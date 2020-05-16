Жизнь с коронавирусом: четыре немецкие истории

Как живут в условиях пандемии коронавируса немцы? DW связалась с жителями Северного Рейна - Вестфалии и попросила их поведать свои "карантинные" истории.

"Одиночество для меня убийственно"

Пенсионер Херберт Тайхерт (Herbert Teichert) всякий раз только вздыхает, проезжая мимо утопающего в зелени колоритного фахверкового дома, расположившегося на одной из улочек в старом центре Хюрта - городка под Кельном. В этом здании находится его любимый ресторанчик - место, где можно вкусно поесть и в уютной обстановке встретиться с друзьями. Херберт - постоянный гость тут еще с молодости. Во время локдауна на входной двери висела вывеска: "Закрыто на карантин из-за эпидемии коронавируса".

Херберт Тайхерт

"Я и представить себе не мог, что в мирное время нас ожидает такая участь - что жизнь замрет, и мы вынуждены будем сидеть по домам. Коронавируса самого по себе я не боюсь, а вот грядущей рецессии очень остерегаюсь. Об одиночестве и не говорю: оно для меня убийственно", - признается пенсионер с восьмилетним стажем.

Ни жены, ни детей к своим 68 годам бывший дальнобойщик, а впоследствии водитель автобуса так и не завел. И это был осознанный выбор: Херберт хотел на полную катушку наслаждаться жизнью и "излишней ответственностью" себя не обременять. Зато друзей и приятелей у него всегда было море - еще и потому, что он с молодости увлекался мотоциклами и состоял в братстве байкеров. Да и недостатка в поклонницах Херберт не испытывал. По высокому, статному байкеру, который, к тому же, всегда отличался щедростью и умел красиво ухаживать, женщины просто сходили с ума.

"Я любил красиво пожить. Лихие поездки на мотоциклах, рестораны, рок-концерты, путешествия по разным странам, многочисленные романы, - это всегда было моей стихией. Благо, моя зарплата и оставленное родителями наследство это позволяли. Но молодость незаметно прошла, и теперь я один - с букетом болезней, к которым может добавиться еще и коронавирус", - грустно улыбается Херберт.

Между тем, опасения из-за коронавируса бывший байкер считает преувеличенными, а карантинные меры - чрезмерными. Он никак не может смириться с тем, что так долго был лишен возможности общаться со старыми друзьями, и ему часами приходилось просиживать у открытого окна в надежде, что появится какой-нибудь прохожий и можно будет, наконец, отвести душу и поболтать.

"Приспособиться можно к любой ситуации"

У 60-летнего предпринимателя Дитера Пауэльса (Dieter Pauwels) две дочери - 21-летняя Лоретта (Loretta) и 18-летняя Алин (Aline). Старшая с некоторых пор живет отдельно, а вот младшей суждено быть под крылом родителей всегда.

Дитер Пауэльс с женой и младшей дочерью

Дело в том, что у Алин синдром Ангельмана - очень редкое и тяжелое генетическое заболевание, для которого характерны беспричинный смех, задержка умственного развития, нарушения сна, хаотические движения. Девочка не способна ни самостоятельно передвигаться, ни разговаривать, ни по-настоящему концентрировать внимание. К тому же, с ней случаются эпилептические припадки.

Тем не менее, родителям удалось обрести баланс. Они устроили Алин в хорошую спецшколу, где девочка социализировалась и многому научилась. Но из-за пандемии школа закрылась, и теперь Алин дома с мамой Петрой.

"Жена целый день проводит с Алин и делает все для блага дочки - гуляет с ней, слушает музыкальные произведения, делает гимнастику и массаж, проводит сеансы лечебной верховой езды (мы специально для этого приобрели лошадей). И при этом она, как и прежде, успевает помогать мне по бизнесу. Диву даюсь тому, как ей все это удается", - с гордостью говорит Дитер.

Когда предприниматель после нелегкого рабочего дня приходит домой, он не располагается на любимом диване, а тут же спешит подменить свою Петру - чтобы она отдохнула, почитала или позанималась спортом. А потом вся семья собирается за столом на террасе - обменяться новостями, поужинать, выпить по стаканчику вина.

"Приспособиться можно к любой, даже сложной, ситуации - в том числе, и к карантину. Главное при этом - любить жизнь и иметь крепкую, надежную семью", - убежден Дитер Пауэльс.

"От отчаяния у меня опустились руки"

Для сотрудницы реабилитационного центра, 37-летней матери-одиночки Анны Байер-Буртшайдт (Anna Beyer-Burtscheidt) карантин из-за пандемии коронавируса стал громом среди ясного неба. Из детского сада, куда ходит ее четырехлетняя дочь, вдруг пришло электронное письмо. Сообщали о том, что на неопределенное время детсад закрывается. Что делать?

Анна Байер-Буртшайдт

"Мне ничего не оставалась, как подать заявление на отпуск. И вдруг - следующая новость: из-за коронавируса у нас сокращают штат - в том числе, и мое рабочее место. Для меня это был шок. Мой бывший муж живет в другом городе, и на его поддержку рассчитывать не приходится. Родители тоже в нескольких десятках километров отсюда. К тому же, у них своя аптека. Ее же не бросишь просто так!" - рассказывает Анна.

От отчаяния у нее опустились руки. И тут - потрясающая новость: Анне предложили работать в другом филиале ее работодателя в соседнем городе. Правда, это дополнительный час езды, зато - работа сохраняется. Но что делать с дочкой?

"К счастью, в детском саду, куда ходит моя малышка, создали дежурную группу - специально для детей работников сферы здравоохранения. Так что все закончилось благополучно, и я смогла с облегчением вздохнуть", - говорит Анна.

"Совместное времяпровождение - это не только нежность и любовь"

Врачу Марай (Marei) и ее мужу, менеджеру проектов Кристофу К. (Christoph K.) чуть за 30, а у них уже пятеро детей. Все - мальчишки. Возраст - от 5 до 12 лет.

"Когда был объявлен карантин и детсады и школы закрылись, мы с Кристофом за голову схватились: кто будет заниматься детьми? Но нам повезло: начальство мужа разрешило ему работать из дома. Да и я тружусь неполный рабочий день. Тем не менее, сложностей - хоть отбавляй", - делится Марай.

По ее словам, совмещать дом и работу совсем непросто. "Совместное времяпровождение - это не только нежность и любовь, задушевные беседы и приятные трапезы в кругу семьи. Это еще и напряжение, усталость, эмоциональное выгорание. Ведь дети имеют свойство стоять на голове. Поэтому правильная организация - наше все", - смеется Марай.

По ее словам, они с мужем стараются следить за тем, чтобы у детей часто менялись занятия: сделал уроки - помоги по дому, помог по дому - давай поиграем в настольную игру или посмотрим мультик. А наступили выходные - пойдем гулять в лес.

"Отдельная тема - это учеба. Ведь карантин карантином, а ее никто не отменял. Прямо скажу: дистанционное обучение может быть пострашнее вируса. Раньше отправишь ребенка в школу - там его и учить будут, и присмотрят за ним. А сейчас весь груз на плечах родителей. Но пока мы справляемся", - не без гордости признается многодетная мама.

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