утопающего в зелени колоритного фахверкового дома, расположившегося на одной из улочек в старом центре Хюрта - городка под Кельном. В этом здании находится его любимый ресторанчик - место, где можно вкусно поесть и в уютной обстановке встретиться с друзьями. Херберт - постоянный гость тут еще с молодости. Во время локдауна на входной двери висела вывеска: "Закрыто на карантин из-за эпидемии коронавируса". 

Херберт Тайхерт

Херберт Тайхерт

"Я и представить себе не мог, что в мирное время нас ожидает такая участь - что жизнь замрет, и мы вынуждены будем сидеть по домам. Коронавируса самого по себе я не боюсь, а вот грядущей рецессии очень остерегаюсь. Об одиночестве и не говорю: оно для меня убийственно", - признается пенсионер с восьмилетним стажем. 

Ни жены, ни детей к своим 68 годам бывший дальнобойщик, а впоследствии водитель автобуса так и не завел. И это был осознанный выбор: Херберт хотел на полную катушку наслаждаться жизнью и "излишней ответственностью" себя не обременять. Зато друзей и приятелей у него всегда было море - еще и потому, что он с молодости увлекался мотоциклами и состоял в братстве байкеров. Да и недостатка в поклонницах Херберт не испытывал. По высокому, статному байкеру, который, к тому же, всегда отличался щедростью и умел красиво ухаживать, женщины просто сходили с ума. 

"Я любил красиво пожить. Лихие поездки на мотоциклах, рестораны, рок-концерты, путешествия по разным странам, многочисленные романы, - это всегда было моей стихией. Благо, моя зарплата и оставленное родителями наследство это позволяли. Но молодость незаметно прошла, и теперь я один - с букетом болезней, к которым может добавиться еще и коронавирус", - грустно улыбается Херберт. 

Между тем, опасения из-за коронавируса бывший байкер считает преувеличенными, а карантинные меры - чрезмерными. Он никак не может смириться с тем, что так долго был лишен возможности общаться со старыми друзьями, и ему часами приходилось просиживать у открытого окна в надежде, что появится какой-нибудь прохожий и можно будет, наконец, отвести душу и поболтать. 

"Приспособиться можно к любой ситуации" 

У 60-летнего предпринимателя Дитера Пауэльса (Dieter Pauwels) две дочери - 21-летняя Лоретта (Loretta) и 18-летняя Алин (Aline). Старшая с некоторых пор живет отдельно, а вот младшей суждено быть под крылом родителей всегда. 

Дитер Пауэльс с женой и младшей дочерью

Дитер Пауэльс с женой и младшей дочерью

Дело в том, что у Алин синдром Ангельмана - очень редкое и тяжелое генетическое заболевание, для которого характерны беспричинный смех, задержка умственного развития, нарушения сна, хаотические движения. Девочка не способна ни самостоятельно передвигаться, ни разговаривать, ни по-настоящему концентрировать внимание. К тому же, с ней случаются эпилептические припадки. 

Тем не менее, родителям удалось обрести баланс. Они устроили Алин в хорошую спецшколу, где девочка социализировалась и многому научилась. Но из-за пандемии школа закрылась, и теперь Алин дома с мамой Петрой. 

"Жена целый день проводит с Алин и делает все для блага дочки - гуляет с ней, слушает музыкальные произведения, делает гимнастику и массаж, проводит сеансы лечебной верховой езды (мы специально для этого приобрели лошадей). И при этом она, как и прежде, успевает помогать мне по бизнесу. Диву даюсь тому, как ей все это удается", - с гордостью говорит Дитер. 

Когда предприниматель после нелегкого рабочего дня приходит домой, он не располагается на любимом диване, а тут же спешит подменить свою Петру - чтобы она отдохнула, почитала или позанималась спортом. А потом вся семья собирается за столом на террасе - обменяться новостями, поужинать, выпить по стаканчику вина. 

"Приспособиться можно к любой, даже сложной, ситуации - в том числе, и к карантину. Главное при этом - любить жизнь и иметь крепкую, надежную семью", -  убежден Дитер Пауэльс. 

"От отчаяния у меня опустились руки" 

Для сотрудницы реабилитационного центра, 37-летней матери-одиночки Анны Байер-Буртшайдт (Anna Beyer-Burtscheidt) карантин из-за пандемии коронавируса стал громом среди ясного неба. Из детского сада, куда ходит ее четырехлетняя дочь, вдруг пришло электронное письмо. Сообщали о том, что на неопределенное время детсад закрывается. Что делать? 

