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Суд в РФ закончил следствие по делу репортера WSJ Гершковича

Лиза Ламбрехт
18 июля 2024 г.

Судебное следствие по делу Эвана Гершковича продлилось всего два заседания. Впереди - прения сторон и приговор. Журналисту WSJ грозит 20 лет тюрьмы.

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Корреспондент WSJ Эван Гершкович
Корреспондент WSJ Эван ГершковичФото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Свердловский областной суд в Екатеринбурге за два заседания завершил следствие по делу о "шпионаже", в котором власти РФ обвиняют журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Второе заседание, состоявшееся в четверг, 18 июля, вновь прошло в закрытом режиме. На 19 июля назначены прения сторон. Как пишет Telegram-канал Itʼs My City, в этот же день обвинение, вероятно, запросит срок Гершковичу.

По информации российских СМИ, в суд также вызвали депутата заксобрания Свердловской области от "Единой России" Вячеслава Вегнера. Как предполагают журналисты, его допросили в качестве свидетеля. Ранее Вегнер рассказывал, что Гершкович брал у него интервью, во время которого спрашивал об отношении людей к ЧВК "Вагнер" и работе промышленных предприятий. Сколько всего свидетелей допросили по делу Эвана Гершковича, точно неизвестно, так как процесс проходит в закрытом режиме.

Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России в марте 2023 года. Его арестовали по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в РФ по такому обвинению с момента окончания холодной войны.

Как утверждает ФСБ, журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и WSJ эти обвинения отвергают, а Белый дом называл их "смехотворными". Рабочая группа ООН признала задержание Эвана Гершковича в России произвольным и нарушающим права человека, призвав его освободить. 

Первое заседание суда в Екатеринбурге по делу Эвана Гершковича прошло 26 июня 2024 года. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

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