В России у банкрота впервые забрали единственное жилье

В России впервые в судебной практике обанкротившегося гражданина лишили единственного жилья. Российские СМИ сообщают об этом прецеденте в пятницу, 2 июля, указывая, что сами банкротные торги состоялись 22 июня.

Как следует из документов, опубликованных в Автоматизированной системе торгов по банкротству, в этот день квартира в Екатеринбурге жителя города Аркадия Поторочина перешла в собственность общества с ограниченной ответственностью "Правознай". Сумма сделки составила 8,2 млн рублей.

Поторочин был признан банкротом в 2018 году из-за долгов в размере 21,4 млн рублей. Свою двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 147,3 кв. м, однако, он просил исключить из конкурсной массы как единственное жилье. В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил это ходатайство, но в январе 2019 года дело было отправлено на новое рассмотрение.

В феврале 2019 года кредиторы Поторочина проголосовали за предоставление ему однокомнатной квартиры площадью 31,7 кв. м в том же городе взамен двухуровневой, учитывая, что должник холост и не имеет иждивенцев. На втором круге рассмотрения дела суд отклонил ходатайство банкрота о сохранении квартиры, пояснив, что предлагаемая ему "однушка" "разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека", уточняет издание "Коммерсант". В декабре 2020 года Поторочин еще раз подал ходатайство о сохранении жилья, однако в феврале 2021 года суд прекратил производство по нему, указав, что спор был "разрешен ранее".

Когда суд может изъять у должника единственное жилье

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, должник может сохранить за собой единственное жилье, кроме заложенного по ипотеке. В 2012 году Конституционный суд (КС) России выступил с инициативой выработать критерии определения "роскошного жилья", которое можно продавать за долги, предоставляя его бывшим владельцам более скромное. В апреле 2021 года КС объявил, что суды вправе самостоятельно решать вопрос о сохранении за должником единственного жилья.

В частности, продажа единственного жилья возможна в случае, если суды установят, что оно было приобретено со злоупотреблениями, говорится в соответствующем постановлении Конституционного суда.

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