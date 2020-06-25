Дочка Lufthansa начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал

Несмотря на действующие в России и Германии строгие коронавирусные ограничения, дочерняя компания немецкого авиаперевозчика Lufthansa - Eurowings - расширяет набор предлагаемых ею маршрутов за счет нового российского направления. Как сообщает в воскресенье, 4 июля, Германо-российская внешнеторговая палата (AHK), немецкий лоукостер будет впредь выполнять раз в неделю прямые рейсы из Дюссельдорфа в Екатеринбург и обратно.

Последний раз пассажиры из Германии могли совершить беспосадочный перелет в Уральский регион семь лет назад, указывают в AHK. Ранее авиакомпания Lufthansa сообщила, что начинает дважды в неделю выполнять прямые рейсы из Дюссельдорфа в Краснодар.

В компании отметили, что предложение, связанное с беспосадочными перелетами в Уральский регион, рассчитано не только на туристов, но и на бизнесменов. По словам председателя правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа (Matthias Schepp), расширение российских направлений в авиакомпании Lufthansa связано с "растущей значимостью российского рынка для многих немецких предприятий".

Ограничения на въезд в ФРГ для туристов из России

Из-за резкого роста числа заражений "дельта-варианта" коронавируса в России Институт имени Роберта Коха внес РФ в список регионов с широким распространением мутаций. Из-за этого в Германии ужесточили ограничения для путешественников из этой страны. С 29 июня въезд в ФРГ разрешается только тем из них, кто обладает немецким гражданством или видом на жительство. После прибытия в Германию из России необходимо соблюдать строгий карантин на дому в течение 14 дней.

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