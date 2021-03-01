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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация, которая официально начала действовать с 1 января 2015 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация, которая официально начала действовать с 1 января 2015 года. Договор о ее создании в мае 2014 года подписали Россия, Казахстан и Беларусь. Позже к ним присоединились Армения и Киргизия. Цель организации - обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и проводить скоординированную политику в отраслях экономики.

ARCHIV - 04.12.2014, Belgien, Brüssel: Europafahnen wehen vor dem Gebäude der Europäischen Kommission. (zu dpa Bürokratiemonster Brüssel? Zwischen Klischee und Kampfbegriff am 12.05.2019) Foto: Inga Kjer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Перезагрузка отношений ЕС - Армения. Москва не против? 01.03.2021

1 марта вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией. Каким видится это партнерство из Брюсселя и из Еревана? И как отнесется к нему Москва?
1476338 Belarus, Orsha. 05/24/2013 Workers on the production floor of the Orsha Linen Mill in Orsha, Vitebsk Region, Belarus. Vladimir Pesnya/RIA Novosti |

Экономика Беларуси теряет конкурентоспособность. Эксперт назвал причины 17.06.2020

Каков потенциал роста белорусской бизнес-модели? С каким партнером больше перспектив для экспорта и инвестиций: с Россией, ЕС, Китаем, Украиной? Чью нефть покупать? Интервью DW Фабиана Немица.
WTO headquarters Photo taken Sept. 30, 2019, shows the headquarters of the World Trade Organization in Geneva. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО? 05.03.2020

Беларусь планирует присоединиться к ВТО в конце 2020 года, осталось только достичь договоренности с США и Евросоюзом. DW - о том, почему переговорный процесс затянулся на 27 лет.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 17, 2013. People using their smartphones at a Moscow metro station. (Photo ITAR-TASS/ Mikhail Pochuyev)

Соседи России недовольны законом о предустановке российского софта 23.12.2019

Беларусь, Киргизия и Казахстан считают, что российский закон нарушает договор о Евразийском экономическом союзе. Три страны опасаются негативных последствий для внутреннего рынка, сообщают "Ведомости".
Ekibastuz, Kazakhstan - Bucket wheel excavator. One of the largest open pit coal mines in the world operated by Bogatyr Access Komyr. ( Photo by: Christopher Herwig / Aurora), Ekibastuz KAZAKHSTAN PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ChristopherxHerwig 9569300048

Санкции России против Украины: при чем здесь уголь из Казахстана 09.11.2019

Членство в ЕАЭС предполагает отсутствие торговых барьеров. Однако Москва ограничивает казахстанским угольщикам выход на украинский рынок. Это ведет к многомиллионным потерям.
European Union flags are seen together with Serbian flag in a flags-selling shop in Belgrade February 28, 2012. EU foreign ministers were discussing on Tuesday whether to recommend Serbia as an official candidate for the membership in the bloc , but a final decision could be taken at a summit of EU leaders on Thursday and Friday. REUTERS/Ivan Milutinovic (SERBIA - Tags: SOCIETY POLITICS)

Сербии придется выбирать между ЕС и зоной свободной торговли с ЕАЭС 25.10.2019

Сербия имеет полное право вступать в зону свободной торговли с ЕАЭС, но условия присоединения к ЕС предусматривают выход из всех двусторонних торговых соглашений, предупреждают в Брюсселе.

Konferenz „The Future is Connected: Industrial Policy in Geopolitically Challenging Times” in Moskau mit Gerhard Schröder Aufenommen in Moskau am 12.09.2019 Foto - E. Samedowa (DW)

Как Шрёдер и Co. в Москве о насосах и геополитике рассуждали 12.09.2019

Экс-канцлер ФРГ, глава российского ЦБ, бывший премьер Армении и прочие VIP-персоны выступили на конференции насосной немецкой компании в России. DW - о несколько необычном мероприятии.
--FILE--A Chinese clerk counts RMB (renminbi) yuan banknotes at a bank in Huaibei city, east Chinas Anhui province, 6 November 2013. Interest rates in Chinas money markets stabilised on Thursday (26 December 2013) but concerns remain over high levels of debt in the economy at a time when growth is slowing and the central government is predicting a third consecutive year of slowdown. Chinas economy is expected to have grown 7.6 per cent in 2013 from a year earlier, according to a report submitted by the State Council, Chinas cabinet, to the countrys largely ceremonial parliament this week. If the forecast is correct, it will be the lowest growth rate for the worlds second-largest economy since 1999, when the economy also expanded by 7.6 per cent, and lower than 2012s expansion of 7.7 per cent. But Chinas money markets remained calm after the central banks injection of liquidity into the system earlier this week following two weeks of turmoil in the interbank market. The Peoples Bank of China refrained from open market operations as jitters among lenders eased after its decision to inject 29 billion yuan ($4.8 billion) into the financial system on Tuesday.

