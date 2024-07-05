В Екатеринбурге задержали правозащитника за лого Facebook

Алексей Соколов стал первым в России человеком, арестованным за публикацию лого Facebook. Теперь юриста и правозащитника обыскали и задержали за повторную демонстрацию запрещенной символики.

В Екатеринбурге силовики пришли с обыском к специализирующимся на защите прав заключенных юристам Алексею Соколову и Ларисе Захаровой. Об этом утром в пятницу, 5 июля, сообщило местное издание "Вечерние ведомости" , отметив также, что обыск был проведен также и у сына Соколова - Евгения, у него изъяты все носители информации - телефон, компьютеры и прочие. Позднее "Вечерние ведомости" сообщили, что был проведен допрос Алексея Соколова, его поместили в изолятор временного содержания.

По сведениям СМИ из источников в силовых структурах, на Соколова, который администрирует Telegram-канал "Правозащитники Урала", заведено дело за публикацию в нем символики соцсети Facebook. Лариса Захарова проходит по этому делу как свидетельница, самой ее во время обыска дома не было, она находится за пределами Екатеринбурга, пишут "Вечерние ведомости". Собеседник РИА "Новости" заявил, что силовики пришли и к другим единомышленникам Соколова, в действиях которых "содержатся признаки распространения экстремистской идеологии".

Дело о неоднократной демонстрации лого Facebook

ТАСС передает, что уголовное дело было возбуждено в начале текущей недели по статье УК о повторном демонстрировании атрибутики или символики запрещенных "экстремистских организаций", к которым в России причислена и соцсеть Facebook, как и ее материнская компания Meta. По словам собеседника агентства, в ходе обыска у Соколова были изъяты документы, в которых упоминается гражданин Франции, директор по юридическим вопросам организации "Европейская сеть по судебной защите прав заключенных" (EPLN) Юг де Сюрмин, который с 2017 года якобы оказывает финансовую помощь Алексею Соколову как представителю свердловской НКО "Межрегиональный центр прав человека" и его коллеге Роману Качанову.

По информации "Вечерних ведомостей", дело расследует СК по Ленинскому району Екатеринбурга, а не ФСБ, как сообщал связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым Telegram-канал "УралLive". Ожидается, что меру пресечения Соколову суд изберет в субботу, 6 июля. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье - четыре года лишения свободы.

В октябре 2023 года Алексей Соколов стал первым в России человеком, арестованным за демонстрацию логотипа Facebook, который был размещен в подвале сайта "Правозащитники Урала".