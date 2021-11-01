Байден и Путин: что на Западе на самом деле думают о встрече президентов. DW Новости (17.06.2021)

К чему пришли Байден и Путин после трех с половиной часов переговоров в Женеве? Можно ли говорить о потеплении в американо-российских отношениях и стоит ли называть саммит президентов историческим? Что думают об этом западные политики и эксперты?