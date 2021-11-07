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В Екатеринбурге задержали человека, назвавшегося шаманом Габышевым. Однако настоящий Габышев находится в психбольнице в Новосибирске.
Суррогатный алкоголь, ставший причиной смерти людей, продавали на розлив на одном из городских рынков. Предприниматели, занимавшиеся его незаконной реализацией, задержаны.
Екатеринбург окутан смогом от тлеющих торфяников. Перекрыты участки кольцевой автодороги и федеральной трассы в Курган, задержаны авиарейсы. Концентрация угарного газа в воздухе превышена вдвое.
УМВД по Екатеринбургу сочло порочащим честь и достоинство ветерана пост Крашенинникова о процессе по иску Игната Артеменко в отношении Алексея Навального.
В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
Двухуровневую квартиру екатеринбуржца Аркадия Поторочина продали за долги, предоставив ему взамен "однушку", площадь которой соответствует соцнорме на одного человека без семьи.
Пьяный мужчина на юго-востоке Екатеринбурга открыл с балкона огонь по прохожим. Ранены девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок доставлен в детскую больницу. Стрелок задержан.
Американский генконсул Эми Сторроу возвращается из Екатеринбурга на родину, дипмиссия прекращает работу на неопределенный срок.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга ранее признал Евгения Ройзмана виновным в организации акций в поддержку Навального 31 января и 21 апреля. Экс-градоначальник должен был провести под арестом 9 суток.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в организации акции 31 января. Бывший градоначальник арестован на девять суток.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч рублей за участие в городских акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января.
В жалобе в Европейский суд по правам человека говорится, что при аресте координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции.
При входе на сайт срабатывала переадресация на страницу с расследованием о "дворце Путина". Компания, создававшая сайт, проводит аудит.
Суд в Екатеринбурге счел Всеволода Могучева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Госдепартамент США закроет генконсульство во Владивостоке и приостановит работу генконсульства в Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в РФ останется посольство в Москве.
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