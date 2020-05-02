 Еврокомиссия выделила 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 04.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Еврокомиссия выделила 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19

На онлайн-конференции по сбору средств на сознание вакцины от коронавируса Еврокомисся выделила на эти цели 1 млрд евро. Германия пожертвовала 525 млн евро.

Фотомонтаж, изображающий земной шар в виде молекулы коронавируса с вонзенным в нее шприцом

Во многихз странах мира ученые работают над созданием вакцины от коронавируса

Еврокомиссия выделяет 1 миллиард евро на разработку вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 4 мая, на открытии онлайн-конференции Еврокомиссии по сбору средств для этих целей, проходящей под лозунгом Global Responce.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила, что ФРГ выделяет на разработку вакцины от коронавируса 525 млн евро. 500 млн евро пожертвует Франция, заявил глава государства Эмманюэль Макрон. Испания, по словам премьер-министра страны, Педро Санчеса, готова выплатить в общий фонд 125 млн евро.

Лечение COVID-19 как глобальное общественное благо

Как сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лечение COVID-19 должно восприниматься как глобальное общественное благо и быть доступным для всех.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что главным вызовом является не разработка вакцины как таковая, а доставка ее всем нуждающимся в ней пациентам, а также общедоступное лечение COVID-19.

Как сообщается на странице Еврокомиссии в Twitter, первоначальной целью акции является сбор 7,5 млрд евро на создание вакцины от COVID-19.

Кроме стран-членов ЕС организаторами конференции выступили Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада, сообщило 3 мая агентство Reuters.

К 4 мая по всему миру было зарегистрировано более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом. Около 247 400 пациентов скончались от вызываемого им легочного заболевания. С начала пандемии 1,1 млн человек выздоровели.

Смотрите также:

  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


Смотреть видео 02:41

Борьба с коронавирусом: ученые близки к созданию вакцины

Аудио- и видеофайлы по теме

Из-за чего в ФРГ реже умирают от COVID-19 и почему все немцы наденут маски? DW Новости  

Отменит ли ЕС санкции и убьет ли коронавирус малый бизнес в России? DW Новости  

Также по теме

Symbolfoto Impfstoff

Меркель и Макрон поддержат сбор средств на вакцину от коронавируса 02.05.2020

Еврокомиссия призвала собрать 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусной инфекцией. Лидеры ФРГ, Франции, Италии и Норвегии готовы поддержать эту инициативу.

Europäisches Parlament Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии считает необходимой доступную вакцину от коронавируса 01.05.2020

Евросоюз планирует на конференции доноров собрать 7,5 млрд евро для создания и производства вакцины от коронавируса, заявила в интервью DW Урсула фон дер Ляйен.

Coronavirus Russland Moskau Polizisten kontrollieren Ausgangssperre

COVID-19: В России второй день подряд выявляют более 10500 заражений 04.05.2020

К утру 4 мая в России было зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил при этом 10 581 пациентов.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус в российских тюрьмах: больные есть, масок и лекарств нет  

Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму  

В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно