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Эйнштейн любил не только физику

Лена Шмиц | Штефан Деге
12 декабря 2024 г.

На аукционе Christie's за полмиллиона евро ушли с молотка любовные письма Альберта Эйнштейна, адресованные его подруге и первой жене Милеве Марич. Физик любил не только науку, но и женщин. Что было в его переписке?

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Любовные письма Альберта Эйнштейна
Любовные письма Альберта ЭйнштейнаФото: Christie’s Images Limited 2024

43 письма выдающегося немецкого ученого Альберта Эйнштейна (Albert Einstein, 1879-1955), адресованные его первой жене Милеве Марич и написанные в период с февраля 1898 года по сентябрь 1903 года, были выставлены на аукцион в лондонском Christie's. Стоимость лота предварительно оценивалась в 700 000 - 1 000 000 британских фунтов (848 624 - 1 212 320 евро). В итоге письма были проданы за 441 тысячу фунтов (535 393 евро).

Самое раннее из них - 1898 года - написано Эйнштейном в возрасте 19 лет, когда он учился на втором курсе Политехникума в Цюрихе. Последнее письмо относится к 1903 году - Эйнштейн уже женатый человек, отец внебрачного ребенка, служащий Федерального патентного ведомства в Берне и автор четырех опубликованных научных работ. Они были написаны в Цюрихе, Милане, Меттменштеттене, Мельхтале, Винтертуре, Шаффхаузене и Берне.

Самая креативная фаза Альберта Эйнштейна

Всего лот, проданный на аукционных торгах в Лондоне, содержит 54 документа. Десять из них - письма Милевы Марич. Это почти 60 процентов сохранившихся писем, написанных между 1898-1903 годами. В общей же сложности, переписка, относящаяся к этому периоду, включает 111 документов. Она была опубликована в 1987 в США в сборнике "Collected Papers of Albert Einstein" при активном участии немецкого ученого Юргена Ренна (Jürgen Renn).

Письма Эйнштейна - лот на аукционе Christie's
Письма Эйнштейна - лот на аукционе Christie'sФото: Justin Ng/Avalon/Photohot/picture alliance

"Эти письма тогда только что были обнаружены, - вспоминает он в интервью DW. - Моя работа заключалась в том, чтобы читать их, комментировать и классифицировать с учетом исторического контекста". Ренн до сих пор очарован прочитанным: "Это был сенсационный материал, потому что содержал не только выражение любви, но и научные свидетельства самой креативной фазы Эйнштейна, о которой он интенсивно обменивался со своей подругой, а затем и с женой". Историк науки и профессор Института геоантропологии Общества Макса Планка в Йене Юрген Ренн в 2005 году отдельно издал любовные письма Альберта Эйнштейна и Милевы Марич в Германии - сборник называется "Am Sonntag küss' ich dich mündlich" ("В воскресенье я поцелую тебя в губы").

Начало любовных отношений с Милевой Марич

147 страниц переписки, проданных с аукциона в Лондоне, являются важным свидетельством жизни молодого Альберта Эйнтштейна и становления его научного мышления. Из них читатель узнает об отношениях с его первой женой Милевой Марич и единственную известную информацию об их внебрачной дочери Лизерль.

Ранние письма подписывал как Альберт Эйнштейн или просто Альберт, а к своей подруге обращался формально - "Уважаемая фройляйн". В первом письме он приветствует ее возвращение в Цюрих после семестра, проведенного в Гейдельберге, подытоживает содержание пропущенного ею курса и предоставляет язвительный портрет одного из преподавателей, написанный пером. Два письма, написанные в последующие месяцы, интересны тем, что написаны на повторно используемой бумаге и содержат некоторые из самых ранних сохранившихся научных расчетов Эйнштейна. Годом позже в письмах, составленных в доме своих родителей в Милане во время весенних каникул, присутствуют первые намеки на его независимую научную мысль.

Милева Марич и Альберт Эйнштейн
Милева Марич и Альберт ЭйнштейнФото: JT Vintage/ZUMA Press Wire/IMAGO

В письмах 1900 года наблюдается заметное изменение тона: Эйнштейн впервые обращается к Милеве на "ты". Позже он называет ее Doxerl - "куколка" в швабском диалекте (родной город Альберта Эйнтштейна Ульм расположен в исторической области Швабия), а сам подписывается вариантами своего ласкательного имени Иоханнцель - Johannzel или Johonzel. Письма, отправленные во время летних каникул 1900 года, которые он провел в Мельхтале со своей матерью и сестрой, показывают, что Эйнштейн сообщил им о своем намерении жениться на Милеве, что вызвало серьезный семейный конфликт. Он передает первую реакцию матери: "Ты губишь свое будущее...".

