Не прошло и недели после встречи Байдена и Путина, как из Вашингтона стали приходить новости о готовящихся новых санкциях против Кремля. Политологи, опрошенные DW, считают, что помимо готовности со стороны Вашингтона и Москвы возобновить диалог, встреча в Женеве мало что изменила.
К чему пришли Байден и Путин после трех с половиной часов переговоров в Женеве? Можно ли говорить о потеплении в американо-российских отношениях и стоит ли называть саммит президентов историческим? Что думают об этом западные политики и эксперты?