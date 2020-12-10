 Европа усиливает ограничения из-за мутации коронавируса в Великобритании | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.12.2020

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Европа

Европа усиливает ограничения из-за мутации коронавируса в Великобритании

Бельгия прерывает воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией. О готовности к аналогичным шагам объявил еще ряд стран. Чехия ужесточила карантин для прибывающих из Соединенного Королевства.

Объявление о необходимости носить маски возле Фрауэнкирхе в Дрездене

Объявление о необходимости носить маски возле Фрауэнкирхе в Дрездене

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Европы усилить ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Соответствующее заявление представительницы Европейского регионального бюро ВОЗ приводит в воскресенье, 20 декабря, агентство AFP.

По ее словам, носители нового штамма выявлены и за пределами Великобритании: девять - в Дании, один - в Нидерландах и один - в Австралии.

"По всей Европе, где передача вируса носит интенсивный и широко распространенный характер, страны должны удвоить свои усилия по контролю и профилактике", - подчеркнула собеседница агентства.

Бельгия прерывает воздушное и ж/д сообщение с Великобританией
Опустевшая Гран-Пляс в Брюсселе

Опустевшая Гран-Пляс в Брюсселе

Между тем, уже стало известно, что Бельгия с 00.01 по местному времени (02.01 мск) 21 декабря прервет воздушное и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Об этом сообщил бельгийский премьер Александер Де Кроо в эфире фламандского общественного вещателя VRT.

Ограничение коснется, в частности, скоростных пассажирских поездов Eurostar, которые связывают Брюссель и Лондон. Мера введена минимум на 24 часа, однако при необходимости может быть продлена.

Бельгийские власти также поддерживают контакты со своими французскими коллегами по вопросу о транзитных пассажирах из Великобритании.

Чехия ужесточила карантин

В свою очередь Чехия уже ввела более жесткие карантинные ограничения для прибывающих из Великобритании, передало агентство AP.

Австрия объявила, что готовится прервать воздушное сообщение с Соединенным Королевством, но пока, по данным агентства APA, не назвала конкретных сроков. Французские власти, как ожидается, сделают соответствующее заявление до конца дня 20 декабря, передал канал BFM.

К аналогичной мере прибегнет и Италия. Об этом написал в Facebook глава МИД страны Луиджи Ди Майо. "Великобритания выпустила предупреждение относительно нового штамма COVID-19", - отметил Ди Майо. "Долг нашего правительства - защищать итальянцев, и по этой причине... мы подпишем совместно с министром здравоохранения указ о приостановлении полетов в Великобританию и из нее", - пообещал он, не уточнив, однако, когда эта мера вступит в силу.

Германия оценивает риски

Германия также изучает возможность принятия соответствующих мер. Ограничения на рейсы из Великобритании и ЮАР, где также был выявлен новый штамм - "серьезно рассматриваемый вариант", сообщил информационный канал n-tv со ссылкой на круги в федеральном министерстве здравоохранения. Германские эксперты внимательно следят за развитием событий, находятся в контакте с соседними европейскими странами и работают в полную силу, чтобы оценить информацию о возможной мутации вируса.

В Лондоне вводят локдаун

Что касается самой Великобритании, то там вводят локдаун в Лондоне и в юго-восточной Англии. Об этом объявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. По сути дела там запретили встречаться с представителями других семей на Рождество. 

Хэнкок предупредил, что строгие меры, которые коснулись почти трети населения Англии, могут сохраняться, пока не будет развернута полноценная кампания вакцинации.

"Мы действовали очень быстро и решительно", - сказал Хэнкок в интервью телеканалу Sky News, оправдывая приказ "оставаться дома", запрет на семейные собрания на праздники и закрытие магазинов, чья деятельность не является критически важной.

Нидерланды уже не принимают самолеты из Великобритании
Самолет British Airways в аэропорту Нидерландов

Самолет British Airways в аэропорту Нидерландов

Ранее власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Запрет введен с 06.00 (08.00 мск) 20 декабря и будет действовать как минимум до 1 января. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране до этого был обнаружен первый случай заражения новым мутировавшим типом коронавируса.

Мутация коронавируса

Речь идет о штамме, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании и был впервые выявлен в начале декабря.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране 19 декабря заявил главный врач Великобритании Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса, вероятно, более заразна, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение. Премьер-министр Великобритании БорисДжонсон подтвердил слова Уитти. ВОЗ доложили о ситуации.

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    Автор: Марина Барановская


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