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Екатеринбург

Alexandr Gabyschew, der Schamane aus Jakutsk Autor: Alexej Pryanishnikov

В Екатеринбурге задержан человек, выдававший себя за шамана Габышева 07.11.2021

В Екатеринбурге задержали человека, назвавшегося шаманом Габышевым. Однако настоящий Габышев находится в психбольнице в Новосибирске.
Vodka/Wodka Glass Schnaps Alkohol Fotolia: vodka tot in hand © Storm Flash #26039764

В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 18 человек 16.10.2021

Суррогатный алкоголь, ставший причиной смерти людей, продавали на розлив на одном из городских рынков. Предприниматели, занимавшиеся его незаконной реализацией, задержаны.
YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 18, 2021: Smoke from a Pervouralsk wildfire has reached Yekaterinburg. On August 17, 2021, a forest fire broke out in the Pervouralsk Municipality, Sverdlovsk Region, covering an area of 40 hectares; staff and guests of the Ozero Glukhoye health resort have evacuated. Donat Sorokin/TASS

В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников превышена концентрация вредных веществ 14.10.2021

Екатеринбург окутан смогом от тлеющих торфяников. Перекрыты участки кольцевой автодороги и федеральной трассы в Курган, задержаны авиарейсы. Концентрация угарного газа в воздухе превышена вдвое.
DW Kommentarbild Fyodor Krasheninnikov Foto: Philipp Böll / DW am 25.10.2018

На колумниста DW Федора Крашенинникова завели уголовное дело 28.07.2021

УМВД по Екатеринбургу сочло порочащим честь и достоинство ветерана пост Крашенинникова о процессе по иску Игната Артеменко в отношении Алексея Навального.
Russian Orthodox Patriarch Kirill (C, in white) leads believers in a nightime procession marking 100 years since the Bolsheviks shot dead Tsar Nicholas II and his family after he abdicated outside Yekaterinburg early on July 17, 2018. - The powerful church leader led the procession that began in the early hours from the murder site to a monastery commemorating the victims outside the city of Yekaterinburg just east of the Ural mountains. Another 20,000 people joined the commemorations when the procession arrived at the monastery in Ganina Yama after covering the distance of 21 kilometres (13 miles). (Photo by Vlad LONSHAKOV / AFP) (Photo credit should read VLAD LONSHAKOV/AFP/Getty Images)

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье 17.07.2021

В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Palma de Mallorca, Spanien - 11. Mai 2018: Ein Airbus A320 der Eurowings mit dem Kennzeichen D-ABNU landet auf dem Flughafen Palma de Mallorca (PMI) in Spanien.

Дочка Lufthansa начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал 04.07.2021

Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 19, 2017: A view of the Vysotsky business centre, a 188-metre skyscraper in the city of Yekaterinburg. Sergei Fadeichev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05C150 Yekaterinburg Russia August 19 2017 a View of The Vysotsky Business Centre a 188 metre Skyscraper in The City of Yekaterinburg Sergei Fadeichev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05C150

В России у банкрота впервые забрали единственное жилье 02.07.2021

Двухуровневую квартиру екатеринбуржца Аркадия Поторочина продали за долги, предоставив ему взамен "однушку", площадь которой соответствует соцнорме на одного человека без семьи.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

В Екатеринбурге в результате стрельбы тяжело ранен ребенок 30.05.2021

Пьяный мужчина на юго-востоке Екатеринбурга открыл с балкона огонь по прохожим. Ранены девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок доставлен в детскую больницу. Стрелок задержан.
ARCHIV - Die Flaggen von Russland und den USA stehen am 06.07.2009 beim Besuch von US-Präsident Obama in Moskau nebeneinander. Die US-Regierung hat 35 russische Diplomaten aufgefordert, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Die Maßnahme ist Teil einer Anordnung von Präsident Obama, mit der er auf vermutete russische Hackerangriffe reagiert. (zu dpa 0637 vom 29.12.2016) Foto: epa Sergei Ilnitsky/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу 17.05.2021

Американский генконсул Эми Сторроу возвращается из Екатеринбурга на родину, дипмиссия прекращает работу на неопределенный срок.
YEKTATERINBURG, RUSSIA - MAY 12, 2021: Former Yekaterinburg mayor Yevgeny Roizman leaves Yekaterinburgs Oktyabrsky District Court after an administrative case hearing. Roizman was found guilty of organising and participating in an unauthorised rally in support of Navalny and ordered to be put under a 9-day custody. Earlier on 12 May, Roizman was summoned to a police station for reports to be drawn up establishing the facts of an unauthorised rally he organised on 31 January 2021 and another unauthorised rally he organised and took part in on 21 April 2021. On 26 March 2021, a court heared two administrative cases against Roizman and ordered that he be fined a total of 40,000 roubles for participating in rallies on 23 and 31 January 2021. Donat Sorokin/TASS

Суд сократил срок ареста экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана до одних суток 13.05.2021

Октябрьский райсуд Екатеринбурга ранее признал Евгения Ройзмана виновным в организации акций в поддержку Навального 31 января и 21 апреля. Экс-градоначальник должен был провести под арестом 9 суток.
MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 21, 2014. The mayor of Yekaterinburg, Yevgeny Roizman, delivers a lecture at the All-Russian State Library of Foreign Literature. Pavel Smertin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1555D3 Moscow Russia November 21 2014 The Mayor of Yekaterinburg Yevgeny Roizman delivers a Lecture AT The All Russian State Library of Foreign Literature Pavel Smertin TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1555D3

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман арестован за акцию в поддержку Навального 12.05.2021

Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в организации акции 31 января. Бывший градоначальник арестован на девять суток.
16.06.2018, St.Petesburg+++ Bürgermeister von Jekaterinburg Evgeniy Roizman während der Demo. (c) DW/V.Izotov

Евгения Ройзмана дважды оштрафовали из-за акций в поддержку Навального 26.03.2021

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч рублей за участие в городских акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

В ЕСПЧ направлена первая жалоба по арестам на акциях в поддержку Навального 10.02.2021

В жалобе в Европейский суд по правам человека говорится, что при аресте координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции.
Putin-Palast aus Investigativ-Publikation von Alexei Nawalny. Bilder aus Privat-Archiv von Dmitry Schewtchenko, Öko-Aktivisten aus Russland, er hat die Nutzung auf dw.com zugestimmt. Sicherheitskräfte vor dem Putin-Palast beim Schewtchenko-Besuch, Russland

С сайта ТВ Екатеринбурга хакеры показали фильм про "дворец Путина" 03.02.2021

При входе на сайт срабатывала переадресация на страницу с расследованием о "дворце Путина". Компания, создававшая сайт, проводит аудит.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29, 2020: Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is taken for a hearing at Moscows Basmanny District Court. He was arrested at the Sredneuralsk Convent and sent to Moscow on 29 December after posting a video on YouTube encouraging his followers to die for Russia. Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is charged with unsanctioned actions, encouraging people to kill themselves, and insulting religious feelings. He was excommunicated in May 2020 for violating a ban on preaching after calling on people to go to church despite the lockdown, describing the coronavirus situation as a fake pandemic. More recently, Sergius was stripped of his rank by the Yekaterinburg Eparchy court and ordered to leave the convent, but continued to perform church services nevertheless. The metropolitanate considers his actions an illegal seizure. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Соратника экс-схимонаха Сергия отправили под арест 30.12.2020

Суд в Екатеринбурге счел Всеволода Могучева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

31.03.2018, Russland, St. Petersburg: Ein Arbeiter nimmt die US-Fahne die am Balkon am US-Konsulat in St. Petersburg angebracht ist ab. Russland hat im Streit mit dem Westen um den vergifteten Ex-Agenten Skripal zahlreiche Diplomaten ausgewiesen und verfügte die Schließung des Konsulats in St. Peterburg. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США оставят в России только одно диппредставительство 19.12.2020

Госдепартамент США закроет генконсульство во Владивостоке и приостановит работу генконсульства в Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в РФ останется посольство в Москве.
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