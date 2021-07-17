В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье

В годовщину гибели семьи императора Николая II, в ночь на субботу, 17 июля, в Екатеринбурге состоялся запрещенный властями из-за угрозы распространения коронавируса крестный ход, ставший кульминацией культурно-религиозного фестиваля“Царские дни”.

Шествие началось после ночной божественной литургии на площади у Храма на Крови и закончилось у мужского монастыря во имя Святых царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, до которого паломники дошли к утру. Это традиционный 25-километровый маршрут процессии, по завершении которой совершается молебен Царственным страстотерпцам.

Участников было в разы меньше, чем обычно

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) еще до начала шествия напомнил его участникам о том, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти запретили проведение крестного хода и поэтому специально его организовывать не будут. Митрополит также призвал верующих соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией. Тем не менее, по свидетельствам очевидцев, большинство людей шли без масок и не соблюдали социальной дистанции.

В нынешнем году в крестном ходе, по разным оценкам, участвовали от 2 до 4 тысяч человек. Екатеринбургская епархия сообщает даже о 10 тысячах паломников. Для сравнения: в предыдущие годы в мероприятии участвовали от 60 до 100 тысяч человек.

Последний российский император Николай II и члены его семьи были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых.

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