К началу 1901 года Эйнштейн активно отправляет заявки на должности ассистента преподавателя с целью добиться финансовой независимости, чтобы жениться на Милеве, хотя и сетует на трудности, вызванные антисемитизмом в Германии. 27 марта он пишет о своей вере в их отношения и указывает на вклад Милевы в развитие его научных взглядов: "Я знаю, что из всех людей ты любишь меня больше всего и понимаешь меня лучше всех... Как я буду счастлив и горд, когда мы вдвоем доведем нашу работу по относительному движению до победного завершения!" В конце апреля 1901 года Эйнштейн радуется перспективе отпуска с Милевой на озере Комо в Италии. Предположительно во время этих каникул Милева впервые забеременела. Осенью того же года в их письмах будущая малышка упоминается как Лизерль.

Альберт Эйнштейн и Милева Марич поженились 6 января 1903 года - в лот входило и объявление об их бракосочетании. В последнем письме из переписки, проданной с аукциона в Лондоне, упоминается новая беременность Милевы (ее сын Ганс Альберт родился 14 мая 1904 года) и обсуждается болезнь их дочери Лизерль. Больше о Лизерль ничего не известно, предполагается, что она умерла от скарлатины вскоре после этого письма.

Первая жена Эйнштейна

Родившаяся в сербской семье в городе Тителе (Австро-Венгерская Империя), Милева Марич с юности проявляла интерес к точным наукам. Переехав после гимназии в Швейцарию, где для женщин не было ограничений на получение высшего образования, она поступила в Политехникум в Цюрихе (сегодня - Высшая техническая школа Цюриха), где была единственной женщиной на потоке. С Альбертом Эйнштейном, который был моложе ее на три года, она познакомилась на дипломном курсе по физике и математике.

Милева Марич и Альберт Эйнтшейн с их сыном Гансом-Альбертом
Милева Марич и Альберт Эйнтшейн с их сыном Гансом-АльбертомФото: akg-images/picture alliance

Эйнштейну, вероятно, нравилась уникальность его несколько угрюмой и замкнутой однокурсницы. В это время он поглощал Шопенгауэра и предавался антибуржуазным настроениям. Между Мивелой и Альбертом возникла особая связь: "С ней Эйнштейн смог совместить свою любовную жизнь с научной жизнью, - говорит Ренн, - они могли говорить буквально обо всем!" Милева явно была равна своему Альберту в математических вопросах. Существует миф, что первые работы Эйнштейна, способствовавшие созданию теории относительности, - также ее заслуга. И хотя было предпринято множество попыток его развенчать, по сей день специалисты рассуждают о роли Милевы.

Брак продлился более десяти лет. Из-за нежелания Милевы жить в Берлине, куда пригласили работать Эйнштейна, начались разногласия. Последние годы супруги жили порознь - Милева вернулась в Цюрих, взяв с собой двоих сыновей. В 1914 году последовал развод. В соглашении о разводе Эйнштейн обещает Милеве деньги от Нобелевской премии, которой у него еще даже не было.

Альберт Эйнштейн - гений и ловелас

Вскоре после развода с Милевой Эйнштейн женился на своей кузине актрисе Эльзе Лёвенталь (Elsa Löwenthal), которая ухаживала за ним во время болезни в Берлине. В браке было много ссор и разногласий - отчасти из-за пренебрежения ученым правил гигиены. Что, однако, не умаляло его воздействия на женщин - скорее наоборот. Куда бы он ни пришел, вокруг него всегда собирались дамы. Во время многих своих частых поездок с лекциями Эйнштейн поддерживал любовные связи. Даже в Берлине, как пишет биограф Армин Герман (Armin Hermann), помимо брака с Эльзой, у него была любовница. Позже также стало ясно, что связь Эйнштейна с его первой подругой Марией Винтелер была чем-то большим, чем просто юношеский флирт.

Письма Альберта Эйнштейна, долго хранившиеся в Бернском историческом музее, были опубликованы в 2018 году. Они показывают гения века как романтика со склонностью к китчу: "Каким бесконечным счастьем является чувство: мы вместе - единая душа, - восторгается он. - Любовь делает нас великими и богатыми, и никакой Бог не может отнять ее у нас".

Любовные письма Эйнштейна прежде всего показывают: физик любил науку и испытывал слабость к женщинам. Он был не просто гением, которым все восхищаются, но и совершенно обычным человеком, которому были не чужды любовные страсти.

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