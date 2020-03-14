Достопримечательности Германии: Замок Колдиц (фото)

Колдиц • За пределами Германии живописный саксонский замок Колдиц (Schloss Colditz) пользуется особенной известностью в Великобритании. Именно в этом замке происходит действие популярного и успешно экранизированного романа "The Colditz Story". Впрочем, здесь разворачивались не только книжные, но и реальные события времен Второй мировой войны, описанные британским офицером Пэтом Райдом.

Тогда в этом средневековом укреплении содержались военнопленные офицеры - из Польши, Бельгии, Франции, Великобритании и США. Среди них были, например, племянники премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и короля Георга VI. Считалось, что из неприступного замка Колдиц (встречается также написание Кольдиц) невозможно бежать, но пленные многократно доказывали обратное, что и описывается в романе "The Colditz Story".

Об истории этого замка мы уже рассказывали подробно - "Замок Колдиц: тюрьма, психбольница и лагерь". А сейчас просто решили поделиться свежими фотографиями из этих мест, сделанными корреспондентом агентства dpa в начале нынешнего июня.

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