Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация, которая официально начала действовать с 1 января 2015 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация, которая официально начала действовать с 1 января 2015 года. Договор о ее создании в мае 2014 года подписали Россия, Казахстан и Беларусь. Позже к ним присоединились Армения и Киргизия. Цель организации - обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и проводить скоординированную политику в отраслях экономики.