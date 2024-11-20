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Единый энергорынок ЕАЭС: утопия или реальность 2027 года?

Фариза Болатбек
20 ноября 2024 г.

В Евразийском экономическом союзе заявляют о запуске единых рынков в сфере энергетики в 2027 году. Оптимизм официальных лиц контрастирует с мнением экспертов, которые полагают, что этот шаг преждевременен.

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Линии электропередач
Фото: Photoshot/picture alliance

Создание общего рынка газа ЕАЭС может быть сдвинуто на 2030 год или на неопределенный срок. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказал министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев. 

Идею единых рынков электроэнергии, газа и нефти страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают уже на протяжении последних 7-8 лет. Она заключается в упорядочении взаимных поставок, устранении внутренних барьеров, улучшении обмена электроэнергией и повышении эффективности использования ресурсов. Однако путь к этой цели оказался сложнее, чем предполагалось. Изначально планировалось объединить рынки в 2025 году, но в июне этого года стало известно, что запуск отложен на два года - до 2027-го. Теперь же выясняется, что для общего рынка газа дата старта будет не ранее 2030 года. В чем сложности этого проекта участников евразийской интеграции? DW разбиралась в вопросе.

Электроэнергия: шаг вперед или два назад?

Каждое из государств, входящих в ЕАЭС - Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан - имеет в электроэнергетике свои проблемы: от устаревшей инфраструктуры до различных тарифных подходов и неравномерного доступа к электроэнергии. Единый рынок предполагает решение этих вопросов.

Министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев
Арзыбек КожошевФото: eec.eaeunion.org

В беседе с DW министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК - постоянно действующего наднационального органа ЕАЭС -  Арзыбек Кожошев заявил, что объединение рынков электроэнергии поддержано всеми главами государств ЕАЭС и будет реализовано к 1 января 2027 года. "Сейчас остаются две ключевые задачи: формирование правовой базы рынка и создание технологической основы. В части правовой базы нужно доработать и согласовать формы договора о присоединении участников. Мы посчитали, что это займет примерно год-полтора", - пояснил Кожошев.

Однако по мнению эксперта по регулированию естественных монополий Асхата Жапсарбая, готовность стран ЕАЭС к объединению рынков электроэнергии под сомнением. Для начала необходимо модернизировать устаревшую инфраструктуру и развить конкуренцию на рынках электроэнергии. На это потребуется примерно 10-12 лет, заявил DW эксперт.

"До 2027 года мы не добьемся значительных успехов. Будут какие-то улучшения, но этого недостаточно. Некоторые казахстанские компании могут пострадать, так как Казахстан будет потреблять российскую электроэнергию - а это означает, что конкуренция вынудит их вложить огромные инвестиции в инфраструктуру, что неизбежно приведет к росту тарифов для потребителей. Что касается тарифов, это один из основных аргументов, почему перенесли внедрение единого рынка. Россия вложила большие средства в электроэнергетическую инфраструктуру. При старте общего рынка Россия будет более подготовлена", - отметил Асхат Жапсарбай.

Эксперт добавил, что резкий рост тарифов болезненно отразится на потребителях. Так, в Казахстане стоимость электроэнергии за год поднимали уже несколько раз. По официальным данным, за год она увеличилась на 22,9%. Власти утверждают, что это вынужденная мера, связанная с износом источников генерации и необходимостью модернизации электростанций.

Эксперт по регулированию естественных монополий Асхат Жапсарбай
Асхат ЖапсарбайФото: Privat

Газ: лучше синица в руках, чем журавль в небе

Перспективы создания единого газового рынка выглядят еще менее оптимистично. В пятерке стран-участниц ЕАЭС Армения, Беларусь и Кыргызстан покупают газ, а Россия и Казахстан добывают и продают его. Главный барьер для создания единого рынка - вопросы ценообразования.

Должно ли ценообразование быть единым для всех стран? Нужно ли пересматривать двусторонние договоры на газовые поставки? Россия и Казахстан выступают против единого ценообразования, считая, что могут устанавливать разные тарифы для своих потребителей и партнеров по ЕАЭС. Страны-участницы, которые покупают газ, настаивают на единых принципах ценообразования для обеспечения конкурентоспособности. Также возникает вопрос о действии двусторонних договоров: Россия и Казахстан считают, что эти соглашения должны оставаться в силе, тогда как Армения предлагает объявить их недействительными.

Министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК в интервью DW признал, что помимо различных налоговых особенностей и наличия субсидий, стоимость "голубого топлива" действительно вызывает наибольшее количество вопросов. "Та цена, которая сегодня есть в двусторонних соглашениях, устраивает все страны, поэтому от них не будут отказываться. Скачки цен на газ показали, что лучше иметь в руках синицу, чем журавля в небе. Переход к рыночной системе - это совершенно другие рельсы. А какая страна сейчас захочет по рыночным ценам покупать? В среднем на рынке газ стоит около 300 долларов. Это очень высокие цены для наших стран-партнеров", - заявил Кожошев.

План объединения рынков газа в ЕАЭС вызывает сомнения

Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин
Михаил КрутихинФото: Privat

Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин не верит в возможность создания единого газового рынка в обозримом будущем. Он считает эту идею практически невыполнимой из-за отсутствия свободного рынка газа в России и разницы в подходах к регулированию отрасли в странах-участницах евразийского объединения. Кроме того, у Казахстана есть контрактные обязательства перед Китаем на поставку газа, а внутреннее потребление растет. По мнению аналитика, эти факторы ограничивают экспорт казахстанского газа в другие страны ЕАЭС.

"У меня есть сомнения по поводу объединения рынков газа. В России не существует рынка газа, тарифы регулируются государством. Объединять такие разные экономические уклады (Россию и Казахстан. - Ред.) - это гигантская проблема, которую в ближайшее время не решат", - подытожил Крутихин.

Что касается реальных сроков объединения нефтегазового рынка, министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК предположил, что создание общего рынка газа может быть сдвинуто на 2030 год или на неопределенный срок. В любом случае, вопрос о создании нефтегазового рынка главы государств ЕАЭС поднимут на предстоящей встрече в декабре, уверен Арзыбек Кожошев.

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