Попали ли союзники России в долговую зависимость от Китая? 09.07.2019

Одному лишь Пекину доподлинно известно, сколько кредитов и на каких условиях КНР раздала странам с развивающейся экономикой, в том числе Беларуси и государствам Центральной Азии.
2439664 05/29/2014 May 29, 2014. From right: Russian President Vladimir Putin, President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan and President Alexander Lukashenko of Belarus negotiate at a regular meeting of the Supreme Eurasian Economic Council in Astana. Michael Klimentyev/RIA Novosti

ЕАЭС: пять лет между торговыми войнами и санкциями 28.05.2019

Саммит Евразийского экономического союза собрался 29 мая в Нур-Султане. ЕАЭС отмечает первую пятилетку интеграционного блока. Достичь свободы обмена товарами и услугами за это время не удалось. Почему?
Der kasachisches Sektor des Handelszentrums Horgos an der Grenze zwischen Kasachstan und China, Oktober 2013 DW/Anatoly Weiskopf via: DW/Natalie Posdnjakov

Казахстан-Киргизия: кто завладеет китайским транзитом? 17.04.2019

Чем вызван новый таможенный конфликт между Казахстаном и Киргизией - субъективными факторами или объективными причинами? DW говорила с экспертами.
ARCHIV - Ein Arbeiter baut am 29.11.2012 in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) in einem Werk der ZF Friedrichshafen AG ein Getriebe für einen Omnibus zusammen. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Maschinenbauer legen Zahlen zum Auftragseingang 2014 vor am 02.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Задача машиностроения России - догнать и перегнать Финляндию 25.03.2019

Всего пять стран делят между собой 72% мирового рынка машин и оборудования. Каковы шансы РФ потеснить конкурентов? DW проанализировала свежие цифры и поговорила с экспертом.
MINSK, BELARUS - JUNE 19, 2018: The President of Russia Vladimir Putin (L), and the President of Belarus Alexander Lukashenko shake hands at a signing ceremony after a meeting of the Supreme State Council of the Union State of Russia and Belarus. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Nikolsky/TASS/dpa |

Лукашенко готов строить с Россией союзное государство только на равных 05.03.2019

При строительстве союзного государства с Россией нужно обеспечить равные условия для граждан и предприятий двух стран, заявил президент Беларуси. Он выразил разочарование отсутствием прогресса в евразийской интеграции.

14.08,2018, Sachsen, Dresden: Christian Hirte (CDU), Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Статс-секретарь минэкономики ФРГ обсудит в Москве экспертный диалог с ЕАЭС 27.02.2019

Кристиан Хирте уверен, что "в эти политически непростые времена" нельзя прерывать взаимоотношений с Россией.
01.02.2019 *** 01.02.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Nikol Paschinyan, Ministerpräsident von Armenien, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch im Bundeskanzleramt Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Никол Пашинян: В Армении не было "цветной" революции 01.02.2019

В интервью DW премьер-министр Армении рассказал об особенностях смены власти в Ереване и отношениях с ЕАЭС и ЕС. Ранее он провел в Берлине переговоры с канцлером Германии.

Agrarproduktion ( Fleisch, Obst und Gemüse, Milchprodukte) aus Kirgisien an den kasachischen Märkte und in Supermärkte, Oktober 2017, Alma-Aty, Kasachstan. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Anatoly Weißkopf und wurden freigegeben.

Недовольство Астаны добавками в молоко - признак разногласий в ЕАЭС? 18.01.2019

Глава Минздрава Казахстана раскритиковал высокое содержание растительных добавок в импортных молокопродуктах. Резкую позицию Астаны эксперты объясняют разногласиями в сфере торговли с партнерами по ЕАЭС.
02.03.2018, Frankreich, Bischwihr: Die Hühner von Thierry Remond stürzen sich auf einen frisch zubereiteten Eintopf aus Essensresten mit alten Kartoffeln und Knoblauch. Die elsässische Stadt Colmar verteilt kostenlos Hennen, um die Müllmenge der Anwohner zu verringern. (zu dpa-Korr Gratis-Hühner als Müllschlucker vom 05.03.2018) Foto: Violetta Kuhn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Россия ограничила транзит мяса птицы из США в Казахстан 18.11.2018

Из США в Казахстан птица поставляется в обход требований ЕАЭС, утверждает Россельхознадзор. Ранее РФ приостановила поставку в соседнюю страну 185 тонн американской птицы.
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