Анна Байер-Буртшайдт

Анна Байер-Буртшайдт

"Мне ничего не оставалась, как подать заявление на отпуск. И вдруг - следующая новость: из-за коронавируса у нас сокращают штат - в том числе, и мое рабочее место. Для меня это был шок. Мой бывший муж живет в другом городе, и на его поддержку рассчитывать не приходится. Родители тоже в нескольких десятках километров отсюда. К тому же, у них своя аптека. Ее же не бросишь просто так!" - рассказывает Анна. 

От отчаяния у нее опустились руки. И тут - потрясающая новость: Анне предложили работать в другом филиале ее работодателя в соседнем городе. Правда, это дополнительный час езды, зато - работа сохраняется. Но что делать с дочкой? 

"К счастью, в детском саду, куда ходит моя малышка, создали дежурную группу - специально для детей работников сферы здравоохранения. Так что все закончилось благополучно, и я смогла с облегчением вздохнуть", - говорит Анна. 

"Совместное времяпровождение - это не только нежность и любовь" 

Врачу Марай (Marei) и ее мужу, менеджеру проектов Кристофу К. (Christoph K.) чуть за 30, а у них уже пятеро детей. Все - мальчишки. Возраст - от 5 до 12 лет. 

"Когда был объявлен карантин и детсады и школы закрылись, мы с Кристофом за голову схватились: кто будет заниматься детьми? Но нам повезло: начальство мужа разрешило ему работать из дома. Да и я тружусь неполный рабочий день. Тем не менее, сложностей - хоть отбавляй", - делится Марай. 

По ее словам, совмещать дом и работу совсем непросто. "Совместное времяпровождение - это не только нежность и любовь, задушевные беседы и приятные трапезы в кругу семьи. Это еще и напряжение, усталость, эмоциональное выгорание. Ведь дети имеют свойство стоять на голове. Поэтому правильная организация - наше все", - смеется Марай. 

По ее словам, они с мужем стараются следить за тем, чтобы у детей часто менялись занятия: сделал уроки - помоги по дому, помог по дому - давай поиграем в настольную игру или посмотрим мультик. А наступили выходные - пойдем гулять в лес. 

"Отдельная тема - это учеба. Ведь карантин карантином, а ее никто не отменял. Прямо скажу: дистанционное обучение может быть пострашнее вируса. Раньше отправишь ребенка в школу - там его и учить будут, и присмотрят за ним. А сейчас весь груз на плечах родителей. Но пока мы справляемся", - не без гордости признается многодетная мама. 

Смотрите также: 

  • Афлатоксины - плесневые грибы

    Бактерии в пище

    Афлатоксины - яд плесневых грибов

    Некоторые виды микроскопических грибов рода Aspergillus вырабатывают смертельно опасные токсины. Из всех биологических ядов это самые сильные. Растут эти плесневые грибы чаще всего на орехах и других зернах, семенах, плодах растений с высоким содержанием масла. Микотоксины устойчивы к тепловой обработке, находят их и в "залежавшихся" сборах трав и чае.

  • Афлатоксины

    Бактерии в пище

    Смертоносная плесень

    В малых дозах прием афлатоксинов может стать причиной серьезных заболеваний (например, рака печени), привести к нарушению внутриутробного развития плода. Высокая концентрация этого токсина вызывает острое отравление, нередко с летальным исходом. Поэтому следует полностью исключить из рациона употребление заплесневевших продуктов питания.

  • Сальмонеллы

    Бактерии в пище

    Сальмонеллы

    Бактерии рода Salmonella обитают в желудочно-кишечном тракте многих животных. Но для человека близкое знакомство с энтеробактериями ведет порою к тяжелым заболеваниям. Строгое соблюдение гигиены на кухне, как и тепловая обработка (достаточно 15 минут), в первую очередь, мясных и рыбных продуктов, помогут избежать распространения сальмонелл.

  • Кишечная палочка

    Бактерии в пище

    Кишечная палочка

    С одной стороны, бактерии вида Escherichia coli выполняют важные функции в кишечнике человека. Однако у людей с ослабленной иммунной системой особо опасный высокопатогенный штамм кишечной палочки (энтерогеморрагическая эшерихия коли - ЭГЭК) может вызвать тяжелую кишечную инфекцию.

  • Коварная зелень - бактерии на салате

    Бактерии в пище

    Коварная зелень

    Как и сальмонеллы, кишечную палочку ЭГЭК можно уничтожить при высокой температуре. К сожалению, бактерии обитают не только в продуктах животного происхождения, но и растительного. Перед употреблением в пищу листья салата, огурцы и прочую полезную зелень следует тщательно вымыть теплой водой. Важно использовать разные ножи для овощей и мяса. Это поможет уменьшить риск заражения.

