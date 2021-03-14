Пустующее жилье сдадут бедным? Как Испания решает квартирный вопрос

В Испании власти забирают у владельцев пустующее жилье, чтобы сдавать его вполцены малоимущим. Такая мера уже проводится на Балеарских островах. Кого она касается и как на нее реагируют?
В испанских городах власти забирают у владельцев незаселенные квартиры с целью разместить в них нуждающихся. Пионером по части экспроприации стали региональные власти Балеарских островов. В начале марта 2021 года они передали в муниципальную собственность сотни квадратных метров пустующего жилья, принадлежащего банкам, различным фирмам и частным владельцам. В обретенных таким образом квартирах за умеренную плату расселяются нуждающиеся в улучшении жилищных условий малообеспеченные семьи, в том числе иммигранты. Бывшим владельцам обещана компенсация.
Еще в 7 автономных регионах страны (из 17) уже составлены списки незаселенных квартир. Правда, местные власти пока не отваживаются самостоятельно проводить экспроприацию и дожидаются нового Жилищного кодекса. Правительство Испании обещает утвердить кодекс до конца марта. Объявлено, что он сделает экспроприацию нормой, призванной решить жилищную проблему в стране. Эта перспектива вызывает беспокойство у владельцев недвижимости и независимых экспертов.
Как сообщили DW в пресс-службе правительства архипелага, экспроприированы только квартиры, пустовавшие более 2 лет и принадлежащие собственникам, у которых имеется 10 и более единиц жилья. Речь идет о квартирах размером от 40 до 100 кв. метров. Ежемесячная плата за них будет в два раза ниже существующей на рынке недвижимости в наем: в среднем она не превысит 300-400 евро.
Объектом экспроприации стала, в первую очередь, собственность банков - квартиры, изъятые у неплательщиков ипотечных кредитов, а также неиспользуемая недвижимость риэлторских контор, инвестиционных и строительных компаний, частных лиц. В администрации надеются, что за счет экспроприации в ближайшее время на Балеарах можно будет помочь почти 5,5 тыс. семей.
По мнению опрошенного DW профессора политологии Мадридского университета Эмилио Лопеса Альгеро, Балеары "стали пионером экспроприации неслучайно". Дело в том, что администрация архипелага представлена теме же силами, что и центральное правительство в Мадриде, а именно - альянсом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левопопулистской партии "Подемос". Так что "смелость эксперимента" балеарцев объясняется поддержкой сверху, считает эксперт.
Он напомнил, что соглашаясь войти в правящую коалицию в 2019 году, "Подемос" обязала ИСРП уступить ее требованию о "мобилизации пустующих квартир для обеспечения малоимущих конституционным правом на достойное жилье". Зампред правительства и лидер "Подемос" Пабло Иглесиас даже требовал экспроприировать квартиры у владельцев, имеющих не 10, а лишь 5 единиц недвижимости, с чем ИСРП не согласилась.
Представители крупного бизнеса, к примеру, банки Sabadell, BBVA, Bankia и Santander, чью пустующую недвижимость изъяла балеарская администрация, воздерживаются от негативных комментариев, видимо не желая, как отмечает популярное издание Confidencial, ссорится с властями. Однако, владельцы многих других предприятий и фирм, которых затронуло нововведение, открыто высказывают свое недовольство. Так, Хуан Антонио Лопес, хозяин фирмы G&G Low Cost, пожаловался в интервью агентству Europa Press, что мера властей его разорила.
У предпринимателя, занимающегося куплей-продажей жилья, забрали 9 из 10 квартир его фирмы. Они были приобретены несколько лет назад в здании, требующем капитального ремонта, и после произведенных работ дожидались официального разрешения на продажу и заселение. Однако вместо разрешения власти объявили владельцу о конфискации его недвижимости,предложив за нее компенсацию, которая даже наполовину не покрывает затрат на приобретение и ремонт этих квартир. Так что Лопес подал в суд на экспроприаторов.
Резкой критике политику экспроприации подвергла Asval - Ассоциация владельцев недвижимости в наем. Она назвала ее "атакой на право частной собственности, которая создает нестабильность на рынке недвижимости, может привести к снижению инвестиций - испанских и зарубежных - в строительство и в итоге к росту цен на жилье".
С подобной оценкой согласен и доктор экономических наук Роберто Сентено. В беседе с DW он отметил, что "политика экспроприации противоречит законам рыночной экономики, а посему обречена на провал". К тому же крупные собственники всегда найдут способ избежать экспроприации, к примеру, путем оформления жилья на открытые для этой цели компании-призраки или подставных лиц.
Между тем, "на рынке недвижимости уже началась паника", продолжил доктор Сентено. Люди опасаются, что меры властей коснутся не только крупных владельцев, и пытаются поскорее избавиться от лишнего жилья, к примеру, унаследованного от умерших родителей, чтобы не допустить его экспроприации.
Одновременно эксперт напомнил, что в Испании строительство так называемого "социального жилья", предоставлявшегося малоимущим за низкую квартплату, велось постоянно с 1921 года. С тех пор за счет госбюджета были построены миллионы квартир. Однако, отметил Сентено, "ныне находящиеся у власти популисты предпочитают более быстрый, как им представляется, путь решения жилищной проблемы".
Политолог Лопес Альгеро и экономист Сентено полагают, что иностранцам, в том числе россиянам, имеющим квартиры для летнего отдыха в Испании, нечего опасаться. Ведь экспроприации может подвергнуться лишь пустующее жилье. Ну а если квартира имеет жильцов, даже если они и появляются раз в год, то экспроприации она не подлежит.
Смотрите также: