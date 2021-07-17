 В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье | Новости политики из Германии | DW | 17.07.2021

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Политика

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье

В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.

Царские дни в Екатеринбурге в 2018 году

"Царские дни" в Екатеринбурге в 2018 году (фото из архива)

В годовщину гибели семьи императора Николая II, в ночь на субботу, 17 июля, в Екатеринбурге состоялся запрещенный властями из-за угрозы распространения коронавируса крестный ход, ставший кульминацией культурно-религиозного фестиваля“Царские дни”.

Шествие началось после ночной божественной литургии на площади у Храма на Крови и закончилось у мужского монастыря во имя Святых царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, до которого паломники дошли к утру. Это традиционный 25-километровый маршрут процессии, по завершении которой совершается молебен Царственным страстотерпцам.

Участников было в разы меньше, чем обычно

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) еще до начала шествия напомнил его участникам о том, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти запретили проведение крестного хода и поэтому специально его организовывать не будут. Митрополит также призвал верующих соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией. Тем не менее, по свидетельствам очевидцев, большинство людей шли без масок и не соблюдали социальной дистанции.

В нынешнем году в крестном ходе, по разным оценкам, участвовали от 2 до 4 тысяч человек. Екатеринбургская епархия сообщает даже о 10 тысячах паломников. Для сравнения: в предыдущие годы в мероприятии участвовали от 60 до 100 тысяч человек.

Последний российский император Николай II и члены его семьи были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых.

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    Гостиницы для паломников

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    Расширение ворот

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  • Киево-Печерская лавра

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    Больнице не место в лавре?

    До 2013 года в лавре действовал центр лечения больных СПИДом. По словам активистов Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, благодаря связям с тогдашней властью наместник лавры добился, чтобы больницу оттуда выселили. До сих пор в помещении ведутся ремонтные работы. На здании уже появились купола.

    Автор: Лилия Ржеутская


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