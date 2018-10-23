Достопримечательности Вестфалии - на велосипеде между Мюнстером и Оснабрюком (фоторепортаж)

По следам Вестфальского мира

Все достопримечательности на этом маршруте мы здесь показать не сможем, но некоторые все же еще отметим. В городе Тельгте расположены церковь Святого Климента XVI века и паломническая часовня Девы Марии, возведенная в середине XVII века. В часовне находится пиета - скульптура Богоматери с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях, созданная из тополиного дерева около 1370 года.