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Женева

President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, arrive to meet at the 'Villa la Grange', Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

NYT сообщила о секретных переговорах США и РФ после женевского саммита 01.11.2021

США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет американская газета The New York Times.
A Sudanese demonstrator carrying a national flag walks by roadblocks set up by protesters on a street in the capital Khartoum, on October 26, 2021, to denounce a military coup that overthrew the transition to civilian rule. - Angry Sudanese stood their ground in street protests against a coup, as international condemnation of the military's takeover poured in ahead of a UN Security Council meeting. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Армия Судана отстранила дипломатов, поддержавших демонстрантов 28.10.2021

По данным местных СМИ, со своих должностей были сняты, наряду с дипломатическим представителем Судана в ЕС, послы в США, Китае, Франции, Катаре и глава суданской миссии в Женеве.
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Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov greet each other at the start of their meeting in Geneva, Switzerland on Wednesday July 28, 2021. Sherman and Ryabkov held what the State Department described as substantive and professional talks on arms control and other strategic issues on Wednesday despite myriad other differences that have sent relations into a tailspin. The State Department said the discussions in Geneva produced no breakthroughs but said they did yield the minimum for a positive result of such negotiations: an agreement to meet again in the context of talks endorsed by Presidents Joe Biden and Vladimir Putin. (US Mission Geneva via AP)

РФ и США продолжают переговоры о контроле над вооружениями 30.09.2021

В рамках диалога по стратегической стабильности Москва и Вашингтон договорились о том, что двусторонняя комиссия по ДСНВ начнет заседание 5 октября. На консультациях в Женеве было также решено создать две рабочие группы.
Afghanen warten in einer Schlange vor der Kabul Bank. Die Taliban habe die Kontrolle über Afghanistan zurückerobert, fast 20 Jahre nachdem sie durch eine US-geführte Invasion nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vertrieben wurden. Seit der Machtübernahme der Taliban haben Hunderttausende Menschen in Afghanistan ihre Jobs verloren. Die Banken sind weitgehend geschlossen, Lebensmittelpreise steigen.

Страны-доноры выделят Афганистану более 1 млрд долларов 13.09.2021

По словам Антониу Гутерриша, участникам конференции в Женеве удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств для населения Афганистана.
Flaggen vor dem Völkerbundpalast, Vereinte Nationen, UN, Palais des Nations, Genf, Schweiz, Europa

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану 13.09.2021

Берлин предоставит 100 млн евро на гуманитарную помощь населению Афганистана, пообещал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас на конференции в Женеве.
24.06.2021 United Nations Secretary General Antonio Guterres addresses journalists next to European Council President Charles Michel during an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 24, 2021. At their summit in Brussels, EU leaders are set to take stock of coronavirus recovery plans, study ways to improve relations with Russia and Turkey, and insist on the need to develop migration partners with the countries of northern Africa, but a heated exchange over a new LGBT bill in Hungary is also likely. (John Thys, Pool Photo via AP)

В Женеве пройдет конференция доноров для Афганистана 04.09.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество сплотиться и поддержать афганский народ. Конференция доноров состоится 13 сентября.
President Joe Biden speaks about the end of the war in Afghanistan from the State Dining Room of the White House, Tuesday, Aug. 31, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Комментарий: Почему Путин и Байден смогут договориться 02.09.2021

Вывод войск США из Афганистана показал, что президент Байден оказался не меньшим циником, чем Трамп. Но Москву и Пекин устраивает его нынешняя политика, считает Константин Эггерт.
Afghan citizens arrive at Tirana International Airport, Mother Teresa. At the Reception Center for Afghan Citizens at Tirana Airport

Агентство ООН: До полумиллиона афганцев могут бежать за границу 27.08.2021

При "наихудшем сценарии" в регионе появятся около 500 тысяч новых беженцев из Афганистана, сообщила заместитель Верховного комиссара ООН в Женеве.
15.06.2021****Flags of Russia, the US and Switzerland fly outside the villa La Grange, on the eve of the US - Russia summit in Geneva, on June 15, 2021. (Photo by PETER KLAUNZER / POOL / AFP)

Россия и США обсудили контроль над вооружениями 28.07.2021

Представители Москвы и Вашингтона провели в Женеве консультации о стратегической стабильности. Диалог продолжится в конце сентября.
Das Standbild eines Videos, welches vom nordkoreanischen Fernsehsender KRT am 22.05.2017 zur Verfügung gestellt wurde, soll den mutmaßlichen Start einer Mittelstreckenrakete mit hoher Reichweite vom Typ Pukguksong-2 zeigen. Die Mittelstreckenrakete soll mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Die Atommächte des Planeten investieren nach Angaben von Friedensforschern wieder mehr in ihre nuklearen Waffenarsenale, berichtet das das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. (zu dpa Weniger Atomwaffen auf der Welt - Arsenale werden aber modernisiert) +++ dpa-Bildfunk +++

В ООН предупредили о высоком риске применения ядерного оружия 23.06.2021

Риск использования ядерного оружия сейчас - самый высокий со времен холодной войны, считает зам генсека ООН Идзуми Накамицу.
German Chancellor Angela Merkel makes a phone call as the walks through the chancellery to welcome Czech President Milos Zeman for a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Friday, Sept. 21, 2018. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Зеленский и Меркель обменялись приглашениями посетить Киев и Берлин 22.06.2021

Канцлер ФРГ провела телефонные беседы с президентами Украины и России. С Зеленским она обсудила перспективы двусторонних визитов, а с Путиным - итоги его саммита с Джозефом Байденом в Женеве.

США готовят новые санкции против РФ - встреча в Женеве ничего не изменила? (21.06.2021) 21.06.2021

Не прошло и недели после встречи Байдена и Путина, как из Вашингтона стали приходить новости о готовящихся новых санкциях против Кремля. Политологи, опрошенные DW, считают, что помимо готовности со стороны Вашингтона и Москвы возобновить диалог, встреча в Женеве мало что изменила.
GENEVA, SWITZERLAND - JUNE 16, 2021: Russia's Ambassador to the USA Anatoly Antonov looks on before a news conference by Russia's President Vladimir Putin following a Russia-United States summit at the Villa La Grange. Sergei Bobylev/TASS

Посол России Антонов вернулся в США 20.06.2021

Дипломат Анатолий Антонов прилетел в РФ в конце марта в свете кризиса в отношениях Вашингтона и Москвы. Но президенты США и России Байден и Путин в Женеве договорились о возвращении послов.
President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, arrive to meet at the 'Villa la Grange', Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

Путин и Байден в Женеве почти не говорили о Беларуси. Может так и лучше? 18.06.2021

Джо Байден и Владимир Путин едва коснулись темы Беларуси на саммите лидеров США и России в Женеве. И это не так плохо, считают опрошенные DW эксперты - судьбу страны должен решать белорусский народ.

Байден и Путин: что на Западе на самом деле думают о встрече президентов. DW Новости (17.06.2021) 17.06.2021

К чему пришли Байден и Путин после трех с половиной часов переговоров в Женеве? Можно ли говорить о потеплении в американо-российских отношениях и стоит ли называть саммит президентов историческим? Что думают об этом западные политики и эксперты?
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