  • Листерии

    Бактерии в пище

    Листерии

    Палочковидные бактерии вида Listeria известны своей отменной приспособляемостью. Обитают они практически везде, в том числе, и в продуктах питания. В организме человека они способны вызвать заражение крови или менингит (воспаление оболочек головного мозга). Победить листерии можно термической обработкой (на 70 градусов в течение не менее 10 минут).

  • Норовирус

    Бактерии в пище

    Норовирус

    Вирус Норуолк, или Норфолк из рода норовирусов - зачастую виновник распространенного "расстройства желудка" с тошнотой, рвотой и диареей. До 12 дней вирус может выжить на овощах и мясных продуктах. Средства борьбы - тепловая обработка и дезинфекция рук.

  • Залог здоровья - чистые руки

    Бактерии в пище

    Залог здоровья - чистые руки

    С микробами продукты питания соприкасаются уже во время их обработки. Особенно на собственной кухне. Соблюдение гигиены - лучший способ противостояния бактериям и вирусам. Главное - тщательно вымыть руки с мылом перед тем, как приступить к приготовлению пищи.

  • Правила кухонной гигиены

    Бактерии в пище

    Золотые правила кухонной гигиены

    Замораживать оттаявшие продукты снова не рекомендуется. Для разделывания мяса, рыбы и овощей необходимо использовать разные доски - так можно исключить перенос бактерий на продукты, не требующие термической обработки. Мясо и рыбу следует готовить не менее десяти минут (не ниже 70 градусов) и съедать в тот же день!

    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


Контекст

Мамы на карантине: четыре откровенные истории из Европы

Европа начала выходить из карантина. Жизнь постепенно налаживается. DW cпросила женщин, живущих в четырех разных странах, как они переживают это непростое время. (10.05.2020)  

Телефон доверия: какие страхи испытывают немцы

Во время пандемии, когда люди находятся в самоизоляции, у сотрудников телефонов доверия работы стало больше. С какими проблемами и тревогами к ним обращаются сегодня? (28.04.2020)  

В Германии появился первый телефон доверия для мужчин

"В сложившейся ситуации важно, чтобы и мужчинам было куда обратиться, если они стали жертвами насилия", - считают в министерстве Северного Рейна - Вестфалии, отвечающем за вопросы равноправия. (22.04.2020)  

В Германии и России на фоне пандемии наблюдается рост домашнего насилия

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, приводят к очевидному росту домашнего насилия в ФРГ и РФ. Это подтверждает увеличение числа обращений на телефоны доверия. (22.04.2020)  

Немецкие психологи: одиночество - опасная болезнь

В Германии растет число одиноких людей. Проблема стоит остро, ведь социальная изоляция не менее вредна для здоровья, чем курение или излишний вес. (11.05.2018)  

Немецкий философ: Пандемия - это возможность замедлиться

Пандемия коронавируса, охватившая практически весь мир, - причина страхов, тревог, даже паники. Впрочем, существует и более оптимистичный взгляд на создавшуюся ситуацию. (13.04.2020)  

Коронавирус и карантин: немецкий врач о влиянии самоизоляции на психику

Из-за угрозы заражения коронавирусом во многих странах людям запрещено покидать свои дома. DW поговорила с немецким психиатром о возможных последствиях продолжительного карантина. (26.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина  

Что такое виртуальная дегустация и как она помогает немецким виноделам  

Проект Изоизоляция: классика коронавирусных времен  

Также по теме

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19

Хроника пандемии: Ученые из США заявили об обнаружении антитела для блокировки коронавируса 16.05.2020

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 4,6 млн человек, скончались более 309 тысяч. Выздоровели свыше 1,7 млн человек. DW следит за событиями 16 мая.

Frankreich Paris Metro nach dem Lockdown

Хроника пандемии: во Франции резко возросло число смертных случаев 17.05.2020

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией COVID-19. Новым коронавирусом инфицированы более 4,7 млн человек, его жертвами стали более 313 тысяч. Выздоровели более 1,8 млн пациентов. DW следит за событиями 17 мая.

Coronavirus | Liebe | Paar | Deutschland | Schweiz | Grenze

"Сесть на самый важный самолет в жизни": как коронавирус разлучил влюбленных 08.05.2020

Отмененная свадьба, роды в другой стране и долгая разлука, - эти трудности грозят парам во времена пандемии. Что делать, если самолеты не летают и консульства закрыты?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW