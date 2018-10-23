Достопримечательности Вестфалии - на велосипеде между Мюнстером и Оснабрюком (фоторепортаж)

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
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Популярные велосипедные маршруты в Германии
Мюнстер - главный город Вестфалии. В здешней исторической ратуше в 1648 году был подписан Вестфальский мир, поставивший точку в Тридцатилетней войне.
В городах Мюнстер и Оснабрюк, а также в замке Хамбах в свое время произошли важные для европейского единства события, подчеркнуть значимость которых призван их новый статус.
Вестфалия, XIX век. 300 тысяч жителей бедствовавшего тогда региона уехали за новой жизнью в Америку. Крестьяне, рабочие, торговцы… Что они оставляли дома, уплывая за океан?
Школа-часовня, кузница времен Наполеона, дом торговца шнапсом с родины основателя концерна Bertelsmann, старая гончарная мастерская - эти и другие памятники собраны в музее под открытым небом.
Этот памятник Всемирного наследия находится на берегу реки Везер около вестфальского города Хёкстер. Здесь сохранился монументальный церковный фасад каролингской эпохи - XI века.
Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут.
Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.